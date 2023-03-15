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Талантливый скульптор — на вес золота: В США установили мемориал в память о трагедии 11 сентября 2001 года

Талантливый скульптор — на вес золота: В США установили мемориал в память о трагедии 11 сентября 2001 года

Автор:
15 марта 2023 09:06
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   интересное   мемориал   неудача   памятник   пожарные   фото   
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В музее пожарных открыли мемориал в память о трагедии 2001 года, когда произошел крупнейший в истории теракт. В небоскрёбы Нью-Йорка врезались три самолёта, управляемые террористами. Памятник представляет собой две колонны (небоскрёбы) и между ними каска пожарника.

В музее пожарных произошло торжественное открытие мемориала в память о трагедии 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали 2977 человек. На месте работали сотни пожарных и спасали людей. В их честь (спустя 22 года) в музее пожарных поставили мемориал.

Скульптура состоит из двух колонн, которые представляют собой небоскрёбы. Между ними расположена каска пожарного, сапоги, топор и перчатки.

FDNY 343 - самая масштабная спасательная операция, унёсшая жизни 343 пожарных.

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Вот только скульптор не продумал, как памятник будет выглядеть сзади. С обратной стороны мемориал пожарным больше напоминает член.

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Метки: США   интересное   мемориал   неудача   памятник   пожарные   фото   
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12  комментариев
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2k
· · Час назад
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24k
Андрей 5 минут назад
Церетели к ним надо отправить, уж он то знает толк в памятниках!
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26k
Serg2001 16 минут назад
"Превратили молитву в фарс" (с)
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jungar 21 минуту назад
по мне, так пожарные герои. ну а скульптор мог бы и со всех сторон посмотреть. кстати, не смог найти этот памятник в инете.
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5k
Frank Borman 23 минуты назад
Устроить грандиозную провокацию, свалить все на международных террористов, а потом еще и поставить памятник провокации в виде члена. ЦРУ уже совсем обнаглело.
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kolobok263 Полчаса назад
правильнее -каска пожарного, пожарник -это погорелец
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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