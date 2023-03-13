FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10087 постов • 1423 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Блогерша вышла замуж за саму себя, а через сутки развелась

Блогерша вышла замуж за саму себя, а через сутки развелась

Автор:
13 марта 2023 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аргентина   блогерша   замужество   платье   развод   свадьба   
987
2

Самое интересное, что это не шутка.

Софи Маурер - 25-летняя блогерша из Аргентины. В феврале она заявила, что хочет выйти замуж и нашла достойного кандидата - саму себя. Прикупила платье, фату и испекла торт.

Сегодня, в самые сложные моменты моей жизни, я купила свадебное платье и приготовила свадебный торт, чтобы выйти замуж за себя.

После этого сыграла свадьбу.

×
×

А уже через сутки сообщила, что разводится:

Я замужем за собой один день, и я больше не могу этого выносить.

Тут не поспоришь.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Аргентина   блогерша   замужество   платье   развод   свадьба   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Федор Час назад
За маму себя??????
хоть заголовки перечитывайте, когда собираетесь опубликовать пост, или типа сама догадайся))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ 3 минуты назад
надо было за руку выходить. вот и не может выносить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
347
Dima 12 минут назад
хорошо, что не успела размножиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ 12 минут назад
Теперь ей осталось только удавиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 14 минут назад
Очередная дура. И много подписчиков у этой амёбы в человеческом обличии? Вот же развелось подобных...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шапкин 16 минут назад
Интересно, она теперь РСП или РБП?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
МихА 43 минуты назад
епану.тым нет покоя.
Когда человек серый как мышь и внутренне и внешне, его жизнь унылое говно, он никому не интересен и с ним никто не общается т.к. он пустой как барабан. Он становится блогером, чтоб хоть как то привлечь к себе внимание своими епа.нутыми поступками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 48 минут назад
Теперь пусть идёт в суд , делить имущество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Том Сойер 59 минут назад
Блогер(ша) - ..... (Жаль, что удалят картинку - она прямо в тему поста....)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Сама с собой провела брачную ночь..и развелась на следующий день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205280



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 марта
Человек, который создал все деньги в СССР
Человек, который создал все деньги в СССР
Набирающие популярность в сообществах
Церковь, фитнес, молоток: загадка смерти Мисси Биверс
Церковь, фитнес, молоток: загадка смерти Мисси Биверс
Массовое ДТП в Саратовской области из-за гололёда и тумана
Массовое ДТП в Саратовской области из-за гололёда и тумана
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда вышел зимой на улицу

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#картинки#новости#дтп#комментарии#подборка#инцидент#дети#люди
#Юмор#факты#история#Фотографии#Приколы#Мемы#Жизнь#аварии#кино#милота
#интересно#животные#в мире#Прикол#интересное#США#машина#автомобили#криминал#сарказм
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) Ах, эта свадьба: как женились в Средневековье Ах, эта свадьба: как женились в Средневековье Бывший муж Бритни Спирс попытался скандально сорвать её свадьбу Бывший муж Бритни Спирс попытался скандально сорвать её свадьбу "Нищебродов прошу не писать": почему мужчины стали обходить стороной разведенок с детьми "Нищебродов прошу не писать": почему мужчины стали обходить стороной разведенок с детьми 17 девушек, которые отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенд 17 девушек, которые отправились за свадебными платьями своей мечты в секонд-хенд Девушку высмеяли в сети из-за слишком откровенного свадебного платья Девушку высмеяли в сети из-за слишком откровенного свадебного платья

На что жалуетесь?

Вернуться