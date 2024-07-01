На памятнике Жукову в Москве опять появилась надпись «ГУР»

Позже стало известно, что мужчине названивали мошенники. Он перевёл им почти 1 миллион рублей. Они представились сотрудниками Центробанка, рассказали мужчине о том, что неизвестные мошенники взломали его Госуслуги и пытаются взять на него кредиты. Чтобы спасти деньги, нужно перевести из на "безопасный счёт". Мужчина перевёл злоумышленникам 880 тысяч рублей - взял три кредита и добавил свои сбережения.

После этого звонившие сказали Сергею, что ему нужно поехать из Тулы в Москву и там ждать указаний. Позже ему дали задание испортить памятник. При выполнении этого задания Сергея и задержали.

Также звонившие пытались развести и жену Сергея, но когда узнали, что у неё есть несколько кредитов, она им стала не интересна.