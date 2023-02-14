В США заблокировали сайт уфологов

Над Америкой летают НЛО и сильно волнуют правительство. Первым странным летающим объектом стал китайский шар. Его сбили, но в небе были замечены ещё три объекта, один из которых оказался странной восьмиугольной формы. В Минобороны заявили, что военные не увидели никаких доказательств внеземного происхождения этих объектов, тем не менее популярный сайт уфологов уже заблокировали.
На сайте UFOstalker появилось объявление. Теперь никто не может зайти на сайт из-за Министерства обороны США.
Этот домен временно заблокирован Министерством обороны в координации с Министерством внутренних дел Безопасности и Министерством юстиции в связи с продолжающимся расследованием, связанным с неопознанными воздушными явлениями, происходящими в воздушном пространстве Северной Америки.
Но совсем недавно в Министерстве обороны США заявили, что объекты, сбитые американскими истребителями в минувшие выходные, считают «метеозондами или научными экспериментами».
Пока люди следят за НЛО, некоторые считают, что правительство США таким образом пытается отвлечь внимание от реальных проблем.
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что таким образом правительство пытается отвлечь внимание журналистов от расследования взрывов на «Северных потоках» или от вопросов бюджета США.
Источник:
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