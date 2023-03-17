Последняя капля в отношениях. Женская версия

- Я пошла на ужин в честь Дня матери. Там было много женщин, они хвалили меня, сказали, что для новоиспечённой мамы я отлично справляюсь. И я поняла, что вижу поддержку буквально от всех, кроме своего мужа. Когда я вернулась домой и увидела, как он пьяный режется в видеоигры (они уже много лет для него важнее меня), то почувствовала себя очень несчастной. Уложила малышку, сама начала готовиться ко сну, но дочка проснулась и заплакала. Он был недоволен: это мешало ему играть! Назвал меня дурой, начал размахивать рукой перед лицом. Я сделала в ответ то же самое, и он разозлился ещё больше.

Кое-как я успокоила дочку, дав ей грудь, а он вернулся к игре. Я смотрела на него и не чувствовала в себе никакой любви к нему, только обиду. Я посмотрела на своего ребёнка, на нашу комнату и всерьёз задумалась о своей жизни. И поняла, что заслуживаю большего. Слова «Я хочу развестись» вырвались сами. Он устроил сцену, собрал вещи и с тех пор мы не вместе.