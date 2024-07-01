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На памятнике Жукову в Москве опять появилась надпись «ГУР»

На памятнике Жукову в Москве опять появилась надпись «ГУР»

Автор:
01 июля 2024 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ГУР   жуков   интересное   мошенники   памятник   фото   
735
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Как и в случае с медсёстрами, виноваты во всём мошенники.

В Москве снова пострадал памятник маршалу Георгию Жукову. На этот раз житель Тульской области Сергей Л. с баллончиком с краской пришёл к памятнику днём 29 июня. Подойдя к монументу, он нанёс надпись «ГУР», после чего собрался уходить. Полицейские его тут же у памятника и задержали.

При задержании мужчина пытался сбежать, но его скрутили и доставили в отдел. Следователи возбудили на Сергея уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение памятников и воинских захоронений», сообщает ТАСС. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Позже стало известно, что мужчине названивали мошенники. Он перевёл им почти 1 миллион рублей. Они представились сотрудниками Центробанка, рассказали мужчине о том, что неизвестные мошенники взломали его Госуслуги и пытаются взять на него кредиты. Чтобы спасти деньги, нужно перевести из на "безопасный счёт". Мужчина перевёл злоумышленникам 880 тысяч рублей - взял три кредита и добавил свои сбережения.

После этого звонившие сказали Сергею, что ему нужно поехать из Тулы в Москву и там ждать указаний. Позже ему дали задание испортить памятник. При выполнении этого задания Сергея и задержали.

Также звонившие пытались развести и жену Сергея, но когда узнали, что у неё есть несколько кредитов, она им стала не интересна.

4 июне две женщины написали на памятнике Жукову на Красной площади «ГУР» (Главное управление разведки Минобороны Украины). Полицейские задержали двух подозреваемых — женщин 55 и 28 лет. 55-летняя Вера оказалась работницей частной клиники, 28-летняя Анастасия тоже медсестра. Женщины взяли баллончик и написали на памятнике красно краской «ГУР». Полиция задержала их сразу после этого.

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Метки: Видео   ГУР   жуков   интересное   мошенники   памятник   фото   
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6  комментариев
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4k
Yus Полчаса назад
Что у долбо*бов в голове? Отдать деньги и повестись на лютую дичь, что деньги вернутся, если сотворить тупую херь.
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20k
GROMOZEKA Минуту назад
А вы говорите народ бедно живёт.
Вон даже у такого долбобоба миллион есть
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17k
Ёшкин кот 6 минут назад
Оставляя в стороне интеллект исполнителей. Вот интересно, все эти хохлы действительно думают, что по России нанесен ужасный идеологический удар путем надписи на памятнике? У них на канале Униан Путин умирает каждые 3 часа. И крымский мост уничтожается каждое утро. Но нет, неистовым нет покоя. Нужно еще лошадку изрисовать
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2k
Corkscrew Полчаса назад
ципсошники очередного долбоящера на бабки развели и заставили плясать под свою дудку. Мне не понятно только одно - неужели лошары думают, что каклы им что-то вернут когда те сделают то, что им велят?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5178 постов (4964 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
361072



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