Медовые муравьи - труженики, производящие мёд

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А вы знаете, что медоносные пчелы - не единственные насекомые, способные производить мёд? Пожалуй, самые необычные насекомые, превращающие нектар в подобие мёда - медовые муравьи.
Медовые муравьи - особая группа крупных рабочих муравьёв. Наиболее распространённый вид медовых муравьев - Camponotus inflatus. В своих брюшках они хранят запасы жидкой углеводной пищи, полученной из нектара растений - это подобие мёда. Они отрыгивают его при необходимости другим муравьям из колонии, когда тем не хватает пропитания.
В какой-то момент брюшко медовых муравьев становится таким большим, что они не могут двигаться - поэтому они просто свисают с края муравейника, пока их собратья-муравьи не потребуют пищи. Большинство видов этих муравьев обитает в сухих или полузасушливых регионах Австралии, США, Мексики и в Африке. Искать пищу в этих местах непросто, поэтому муравьи производят сладкий нектар в качестве адаптации к выживанию в трудных условиях. Когда-то эти муравьи даже служили десертом для австралийских аборигенов.
Муравьи-медоносы - крайне ценные особи. Иногда даже другие колонии нападают на них, чтобы украсть нектар. В чём отличие пчелиного мёда от муравьиного? Последний имеет менее вязкую консистенцию, он не такой сладкий и имеет кисловатый привкус. К тому же, в муравьином меде гораздо меньше глюкозы. При этом оба богаты антиоксидантами.
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