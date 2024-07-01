На памятнике Жукову в Москве опять появилась надпись «ГУР»

Как и в случае с медсёстрами, виноваты во всём мошенники.
В Москве снова пострадал памятник маршалу Георгию Жукову. На этот раз житель Тульской области Сергей Л. с баллончиком с краской пришёл к памятнику днём 29 июня. Подойдя к монументу, он нанёс надпись «ГУР», после чего собрался уходить. Полицейские его тут же у памятника и задержали.
При задержании мужчина пытался сбежать, но его скрутили и доставили в отдел. Следователи возбудили на Сергея уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение памятников и воинских захоронений», сообщает ТАСС. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
Позже стало известно, что мужчине названивали мошенники. Он перевёл им почти 1 миллион рублей. Они представились сотрудниками Центробанка, рассказали мужчине о том, что неизвестные мошенники взломали его Госуслуги и пытаются взять на него кредиты. Чтобы спасти деньги, нужно перевести из на "безопасный счёт". Мужчина перевёл злоумышленникам 880 тысяч рублей - взял три кредита и добавил свои сбережения.
После этого звонившие сказали Сергею, что ему нужно поехать из Тулы в Москву и там ждать указаний. Позже ему дали задание испортить памятник. При выполнении этого задания Сергея и задержали.
Также звонившие пытались развести и жену Сергея, но когда узнали, что у неё есть несколько кредитов, она им стала не интересна.
4 июне две женщины написали на памятнике Жукову на Красной площади «ГУР» (Главное управление разведки Минобороны Украины). Полицейские задержали двух подозреваемых — женщин 55 и 28 лет. 55-летняя Вера оказалась работницей частной клиники, 28-летняя Анастасия тоже медсестра. Женщины взяли баллончик и написали на памятнике красно краской «ГУР». Полиция задержала их сразу после этого.
Источник:
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Вон даже у такого долбобоба миллион есть