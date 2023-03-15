Талантливый скульптор — на вес золота: В США установили мемориал в память о трагедии 11 сентября 2001 года

В музее пожарных произошло торжественное открытие мемориала в память о трагедии 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали 2977 человек. На месте работали сотни пожарных и спасали людей. В их честь (спустя 22 года) в музее пожарных поставили мемориал.

Скульптура состоит из двух колонн, которые представляют собой небоскрёбы. Между ними расположена каска пожарного, сапоги, топор и перчатки.

FDNY 343 - самая масштабная спасательная операция, унёсшая жизни 343 пожарных.