Жена заставила китайца заплатить за скрытый от нее выигрыш в лотерею

Китаец, два года скрывавший от жены выигрыш в лотерею в размере 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов), был приговорен судом к выплате супруге крупной компенсации.
В 2021 году житель Китая, известный лишь по фамилии Чжоу, выиграл в лотерею 10 миллионов юаней. После уплаты обязательного налога у него осталось 8,43 миллиона юаней, или 1,23 миллиона долларов. Но вот вместо того, чтобы поделиться прекрасными новостями со своей женой, он, как сообщает китайская пресса, продолжал вести себя так, словно ничего не произошло. В день, когда лотерейный выигрыш был переведен на его банковский счет, Чжоу перевел 2 миллиона юаней своей сестре и еще 700 000 юаней своей бывшей жене, чтобы помочь ей купить квартиру. А вот текущей жене о выигрыше в лотерею он так и не рассказал в течение двух лет.
Неизвестно, как жена Чжоу узнала о его обмане, но узнав о нем, она сразу же подала на развод, а параллельно подала на бывшего в суд, требуя свою долю лотерейного приза. Поскольку на момент выигрыша они были женаты, эти деньги считаются общей собственностью двух супругов в равных долях, но поскольку Чжоу приложил немало усилий, чтобы скрыть выигрыш от своей жены, она потребовала в суде две трети из 2,7 миллиона юаней - с учетом сумм, которые он послал сестре и бывшей жене без ее согласия. 1 февраля суд Вэньчжоу удовлетворил просьбу женщины о выплате 60% выигрыша, и ни одна из сторон не подала апелляцию на это решение. История распространилась по китайским социальным сетям. Подавляющее большинство китайцев сочли приговор справедливым, обвиниви Чжоу в том, что он держал свою жену в неведении относительно их общего имущества..
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И как-то не логично развестись с одной женой денег ей дать, хотя она в принципе не имела никаких прав на них, а жить с другой, и не сообщить о выигрыше