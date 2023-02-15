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Удивительные скульптуры из металлолома

Удивительные скульптуры из металлолома

Автор:
15 февраля 2023 09:18
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   красота   своими руками   скульптуры из металлолома   таиланд   талант   фото   
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Все скульптуры сделаны из переработанного металла, и каждая деталь является уникальным произведением искусства.

Все скульптуры, сделаны из переработанного металла, и каждая работа является уникальным произведением искусства. Талантливая группа дизайнеров и мастеров "Mari9art" из Таиланда - создаёт каждую скульптуру с нуля, в результате чего получаются единственные в своем роде произведения.


При создании этих изделий используется формовка, резка и сварка металлических предметов. Художники создают изделия на основе рисунков, фотографий и предоставленной информации. Также они создали множество работ, вдохновленных героями фильмов.

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Метки: искусство   красота   своими руками   скульптуры из металлолома   таиланд   талант   фото   
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