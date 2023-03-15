Художник делает невероятные скульптуры из коряги, ракушек и сушеных грибов

19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной

Сложные торты, в которых узнаётся десерт, только если их разрезать

Настоящему художнику необязательно нужен холст, чтобы показать свой талант

16 потрясающих фигур из песка

Художник создает картины, которые почти невозможно отличить от фотографий

16 работ от скульптора чьи сюрреалистические статуи ошеломляют своей красотой