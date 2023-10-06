Инцидент произошёл на рейсе авиакомпании «Победа», следовавшем по маршруту Москва - Минеральные воды. Мужчина незаметно пронёс питомца в кармане через все контрольные пункты в аэропорту, но на борту вытащил любимого грызуна, чтобы тот подышал свежим воздухом.

Стюардесса, увидев хвостатого безбилетника не только сделала его хозяину замечание, но и доложила об инциденте капитану воздушного судна.

В результате, по прибытии прямо у трапа "Николая Дроздова на минималках" встретили полицейские. Владелец пушистика предпринял героическую попытку доказать, что стюардессе "все померещилось", никого он не вёз и никаких крыс не знает.

Сотрудники полиции ему почему-то не поверили, решив провести досмотр и сильно удивились, когда извлекли хвостатую прямо из трусов подозреваемого...