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Джейсон Момоа разводится с женой после 16 лет вместе

Джейсон Момоа разводится с женой после 16 лет вместе (12 фото + 3 видео)

Автор:
14 января 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джейсон Момоа   Лиза Боне   голливуд   звезды   знаменитости   развод   расставание   шоу бизнес   
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После 16 лет совместной жизни, включая 4 года официального брака, 42-летний Джейсон Момоа разводится со своей женой, 54-летней Лизой Боне. Пара расстается по-дружески, заявив журналистам: "Мы даем друг другу свободу быть такими, какими мы сейчас только учимся быть".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джейсон Момоа   Лиза Боне   голливуд   звезды   знаменитости   развод   расставание   шоу бизнес   
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13  комментариев
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7k
Игорь 2 часа назад
....как жить дальше?...
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azuver 4 минуты назад
Мне,как то пох. Но когда жена на 12 лет старше мужа,енто не всегда хорошо.
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9k
Андрей А 6 минут назад
Есть деньги-молодая жена, Нет-старая
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2k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Ещё недавно в дёсны жахались навязчиво,и тут же развод. А такая любовь показная была! Видимо скоро последует камингаут.
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3k
Sunny11 40 минут назад
"Разводятся после вместе"
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1k
Vad 44 минуты назад
от вида его жены хочется
от вида его жены хочетсяПосмотреть
от вида его жены хочется
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20k
Юрий 47 минут назад
Да похрену на этого ихтиандра.
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3k
Serj81 48 минут назад
Какой ужос!!!
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2k
Frank Borman 59 минут назад
,
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7k
Tamdima 2 часа назад
Б.ь, а кто это?? И на хрена они тут на фишках??
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19k
SolomonA 2 часа назад
Что удивительного? Ему 42, ей 54. Не каждый - Галкин...
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