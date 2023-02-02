Пятнистые сумчатые куницы довели себя до вымирания, отказавшись от сна из-за секса

Самцы за ночь успевали преодолеть более 10 километров в поисках самки. К слову, это сопоставимо с40-километровой дистанцией для человека, идущего пешком. Просто представьте — всю ночь вы идёте пешком, чтобы ублажить даму сердца!

Во время этого перехода самцы плохо следили за собой, теряли бдительность и даже могли не есть. Из-за усталости они становились лёгкой добычей для хищников. ОтсусОтсутствиетвие сна, плохое питание, невозможность быстрого восстановления сил и истощение привели этот вид к вымиранию.

Кроме того, самцы начали умирать после каждого сезона спаривания, когда самки могут жить и давать потомство до четырех лет и более.