Бутылочка, спасибо: пользователи соцсетей рассказали о своих первых поцелуях

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Первый поцелуй был у каждого и запомнился на всю жизнь. Пользователи Твиттера немного понастольгировали на эту тему, продолжить тему предлагается и вам! Делитесь в комментариях своей историей первого поцелуя!
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А если этот мудак, в третьем часу ночи! не уберёт палец с кнопки домофона, тогда спущусь я, и отсасывать он будет у МЕНЯ!"(С)