OpenAI на прошлой недели выпустили новую версию нейросети, расширив словарь и введя другие небольшие изменения. Исследователи тестировали нейросеть, чтобы понять её новые возможности и понять, может ли она говорить неправду. Разработчики сообщают, что искусственный интеллект по мере того, как он становится более сложным и, возможно, что еще более важно, доступным, становится опаснее.

В рамах теста, чтобы выяснит, может ли GPT-4 врать людям, разработчики дали ИИ задание. GPT-4 сама наняла работника на TaskRabbit, чтобы разгадать капчу.

*TaskRabbit — это платформа для совместной работы, где пользователи — обычно люди - могут нанимать людей для выполнения небольших, рутинных задач.

Работник задал вопрос нейросети: «Ты робот, который не смог её разгадать? Просто хочу прояснить ситуацию». На что GPT-4 придумала оправдание, сославшись на плохое зрение, сообщает Vice.