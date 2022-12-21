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20 животных-гигантов, поражающих своими размерами

20 животных-гигантов, поражающих своими размерами

Автор:
21 декабря 2022 21:18
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   звери   интересное   подборка   природа   рекорды   самые большие   фото   фотографии   
1360
21
Природе всегда есть чем нас удивить. Создала же она разных существ, от которых мурашки по коже, а некоторые из них - ещё и гиганты! Какие-то из них всем известны и побывали в Книге рекордов Гиннесса, а о других вы, возможно, не слышали. Взглянем на этих необычно больших животных.
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* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: дикая природа   животные   звери   интересное   подборка   природа   рекорды   самые большие   фото   фотографии   
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10  комментариев
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19k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
А что манты, уже не котируются? Все ж до девяти метров бывают...

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6k
HUBLOT 3 минуты назад
За медузу +
Ждем прогноз погоды - в Москве ожидается дождь (иностранный агент).
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6k
Кузнец душ. Полчаса назад
А слоник где на ручках?
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6k
Axel Полчаса назад
Геркулес (англ. Hercules) лигр (англ. liger от англ. lion «лев» и англ. tiger «тигр») (гибрид льва и тигрицы), который в 2006 году был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как самый крупный представитель кошачьих из живущих на Земле.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Геркулес_(лигр)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Геркулес_(лигр)
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1k
vijilante 45 минут назад
А што там с медузой - хохма такая ?
Не смешно.
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63k
doker Час назад
Ладно, слонов с китами "кинули"... А черепаха? Мир на ней держится.

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4k
Николаевич Час назад
Ахатину гигантскую & лягушку-голиафную французам показывать низяя…
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mercure

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