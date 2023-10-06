Москвич, отправляясь в путешествие, не смог расстаться с питомцем и взял его с собой, спрятав в кармане. При досмотре крыску не заметили, а после публикации новости, в сети разгорелась дискуссия "правильно ли поступила стюардесса, когда увидев лишнего пассажира "накапала" на его хозяина капитану воздушного судна. Ведь, могла бы и промолчать?
Инцидент произошёл на рейсе авиакомпании «Победа», следовавшем по маршруту Москва - Минеральные воды. Мужчина незаметно пронёс питомца в кармане через все контрольные пункты в аэропорту, но на борту вытащил любимого грызуна, чтобы тот подышал свежим воздухом.
Стюардесса, увидев хвостатого безбилетника не только сделала его хозяину замечание, но и доложила об инциденте капитану воздушного судна.
В результате, по прибытии прямо у трапа "Николая Дроздова на минималках" встретили полицейские. Владелец пушистика предпринял героическую попытку доказать, что стюардессе "все померещилось", никого он не вёз и никаких крыс не знает.
Сотрудники полиции ему почему-то не поверили, решив провести досмотр и сильно удивились, когда извлекли хвостатую прямо из трусов подозреваемого...
Как пишет МК, герой истории запросто мог избежать проблем, оформив путешествие для зверушки либо в момент покупки билета, либо в любой момент до прохождения онлайн-регистрации. Однако хозяин решил пойти простым путём, в результате крыса летела не только без билета, и заключения ветконтроля, но и без переноски.
Действующий командир воздушного судна, с которым «МК» удалось связаться, объяснил, что могло бы случиться по вине безалаберного хозяина крысы:
Всем, кто защищает крысу на борту без клетки, разъясняю. Под полом салона расположены тысячи различных проводов, которые передают данные в кабину пилотов и отвечают за множество блоков управления системами самолета.
Представьте, что зверек вырвался бы из рук хозяина, проскользнул в скрытые полости салона и прогрыз провода.Тут уже пахнет катастрофой!
Ратолог нижегородского ветеринарного госпиталя Анастасия Фёдорычева объяснила в беседе с корреспондентом «МК», что раз крыса благополучно добралась до места назначения, значит, ей однозначно было, чем дышать. "Возможно, там ей было жарковато, но какая-то вентиляция там явно была". Однако, лучше все-таки перевозить животных "по установленным правилам и в границах адекватного".
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