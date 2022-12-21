20 животных-гигантов, поражающих своими размерами

Природе всегда есть чем нас удивить. Создала же она разных существ, от которых мурашки по коже, а некоторые из них - ещё и гиганты! Какие-то из них всем известны и побывали в Книге рекордов Гиннесса, а о других вы, возможно, не слышали. Взглянем на этих необычно больших животных.

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Крокодил длиной 5,5 метра 0 Источник:

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Свинка из Китая весом 900 кг 0 Источник:

Кролик породы фландр 0 Источник:

Рак пальмовый вор 0 Источник:

Японский краб-паук, который может вырастать в длину где-то до 4 метров 0 Источник:

Летучая лисица, которую встретили в США 0 Источник:

Гигантская сколопендра, способная вырасти до 30 см 0 Источник:

Медуза* Номура 0 Источник:

Самый крупный бык, который в холке имеет 190 сантиметров. Его вес - 1700 кг 0 Источник:

Птицеед-голиаф - один из самых больших пауков в мире 0 Источник:

Анаконда весом 317 килограммов 0 Источник:

Немецкий дог Джордж. Длина каждой его лапы - 110 см, а его вес - 100 кг. Пес был рекордсменом книги Гиннеса, но к сожалению, его не стало в 2013 году 0 Источник:

Кот по кличке Руперт весит 12 кг 0 Источник:

Ахатина гигантская 0 Источник:

Лягушка-голиаф 0 Источник:

Павлиноглазка атлас - одна из крупнейших бабочек в мире 0 Источник:

Австралийский гигантский дождевой червь 0 Источник:

Глазчатый хвостокол - вид скатов, которые могут быть длиной до метра 0 Источник:

Китайская исполинская саламандра. Они могут вырасти до двух метров 0 Источник:

Гребенчатая морская звезда, способная вырасти до 60 см 0 Источник: