Жена заставила китайца заплатить за скрытый от нее выигрыш в лотерею

Неизвестно, как жена Чжоу узнала о его обмане, но узнав о нем, она сразу же подала на развод, а параллельно подала на бывшего в суд, требуя свою долю лотерейного приза. Поскольку на момент выигрыша они были женаты, эти деньги считаются общей собственностью двух супругов в равных долях, но поскольку Чжоу приложил немало усилий, чтобы скрыть выигрыш от своей жены, она потребовала в суде две трети из 2,7 миллиона юаней - с учетом сумм, которые он послал сестре и бывшей жене без ее согласия. 1 февраля суд Вэньчжоу удовлетворил просьбу женщины о выплате 60% выигрыша, и ни одна из сторон не подала апелляцию на это решение. История распространилась по китайским социальным сетям. Подавляющее большинство китайцев сочли приговор справедливым, обвиниви Чжоу в том, что он держал свою жену в неведении относительно их общего имущества..