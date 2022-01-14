Джейсон Момоа разводится с женой после 16 лет вместе

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После 16 лет совместной жизни, включая 4 года официального брака, 42-летний Джейсон Момоа разводится со своей женой, 54-летней Лизой Боне. Пара расстается по-дружески, заявив журналистам: "Мы даем друг другу свободу быть такими, какими мы сейчас только учимся быть".
Джейсон Момоа и его жена Лиза Боне расстались после четырех лет брака и 16 лет совместной жизни.
42-летняя звезда «Игры престолов» и 54-летняя актриса «Косби Шоу» объявили о разводе в совместном заявлении, опубликованном в среду в аккаунте Джейсона в инстаграме. В их заявлении говорилось: «Мы все почувствовали влияние текущей эпохи трансформации… Все меняется, и наша семья не является исключением… мы расте от происходящих сейсмических сдвигов. И сейчас мы хотим сказать, что наши пути расходятся".
42-летняя звезда «Игры престолов» и 54-летняя актриса «Косби Шоу» объявили о разводе в совместном заявлении, опубликованном в среду в аккаунте Джейсона в инстаграме. В их заявлении говорилось: «Мы все почувствовали влияние текущей эпохи трансформации… Все меняется, и наша семья не является исключением… мы расте от происходящих сейсмических сдвигов. И сейчас мы хотим сказать, что наши пути расходятся".
Пара объяснила: они объявили о своем расставании «не потому, что оно заслуживает освещения в печати, а для того, чтобы мы могли сделать это с достоинством и честностью. Любовь между нами продолжается, развиваясь в новом русле. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы только учимся быть. Наша преданность этой священной жизни и нашим детям непоколебима. Пусть восторжествует Любовь», — заключили они.
Хотя, казалось, ничто не предвещало расставания звездно пары, за несколько недель до заявления Боне сказала в интервью, что учится быть «подлинной собой». «Я учусь быть подлинным собой, учусь быть новой и следую приглашению Вселенной шагнуть в реку неопределенности». Сейчас, задним числом, можно сказать, что это были не просто слова.
Пост пары о расставании также содержал несколько медитативных фотографий. На одном снимке был изображен прекрасный закат персикового цвета, на котором уже можно было увидеть светящийся в небе полумесяц. Еще на двух снимках два человека держат в ладонях маленьких птичек. Предположительно, это аллюзия на детей пары: у Лизы и Джейсона есть дочь Лола, 14 лет, и сын Накоа-Вольф, 13 лет.
Бонет также имеет общую взрослую дочь Зои Кравиц, 33 года, с бывшим мужем Ленни Кравицом.
Бонет также имеет общую взрослую дочь Зои Кравиц, 33 года, с бывшим мужем Ленни Кравицом.
Боне и Кравиц поженились тайком в 1987 году, но позже развелись в 1993 году. Роман Момоа и Боне начался в 2004 году, когда их познакомили общие друзья на выступлении в джаз-клубе. В 2019 году Момоа признался Esquire, что был одержим Бонет во время ее участия в шоу Косби, когда он был молод.
" В смысле, я ей этого не говорил. Я не давал ей знать, что я сталкер, пока у нас не родились дети, — пошутил он, добавив: "Если кто-то говорит, что что-то невозможно, я такой: «Послушайте, я ведь женился на Лизе Боне. Все возможно, черт возьми».
" В смысле, я ей этого не говорил. Я не давал ей знать, что я сталкер, пока у нас не родились дети, — пошутил он, добавив: "Если кто-то говорит, что что-то невозможно, я такой: «Послушайте, я ведь женился на Лизе Боне. Все возможно, черт возьми».
Позже Кравиц подтвердил, что его связывает крепкая дружба со своей бывшей женой и с Момоа.
В 2018 году Боне описала журналу Porter свою первую встречу с будущим мужем в джаз-клубе в 2004 году. «Я не могу сказать, что это была совершенная любовь с того момента, как мы увидели друг друга, но мы были вместе с того дня, как встретились», — поделилась она.
«В тот момент пришла любовь, большая и настоящая, и он не сбежал, как делают многие мужчины, — продолжил Бонет. - Фигурально говоря, он поднял меня, перекинул через плечо и понес, в стиле пещерного человека!»
Момоа как-то в интервью признался, что отцовство стало для него способом наладить свою жизнь.
«Я действительно не могу сказать вам, что, черт возьми, я делал до того, как у меня появились дети. Это была просто трата времени, - говорит Момоа. - Я думаю, что был довольно безрассудным и с трудом сохранял контроль над собой. Теперь я более сосредоточен. Наверное, я больше люблю себя и больше забочусь о себе, потому что хочу жить рядом с ними долго».
В последнее время Момоа усердно работал над сиквелом своего супергеройского блокбастера «Аквамен».
В декабре он объявил, что съемки фильма на Гавайях закончились, как и его поездка в Великобританию для съемок дополнительных сцен. Момоа также появился в прошлом году в получившем признание критиков эпическом научно-фантастическом фильме «Дюна», в котором снимались Тимоти Шаламе, Зендая, Оскар Айзек и Джош Бролин. По мере того, как его карьера продолжала развиваться после его прорывной роли в культовом сериале HBO «Игра престолов», Боне играла все меньше ролей. Ее последние крупные роли были в 2016 году, это были два эпизода комедии Girls и шоу Рэя Донована Showtime в том же году.
В декабре он объявил, что съемки фильма на Гавайях закончились, как и его поездка в Великобританию для съемок дополнительных сцен. Момоа также появился в прошлом году в получившем признание критиков эпическом научно-фантастическом фильме «Дюна», в котором снимались Тимоти Шаламе, Зендая, Оскар Айзек и Джош Бролин. По мере того, как его карьера продолжала развиваться после его прорывной роли в культовом сериале HBO «Игра престолов», Боне играла все меньше ролей. Ее последние крупные роли были в 2016 году, это были два эпизода комедии Girls и шоу Рэя Донована Showtime в том же году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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