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Бутылочка, спасибо: пользователи соцсетей рассказали о своих первых поцелуях

Бутылочка, спасибо: пользователи соцсетей рассказали о своих первых поцелуях

Автор:
17 февраля 2023 15:12
Метки: Девушка   бутылочка   любовь   мужчина и женщина   ностальгия   отношения   первый поцелуй   поцелуй   
1321
18

Первый поцелуй был у каждого и запомнился на всю жизнь. Пользователи Твиттера немного понастольгировали на эту тему, продолжить тему предлагается и вам! Делитесь в комментариях своей историей первого поцелуя!

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Метки: Девушка   бутылочка   любовь   мужчина и женщина   ностальгия   отношения   первый поцелуй   поцелуй   
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10  комментариев
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2k
Lexx Час назад
Я первый трах не помню, а они про поцелуи.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 12 минут назад
Девочка, смени логин!
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8k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Господи, как ЭТО можно забыть? Это замирание в груди, это "порхание бабочек" в животе, это головокружение, эту сладкую истому. Помню всё до мельчайших подробностей, даже помню слегка солоноватый, но, в то же время, сладкий, вкус на губах. Да, как сейчас помню, это был сорт "Волгоградский ранний" из только-что открытой трёхлитровой банки. О, юность!
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5k
fin4all 54 минуты назад
Автор! Раздел называется "НОстАльгия" так почему "понАстОльгировали"?
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16k
Поручик Час назад
"Мама и дочка просили: "да отсоси же ты у него!
А если этот мудак, в третьем часу ночи! не уберёт палец с кнопки домофона, тогда спущусь я, и отсасывать он будет у МЕНЯ!"(С)
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