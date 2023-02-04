Парижский художник рисует детей на зданиях разных городов

Художник из французской столицы, известный под именем Сет, знаменит тем, что рисует граффити детей, у которых нет лиц, но которые отлично проводят время, наслаждаясь жизнью, как и положено детям.
Прелесть и драматичность рисунков художника состоит в том, что детишки часто сильно контрастируют с тем местом, где нарисованы. Художник специально выбирает не самые радужные и благополучные районы в городах своей страны и за границей, вводя невинных детишек в сложные социальные, политические и географические контексты.
Но таким и должно быть искусство. Смотрите!
Амман, Иордания
Гриньи, Франция
Мангейм, Германия
Фотографируя получившиеся творения, Сет также старается создать определённую композицию. Часто он запечатлевает рядом со своими граффити настоящих детей, у которых есть лица.
Аль-Джиб, Палестина
Нёф-Бризах, Франция
Шанхай, Китай
Фонтен, Франция
Джерси-Сити, США
Монреаль, Канада
Париж, Франция
«Кроличья нора», Италия
Натал, Бразилия
Ле-Ман, Франция
Посмотрите, как выглядит ещё одна вариация «Кроличьей норы», если к ней приблизиться
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Художник в процессе работы
Больше работ Сета вы можете найти на его сайте. Там ещё много всего оригинального и животрепещущего.
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