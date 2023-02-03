"Счастье любит тишину": как пользователи сети отреагировали на студента, который написал диплом в нейросети

С помощью чат-бота ChatGPT Александр 23 часа генерировал диплом по менеджменту. Ему удалось сделать теоретическую часть и вывод. С практической частью пришлось повозиться — но с помощью других работ и примеров он написал план развития компании. О своём успехе парень рассказал в Twitter и быстро стал популярен.

Кто-то даже успел рассказать обо всём в ВУЗе, но по словам Александра, диплом всё же засчитан. Об этом он сообщил в Twitter.