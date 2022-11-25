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Медовые муравьи - труженики, производящие мёд

Медовые муравьи - труженики, производящие мёд

Автор:
25 ноября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   интересное   интересные факты   муравьи   насекомые   природа   факты   фото   
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А вы знаете, что медоносные пчелы - не единственные насекомые, способные производить мёд? Пожалуй, самые необычные насекомые, превращающие нектар в подобие мёда - медовые муравьи.

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Метки: дикая природа   животные   интересное   интересные факты   муравьи   насекомые   природа   факты   фото   
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