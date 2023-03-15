Талантливый скульптор — на вес золота: В США установили мемориал в память о трагедии 11 сентября 2001 года

В музее пожарных открыли мемориал в память о трагедии 2001 года, когда произошел крупнейший в истории теракт. В небоскрёбы Нью-Йорка врезались три самолёта, управляемые террористами. Памятник представляет собой две колонны (небоскрёбы) и между ними каска пожарника.
В музее пожарных произошло торжественное открытие мемориала в память о трагедии 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали 2977 человек. На месте работали сотни пожарных и спасали людей. В их честь (спустя 22 года) в музее пожарных поставили мемориал.
Скульптура состоит из двух колонн, которые представляют собой небоскрёбы. Между ними расположена каска пожарного, сапоги, топор и перчатки.
FDNY 343 - самая масштабная спасательная операция, унёсшая жизни 343 пожарных.
Вот только скульптор не продумал, как памятник будет выглядеть сзади. С обратной стороны мемориал пожарным больше напоминает член.
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