Медовые муравьи - труженики, производящие мёд

В какой-то момент брюшко медовых муравьев становится таким большим, что они не могут двигаться - поэтому они просто свисают с края муравейника, пока их собратья-муравьи не потребуют пищи. Большинство видов этих муравьев обитает в сухих или полузасушливых регионах Австралии, США, Мексики и в Африке. Искать пищу в этих местах непросто, поэтому муравьи производят сладкий нектар в качестве адаптации к выживанию в трудных условиях. Когда-то эти муравьи даже служили десертом для австралийских аборигенов.