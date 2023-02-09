Женщина сделала библиотеку в стволе старого тополя

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Семья срубила старый 110-летний тополь у себя во двое, но после этого ему решили дать вторую жизнь. Остатки ствола использовали для создания мини-библиотеки. Получилось очаровательно!
В США есть необычная некоммерческая организация Little free Library (Маленькая бесплатная библиотека) - она помогает простым людям устанавливать пункты обмена книгами в районах, в которых они живут. За более 10 лет существования они помогли установить более 75 тысяч мини-библиотек в 88 разных странах. Недавно организация поделилась креативным проектом одной женщины, жительницы американского штата Айдахо.
Библиотекарь, художница и бывшая переплетчица по имени Шарали Армитидж Ховард создала не просто мини-библиотеку, а настоящий шедевр. Когда ее семья недавно срубила 110-летний тополь у себя во дворе, женщина решила дать остатку ствола вторую жизнь, и сделала библиотеку внутри него. Семья вырезала внутреннюю часть ствола, добавила полки, освещение и крышу. Так на районе появилась необычная и очаровательная библиотека, где местные жители с радостью оставляют свои книги и берут что-то почитать.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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У меня в туалете на полке тоже несколько книжек и журналов... Так это оказывается библиотека?
Буду знать теперь
Извините.