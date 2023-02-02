Пятнистые сумчатые куницы довели себя до вымирания, отказавшись от сна из-за секса

Пятнистая сумчатая куница — небольшое млекопитающее, которое обитает в Австралии. Трудно представить, что в зверьке весом всего несколько килограмм кроется такая сила любви. Самцы этой куницы отказываются от сна, ради того, чтобы заняться сексом.
Австралийской северной сумчатой кунице грозит вымирание. А всё из-за того, что самцы слишком рьяно выполняют свою задачу по размножению. Стремясь перевыполнить план, они даже отказываются от сна. Об это узнали учёные Квинслендского университета, пишет The Guardian.
Они повесили на самцов и самок GPS-трекеры и фиксировали передвижение зверьков на австралийском острове Грут-Айленд в течение 42 дней.
Самцы за ночь успевали преодолеть более 10 километров в поисках самки. К слову, это сопоставимо с40-километровой дистанцией для человека, идущего пешком. Просто представьте — всю ночь вы идёте пешком, чтобы ублажить даму сердца!
Во время этого перехода самцы плохо следили за собой, теряли бдительность и даже могли не есть. Из-за усталости они становились лёгкой добычей для хищников. ОтсусОтсутствиетвие сна, плохое питание, невозможность быстрого восстановления сил и истощение привели этот вид к вымиранию.
Кроме того, самцы начали умирать после каждого сезона спаривания, когда самки могут жить и давать потомство до четырех лет и более.
«Им приходится проходить очень большие дистанции, чтобы спариваться как можно чаще. Инстинкт настолько силен, что они могут полностью отказываться от сна, чтобы проводить больше времени в поисках самок», — пояснил старший преподаватель Университета Саншайн-Кост Кристофер Клементе, команда которого приняла участие в исследовании, приводит слова учёного BBC.
Зоологи сообщают, что в мире осталось всего 100 тысяч этих особей.
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