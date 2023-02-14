В США заблокировали сайт уфологов

Но совсем недавно в Министерстве обороны США заявили, что объекты, сбитые американскими истребителями в минувшие выходные, считают «метеозондами или научными экспериментами».

Пока люди следят за НЛО, некоторые считают, что правительство США таким образом пытается отвлечь внимание от реальных проблем.

Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что таким образом правительство пытается отвлечь внимание журналистов от расследования взрывов на «Северных потоках» или от вопросов бюджета США.