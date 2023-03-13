Блогерша вышла замуж за саму себя, а через сутки развелась

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Самое интересное, что это не шутка.
Софи Маурер - 25-летняя блогерша из Аргентины. В феврале она заявила, что хочет выйти замуж и нашла достойного кандидата - саму себя. Прикупила платье, фату и испекла торт.
Сегодня, в самые сложные моменты моей жизни, я купила свадебное платье и приготовила свадебный торт, чтобы выйти замуж за себя.
После этого сыграла свадьбу.
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А уже через сутки сообщила, что разводится:
Я замужем за собой один день, и я больше не могу этого выносить.
Тут не поспоришь.
* Запрещены в РФ
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Когда человек серый как мышь и внутренне и внешне, его жизнь унылое говно, он никому не интересен и с ним никто не общается т.к. он пустой как барабан. Он становится блогером, чтоб хоть как то привлечь к себе внимание своими епа.нутыми поступками