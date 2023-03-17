Последняя капля в отношениях. Женская версия

Люди в отношениях могут быть очень-очень терпеливы, могут буквально годами «проглатывать» хамство и пренебрежение партнёра. Но в какой-то момент критическая масса зашкаливает и происходит взрыв эмоций, приводящий к расставанию. По статистике в 69% случаев инициатором развода выступают женщины.
Конечно, интересно было бы послушать обе стороны и сравнить. Но пока у нас есть только истории пользовательниц Reddit. Женщины подробно и без всякого стеснения рассказывают о том, что стало последней соломинкой, сломавшей спину верблюду.
- Я пошла на ужин в честь Дня матери. Там было много женщин, они хвалили меня, сказали, что для новоиспечённой мамы я отлично справляюсь. И я поняла, что вижу поддержку буквально от всех, кроме своего мужа. Когда я вернулась домой и увидела, как он пьяный режется в видеоигры (они уже много лет для него важнее меня), то почувствовала себя очень несчастной. Уложила малышку, сама начала готовиться ко сну, но дочка проснулась и заплакала. Он был недоволен: это мешало ему играть! Назвал меня дурой, начал размахивать рукой перед лицом. Я сделала в ответ то же самое, и он разозлился ещё больше.
Кое-как я успокоила дочку, дав ей грудь, а он вернулся к игре. Я смотрела на него и не чувствовала в себе никакой любви к нему, только обиду. Я посмотрела на своего ребёнка, на нашу комнату и всерьёз задумалась о своей жизни. И поняла, что заслуживаю большего. Слова «Я хочу развестись» вырвались сами. Он устроил сцену, собрал вещи и с тех пор мы не вместе.
- Когда у меня умерла мама, он притворился, что заболел, — лишь бы меня не утешать. Это был не последний гвоздь в крышку гроба наших отношений, но самый большой. Я пыталась забыть об этом, но не смогла. Ещё он разозлился на меня, когда я чуть не утонула. И он был единственным человеком, который не поинтересовался, всё ли со мной в порядке, когда в Лондоне был теракт со взрывами (7 июля 2005 года). Ему было просто наплевать.
- А мой расстался со мной за 3 месяца до свадьбы, в день похорон моего дедушки. Не хотел поддержать меня в горе, но на следующий день попытался всё вернуть. Но для меня всё было уже кончено.
- Он закатил истерику, потому что моя лучшая подруга хотела завещать мне что-то дорогое, а я посмела согласиться вместо того, чтобы сначала обсудить это с ним… она была моей лучшей подругой около 30 лет и в это время находилась в хосписе.
- Мой бывший по ночам бухал и играл в видеоигры, а потом весь день отсыпался. На мне была почти вся готовка и уборка, и мы постоянно ссорились по этому поводу. Однажды он пообещал, что на следующий вечер приготовит ужин. И вот уже восемь вечера, а он спокойно спит и не думает вставать. Я не удивилась, но в очередной раз разочаровалась. Отчётливо помню, что пошла выгуливать наших собак и осознала, что я не должна так жить. Я не должна всё время грустить и злиться. Примерно через час он проснулся и начал молча готовить ужин. Ни слова мне не сказал. Мне рано вставать на работу, поэтому я просто пошла спать и лежала в слезах, пока не уснула. Он не попытался извиниться или как-то утешить меня. После этого я решила, что с меня хватит.
- 8 лет вместе и общий ребёнок, но у мужа всегда находился повод ничего не делать по дому. Покупки, готовка, мытьё посуды, любая уборка, стирка и т. п. — всё как бы мимо него. Чтобы он сделал что-то, нужно было ему об этом три раза напомнить, и опять же контролировать всё это должна была я. Он всегда говорил, что очень много работает, работа тяжёлая, он безумно устал, а ещё он зарабатывает больше меня, поэтому я должна заниматься всеми домашними делами. Просто отговорка за отговоркой, чтобы оправдать свою лень. В общем, я начала чувствовать себя его мамой. Когда он пытался прикоснуться ко мне, хотелось куда-нибудь спрятаться. И тут грянул ковид. Его уволили, а я стала, наоборот, работать больше и зарабатывать действительно большие деньги. Я отрабатывала смены по 17 часов и приходила домой совершенно без сил. Но мне приходилось тратить ещё час на мытьё посуды и стирку, потому что он, даже сидя без работы, не считал нужным что-то делать по дому.
У него не было никаких оправданий, чтобы ничего не делать, и это быстро привело нас к финалу. Он звонил мне, когда я была на работе, и ныл: «Я голоден, мне не хочется готовить еду, ты можешь принести мне что-нибудь?» Я сорвалась довольно быстро.
- Не явился на рождение нашего ребенка, когда у меня начались преждевременные роды, потому что мы поссорились накануне вечером, и он был зол. Он думал, что я лгу, чтобы привлечь его внимание! Ирония в том, что ссора была из-за того, что он никогда не ставит меня в приоритет (мы постоянно из-за этого ссорились). Утверждение доказано, чёрт побери. Он ушёл от разговора (опять же, как обычно), потому что ему нужно было срочно бежать на день рождения друга. Я несколько раз звонила, чтобы выяснить, когда он освободится. Он не ответил ни на один звонок и очень разозлился, что я посмела отвлекать его, когда он отмечает день рождения своего лучшего друга, с которым они знакомы 20 лет.
- Я бросила его, когда поняла, что в нём нет стержня и он не контролирует собственную жизнь. Если его спрашивали о его будущем, он отвечал: «Я не знаю, но мои родители хотят...» Когда его брат предлагал заняться чем-то вместе, он говорил: «Я просто не хочу ему отказывать». Я несколько месяцев просила его заказать вывоз мебели из нашей квартиры. Он обещал всё сделать. За неделю до выезда напомнила. В ответ — «Ой, я забыл. Мы с этим разберёмся». И продолжал играть в приставку, пока я созванивалась с хозяином дома и агентом, пытаясь решить проблему. Всё это, плюс газлайтинг по отношению ко мне, зависимость от курения травки/вейпа (если хоть раз в день не покурит, то ходит в плохом настроении) и измена под конец... В общем, мне надоело и я сбежала теряя тапки. Потратила три года учёбы в колледже на козла.
- Похоже, чувак не хотел нести даже минимальную ответственность за какое-либо решение или событие в своей жизни. Ему не партнёрша нужна, а мамочка.
- Он сказал, что если я когда-нибудь его любила, я должна убить себя (желательно об стену). Тогда у него будет отличная история для привлечения женского внимания.
- Мой бывший вытащил нож во время ссоры. И это был единственный раз, когда я повысила на него голос... Доверие к нему исчезло в ту же секунду и навсегда. Мы расстались. Сейчас я разведена и наслаждаюсь спокойной жизнью.
- Я сказала ему, насколько несчастной себя чувствую и почему. А он ответил, что не хочет ничего менять.
Источник:
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Бабы в край охерели..