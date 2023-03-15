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Художник делает невероятные скульптуры из коряги, ракушек и сушеных грибов

Художник делает невероятные скульптуры из коряги, ракушек и сушеных грибов

Автор:
15 марта 2023 08:53
Сообщество : Искусство
Метки: Дебра Бернье   искусство   красота   природный материал   талант   художница из Канады   
273
39
Дебра Бернье — талантливая художница из Канады, которая делает невероятные скульптуры из коряги, а также других природных материалов, таких как ракушки, сушеные грибы, корни, кости, кристаллы и многое другое.
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Метки: Дебра Бернье   искусство   красота   природный материал   талант   художница из Канады   
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3  комментария
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5k
vasilykopkov Час назад
Необычно, местами пугающе.
Насколько я понимаю, это не резьба, а лепка с интегрированием природных материалов.
Странно что только изображены, почти сплошь мертвецы....
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Жуть жуткая.
Зачем это делать?
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241
Человек Наблюдающий 37 минут назад
Такое в лесу увидишь там и останешься ) Оч круто
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