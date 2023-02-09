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Женщина сделала библиотеку в стволе старого тополя

Женщина сделала библиотеку в стволе старого тополя

Автор:
09 февраля 2023 21:58
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   США   библиотека   идеи   интересное   книги   креатив   своими руками   творчество   фото   
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Семья срубила старый 110-летний тополь у себя во двое, но после этого ему решили дать вторую жизнь. Остатки ствола использовали для создания мини-библиотеки. Получилось очаровательно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   США   библиотека   идеи   интересное   книги   креатив   своими руками   творчество   фото   
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6  комментариев
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27k
Юрьевич 2 часа назад
Вот это да!
У меня в туалете на полке тоже несколько книжек и журналов... Так это оказывается библиотека?

Буду знать теперь
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1k
Vladislav Grigorenko 14 минут назад
У деда в деревне тоже похожая библиотека была - там всегда стопка газет находилась. Книжки тоже иногда попадались.
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3k
Pill Полчаса назад
Грешен. Сначала подумал про туалет.
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2k
vagon1 Полчаса назад
Аааа, это библиотека...
Извините.
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36k
Седой 2 часа назад
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