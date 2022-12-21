20 животных-гигантов, поражающих своими размерами

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Природе всегда есть чем нас удивить. Создала же она разных существ, от которых мурашки по коже, а некоторые из них - ещё и гиганты! Какие-то из них всем известны и побывали в Книге рекордов Гиннесса, а о других вы, возможно, не слышали. Взглянем на этих необычно больших животных.
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Немецкий дог Джордж. Длина каждой его лапы - 110 см, а его вес - 100 кг. Пес был рекордсменом книги Гиннеса, но к сожалению, его не стало в 2013 году
* Медуза признана судом России иноагентом
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Геркулес_(лигр)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Геркулес_(лигр)
Не смешно.