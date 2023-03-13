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В Тверской области уволили чиновника, который организовал мужской стриптиз на 8 марта

В Тверской области уволили чиновника, который организовал мужской стриптиз на 8 марта

Автор:
13 марта 2023 15:06
Сообщество : Жить в России
Метки: 8 марта   Тверская область   администрация   видео   поздравление   стриптиз   чиновник   
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И даже объяснения не помогли.

В Сонковском районе Тверской области как следует отметили 8 марта - устроили стриптиз. В зал с женщинами влетел мужик в поролоновом костюме и устроил «перформанс»:

Видео моментально разлетелось по сети. Его с интересом посмотрел и глава округа, Андрей Гусев. Он заявил:

Такой ужас произошел. Разбираемся сейчас.

После этого уволил первого зама главы местной администрации - Юрия Байкова. Это ему поручили подготовить поздравление сотрудниц и Байков нанял компанию, которая и устроила «стриптиз».

Хотя сам чиновник уверяет, что только собирал деньги на подарки, а кто и как замутил стриптиз, он понятия не имеет. Но это не помогло и его сняли с должности.


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Метки: 8 марта   Тверская область   администрация   видео   поздравление   стриптиз   чиновник   
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6  комментариев
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18k
Александр 42 минуты назад
Так нет же стриптиза
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24k
Михаил Сметанкин 5 минут назад
Что за сюр? Чуваку поручили организовать праздник. Он организовывает праздник. Его за это увольняют. Я вообще не понял что произошло.
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40k
Сергей Полчаса назад
Такие твари творят в Твери такой ужас .
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252
Капитошка Полчаса назад
Может женщины сами попросили?Может им в жизни членов не хватает?
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55k
Stanislav 43 минуты назад
Да их там всех уволить надо. Сидят хлопают. Срамота.
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August

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