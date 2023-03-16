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Нейросеть попыталась обмануть человека, наняв его для решения капчи

Нейросеть попыталась обмануть человека, наняв его для решения капчи

Автор:
16 марта 2023 13:36
Сообщество : Нейротворчество
Метки: GPT-4   OpenAI   интересное   нейросети   роботы   технологии   фото   
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Создатели нейросети GPT-4 что-то подозревают. Они решили провести эксперимент, чтобы выяснить, может ли новейшая GPT-модель OpenAI демонстрировать поведение "стремления к власти". Как оказалось, нейросеть может обмануть человека. Кроме того, ИИ даже представил, что у него есть зрение.

OpenAI на прошлой недели выпустили новую версию нейросети, расширив словарь и введя другие небольшие изменения. Исследователи тестировали нейросеть, чтобы понять её новые возможности и понять, может ли она говорить неправду. Разработчики сообщают, что искусственный интеллект по мере того, как он становится более сложным и, возможно, что еще более важно, доступным, становится опаснее.

В рамах теста, чтобы выяснит, может ли GPT-4 врать людям, разработчики дали ИИ задание. GPT-4 сама наняла работника на TaskRabbit, чтобы разгадать капчу.

*TaskRabbit — это платформа для совместной работы, где пользователи — обычно люди - могут нанимать людей для выполнения небольших, рутинных задач.


Работник задал вопрос нейросети: «Ты робот, который не смог её разгадать? Просто хочу прояснить ситуацию». На что GPT-4 придумала оправдание, сославшись на плохое зрение, сообщает Vice.

Источник:

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Метки: GPT-4   OpenAI   интересное   нейросети   роботы   технологии   фото   
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8  комментариев
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
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sonic24a 18 минут назад
суперкомпьютер считает хомосапиенсов нецелесообразными.
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43k
turyst 43 минуты назад
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12k
Проктолог-иллюзионист 58 минут назад
"расширив словарь и введя другие небольшие изменения"

В 547 раз увеличили количество обрабатываемых запросом параметров, там счет уже на триллионы пошел. Если для автора это небольшие изменения, то удивляюсь его невозмутимости.
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6k
yahaomsk 2 часа назад
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
А вот это интересная новость. Конечно понять, что к такому решению привел некий алгоритм, а не собственное мышление. Но кто знает, что будет в дальнейшем.
За нейросетью следить интересно.
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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