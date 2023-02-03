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"Счастье любит тишину": как пользователи сети отреагировали на студента, который написал диплом в нейросети

"Счастье любит тишину": как пользователи сети отреагировали на студента, который написал диплом в нейросети

Автор:
03 февраля 2023 12:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   диплом   интересное   мнение   нейросети   реакция соцсетей   фото   
2470
15

Московский студент Александр умудрился за сутки написать дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT. Новость быстро разлетелась по стране: его уже поддержали в Госдуме, а пользователи сети разделились на два лагеря. Одни уверяют, что Александр молодец, хоть и схитрил, а другие категорически против таких методов. На чьей стороне вы?

С помощью чат-бота ChatGPT Александр 23 часа генерировал диплом по менеджменту. Ему удалось сделать теоретическую часть и вывод. С практической частью пришлось повозиться — но с помощью других работ и примеров он написал план развития компании. О своём успехе парень рассказал в Twitter и быстро стал популярен.

Кто-то даже успел рассказать обо всём в ВУЗе, но по словам Александра, диплом всё же засчитан. Об этом он сообщил в Twitter.

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В Госдуме заступились за студента. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что опыт студента очень важен и, одновременно, является сигналом для преподавательского сообщества.

Пользователи Twitter тоже не остались в стороне:

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Метки: Юмор   диплом   интересное   мнение   нейросети   реакция соцсетей   фото   
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16  комментариев
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9k
Владимир Час назад
Сами же все, к ИИ стремятся, вот получите, рапишитесь! Да и мне кажется что, 70% если не больше, платят за написание диплома. А тут сэкономил, молодец.
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10k
Евгений 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Евгений 13 минут назад
По мне, так всё просто. Диплом писала нейросеть, значит оценка поставлена нейросети. Если студент считает, что он сделал половину работы, то пусть получает половину оценки. У нас в школе, лет 35 назад, такое практиковалось. Списал или дал списать, будьте любезны получить одну оценку на двоих.
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10k
Sapsan 14 минут назад
Я задал задачу ChatGPT из ряда чисел выдать комбинацию чисел сумма которых равна указанному числу. Он обосрался )))
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32k
gfjhtgfjhf 20 минут назад
"В Госдуме заступились за студента."

Ну ещё бы!
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41k
Игорь 38 минут назад
Сделал дело, в данном случае написал диплом, и не важно КАК ты его сделал. Полгода в библиотеке просидел или за сутки с помошью нейросети.

В конце концов, процесс самостоятельного обучения и работы, - это умение формулировать вопросы, и находить правильные ответы на них. И вот это студент сделал самостоятельно.

А вот для работника главное, чтобы работодатель НЕ знал, сколько времени у него уходит на выполрение той или иной работы. Но понимание этого приходит с опытом.
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17k
RDen 45 минут назад
тут всё проще. Обратили внимание - менеджмент. Он склепал диплом на от..станьте, комиссия его зачитала на...отстань. И получил никому не нужную профессию.
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3k
portroy 53 минуты назад
ChatGPT может быстро генерировать текст на заданную тему, используя свои моделирование языка и знание в многих областях. Это может ускорить процесс написания диплома, но необходимо помнить, что текст, сгенерированный ChatGPT, может требовать доработки и проверки на точность информации.
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17k
Виталий Касандров Час назад
Одной из подработок, долгое время, было как раз написание дипломов для таких горе студентов.
Но вот в последние время, в связи с программами антиплагиата пришлось бросить гиблое дело .
Ибо некоторые ВУЗы требовали чуть ли не 90% "новизны" в работе ,и вполне авторский текст в таких дисциплинах,как экономика считали плагиатом .
Так что непонятно ,как ИИ не попал под такое.
Ибо и скрытый текст и замену синонимами современный софт по определению плагиата определяет.
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211
ruslan d Час назад
Да молодец парень
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211
ruslan d au3 5 минут назад
Да ладно , нормально он будет работать ... У нас половина профессий вообще не требует ВО , достаточно курсы пройти ... Если бы я знал куда меня жизнь повернет , не стал бы вообще тратить время на универ .. .
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