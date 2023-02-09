Женщина сделала библиотеку в стволе старого тополя

Библиотекарь, художница и бывшая переплетчица по имени Шарали Армитидж Ховард создала не просто мини-библиотеку, а настоящий шедевр. Когда ее семья недавно срубила 110-летний тополь у себя во дворе, женщина решила дать остатку ствола вторую жизнь, и сделала библиотеку внутри него. Семья вырезала внутреннюю часть ствола, добавила полки, освещение и крышу. Так на районе появилась необычная и очаровательная библиотека, где местные жители с радостью оставляют свои книги и берут что-то почитать.