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Парижский художник рисует детей на зданиях разных городов

Парижский художник рисует детей на зданиях разных городов

Автор:
04 февраля 2023 09:43
Сообщество : Искусство
Метки: art   дети   искусство   красота   рисунок   талант   художество   
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Художник из французской столицы, известный под именем Сет, знаменит тем, что рисует граффити детей, у которых нет лиц, но которые отлично проводят время, наслаждаясь жизнью, как и положено детям.

Прелесть и драматичность рисунков художника состоит в том, что детишки часто сильно контрастируют с тем местом, где нарисованы. Художник специально выбирает не самые радужные и благополучные районы в городах своей страны и за границей, вводя невинных детишек в сложные социальные, политические и географические контексты.

Но таким и должно быть искусство. Смотрите!


Амман, Иордания


Гриньи, Франция


Мангейм, Германия

Фотографируя получившиеся творения, Сет также старается создать определённую композицию. Часто он запечатлевает рядом со своими граффити настоящих детей, у которых есть лица.


Аль-Джиб, Палестина


Нёф-Бризах, Франция


Шанхай, Китай

Фонтен, Франция


Джерси-Сити, США


Монреаль, Канада


Париж, Франция


«Кроличья нора», Италия


Натал, Бразилия


Ле-Ман, Франция

Художник в процессе работы


Больше работ Сета вы можете найти на его сайте. Там ещё много всего оригинального и животрепещущего.

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Метки: art   дети   искусство   красота   рисунок   талант   художество   
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Alf Полчаса назад
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