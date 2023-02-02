FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13419 постов • 1495 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Пятнистые сумчатые куницы довели себя до вымирания, отказавшись от сна из-за секса

Пятнистые сумчатые куницы довели себя до вымирания, отказавшись от сна из-за секса

Автор:
02 февраля 2023 11:47
Сообщество : Животные
Метки: биология   животные   интересное   куница   наука   природа   фото   
934
3

Пятнистая сумчатая куница — небольшое млекопитающее, которое обитает в Австралии. Трудно представить, что в зверьке весом всего несколько килограмм кроется такая сила любви. Самцы этой куницы отказываются от сна, ради того, чтобы заняться сексом.

Австралийской северной сумчатой кунице грозит вымирание. А всё из-за того, что самцы слишком рьяно выполняют свою задачу по размножению. Стремясь перевыполнить план, они даже отказываются от сна. Об это узнали учёные Квинслендского университета, пишет The Guardian.

Они повесили на самцов и самок GPS-трекеры и фиксировали передвижение зверьков на австралийском острове Грут-Айленд в течение 42 дней.

×
×

Самцы за ночь успевали преодолеть более 10 километров в поисках самки. К слову, это сопоставимо с40-километровой дистанцией для человека, идущего пешком. Просто представьте — всю ночь вы идёте пешком, чтобы ублажить даму сердца!

Во время этого перехода самцы плохо следили за собой, теряли бдительность и даже могли не есть. Из-за усталости они становились лёгкой добычей для хищников. ОтсусОтсутствиетвие сна, плохое питание, невозможность быстрого восстановления сил и истощение привели этот вид к вымиранию.

Кроме того, самцы начали умирать после каждого сезона спаривания, когда самки могут жить и давать потомство до четырех лет и более.

«Им приходится проходить очень большие дистанции, чтобы спариваться как можно чаще. Инстинкт настолько силен, что они могут полностью отказываться от сна, чтобы проводить больше времени в поисках самок», — пояснил старший преподаватель Университета Саншайн-Кост Кристофер Клементе, команда которого приняла участие в исследовании, приводит слова учёного BBC.

Зоологи сообщают, что в мире осталось всего 100 тысяч этих особей.

Источник:

подписаться на сообщество "Животные"
Метки: биология   животные   интересное   куница   наука   природа   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Б.Касторский Час назад
Сопоставимо с 40 км для человека. Интересно, а кто сопоставлял? Шимпанзе куда как меньше человека, тем не менее куда выносливей и сильнее. Может и эти мышки 10 км как променад совершают. Да и в целом их понять можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Hugo_RnD 23 минуты назад
" ОтсусОтсутствиетвие сна" - от прочтения вымереть можно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
324637



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний
Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний
Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за пару часов его ограбили, побили и забрали в полицию
Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за...
Набирающие популярность в сообществах
Г. Костылев. Часть 3. О связи и управлении
Г. Костылев. Часть 3. О связи и управлении
Трэш-издание Маугли из 1990-х
Трэш-издание Маугли из 1990-х
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жду не дождусь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#история#суд#истории#США#картинки#Ynews#Москва
#интересно#животные#Прикол#подборка#забавно#кино#Фотографии#Приколы#познавательно#Девушка
#Юмор#в мире#люди#позитив#смешно#новости#улыбнуло#Прошлое#природа#спасение

На что жалуетесь?

Вернуться