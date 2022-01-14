Джейсон Момоа разводится с женой после 16 лет вместе

Боне и Кравиц поженились тайком в 1987 году, но позже развелись в 1993 году. Роман Момоа и Боне начался в 2004 году, когда их познакомили общие друзья на выступлении в джаз-клубе. В 2019 году Момоа признался Esquire, что был одержим Бонет во время ее участия в шоу Косби, когда он был молод.

" В смысле, я ей этого не говорил. Я не давал ей знать, что я сталкер, пока у нас не родились дети, — пошутил он, добавив: "Если кто-то говорит, что что-то невозможно, я такой: «Послушайте, я ведь женился на Лизе Боне. Все возможно, черт возьми».