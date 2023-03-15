Художник делает невероятные скульптуры из коряги, ракушек и сушеных грибов

273
39
Дебра Бернье — талантливая художница из Канады, которая делает невероятные скульптуры из коряги, а также других природных материалов, таких как ракушки, сушеные грибы, корни, кости, кристаллы и многое другое.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Парижский художник рисует детей на зданиях разных городов
- 16 работ от скульптора чьи сюрреалистические статуи ошеломляют своей красотой
- 15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством
- Настоящему художнику необязательно нужен холст, чтобы показать свой талант
- 16 потрясающих фигур из песка
Новости партнёров
реклама
Насколько я понимаю, это не резьба, а лепка с интегрированием природных материалов.
Странно что только изображены, почти сплошь мертвецы....
Зачем это делать?