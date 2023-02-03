"Счастье любит тишину": как пользователи сети отреагировали на студента, который написал диплом в нейросети

Московский студент Александр умудрился за сутки написать дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT. Новость быстро разлетелась по стране: его уже поддержали в Госдуме, а пользователи сети разделились на два лагеря. Одни уверяют, что Александр молодец, хоть и схитрил, а другие категорически против таких методов. На чьей стороне вы?
С помощью чат-бота ChatGPT Александр 23 часа генерировал диплом по менеджменту. Ему удалось сделать теоретическую часть и вывод. С практической частью пришлось повозиться — но с помощью других работ и примеров он написал план развития компании. О своём успехе парень рассказал в Twitter и быстро стал популярен.
Кто-то даже успел рассказать обо всём в ВУЗе, но по словам Александра, диплом всё же засчитан. Об этом он сообщил в Twitter.
В Госдуме заступились за студента. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что опыт студента очень важен и, одновременно, является сигналом для преподавательского сообщества.
Пользователи Twitter тоже не остались в стороне:
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Ну ещё бы!
В конце концов, процесс самостоятельного обучения и работы, - это умение формулировать вопросы, и находить правильные ответы на них. И вот это студент сделал самостоятельно.
А вот для работника главное, чтобы работодатель НЕ знал, сколько времени у него уходит на выполрение той или иной работы. Но понимание этого приходит с опытом.
Но вот в последние время, в связи с программами антиплагиата пришлось бросить гиблое дело .
Ибо некоторые ВУЗы требовали чуть ли не 90% "новизны" в работе ,и вполне авторский текст в таких дисциплинах,как экономика считали плагиатом .
Так что непонятно ,как ИИ не попал под такое.
Ибо и скрытый текст и замену синонимами современный софт по определению плагиата определяет.
Но диплом в ВУЗе - это не научная работа! Цель написания диплома - продемонстрировать умение применить полученные теоретические знания на каком-то конкретном примере, как правило какого-то предприятия.