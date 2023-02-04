Парижский художник рисует детей на зданиях разных городов

Прелесть и драматичность рисунков художника состоит в том, что детишки часто сильно контрастируют с тем местом, где нарисованы. Художник специально выбирает не самые радужные и благополучные районы в городах своей страны и за границей, вводя невинных детишек в сложные социальные, политические и географические контексты.

Но таким и должно быть искусство. Смотрите!

Амман, Иордания