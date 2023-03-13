В Тверской области уволили чиновника, который организовал мужской стриптиз на 8 марта

Видео моментально разлетелось по сети. Его с интересом посмотрел и глава округа, Андрей Гусев. Он заявил:

Такой ужас произошел. Разбираемся сейчас.

После этого уволил первого зама главы местной администрации - Юрия Байкова. Это ему поручили подготовить поздравление сотрудниц и Байков нанял компанию, которая и устроила «стриптиз».

Хотя сам чиновник уверяет, что только собирал деньги на подарки, а кто и как замутил стриптиз, он понятия не имеет. Но это не помогло и его сняли с должности.