Американки оскорбились после поздравления с 8 марта от компании Hershey и призвали к бойкоту бренда

Женщинам не понравилось, что в поздравительном ролике производитель показал трансгендера, потому что он "тоже женщина".
Американский производитель шоколада и всевозможных сладостей Hershey идёт в ногу с толерантной политикой государства. Недавно бренд сладостей поздравил всех дам с 8 марта и выпустил лимитированную серию шоколадок, на обложке которых красуется накрашенный мужик . Таким образом Hershey решил поздравить самых разнообразных дам с 8 марта, т.к. «трансы тоже девушки». Презентовал этот "шедевр" транс-женщина по имени Фэй Джонстон.
Как сообщают СМИ, Фэй Джонсон - адвокат, феминистка и владелец малого бизнеса. Когда-то этот человек был обычным мужчиной, а потом внезапно всё изменилось. И хотя Джонсон достиг немалых успехов в карьере, став первым трансгендером, вошедшим в совет директоров YWCA Canada, его появление в рекламе Hershey понравилось далеко не всем.
В Твиттере развернулась настоящая битва за традиционные ценности и появился хэштег #BoycottHersheys, которым разгневанные пользователи отмечают свои посты, призывая к бойкоту Hershey.
Женщин возмущает, что какого-то мужика представляют как женщину и, тем самым, оскорбляют саму идею праздника и прекрасный пол.
Дамы призывают бойкотировать продукцию бренда и заявляют, что больше не собираются покупать ни шоколад, ни другие сладости этой компании.
В СМИ признают, что этот бойкот выходит за рамки местечкового скандала, связанного с восьмимартовским поздравлением. Это самая настоящая борьба против того, чтобы транс-женщин причисляли к категории биологических женщин. А ведь в США и других странах тенденция насильственного насаждения инклюзивности набирает обороты.
В 2015 году премия Glamour Awards вызвала негативную реакцию за то, что награду "Женщина года" получил/а Кейтлин Дженнер (урожденная Уильям Брюс Дженнер), а в 2022 году Пенсильванский университет номинировал на премию Национальной спортивной ассоциации колледжей "Женщина года" транс-пловчиху Лию Томас.
Неизвестно, примут ли во внимание Hershey набирающий обороты скандал. По крайней мере, пока производитель его никак не комментирует.
Источник:
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Так что все логично!
так что давайте оставим 8е тем кто родился женщинами, а например 2е апреля сделаем международным днем транс-женщин
просто мешать в кучу женщин и транс-женщин это то же самое что и смешивать смартфон и стационарный телефон, ну да и с того и с другого можно звонить, и там и там может быть книга контактов, но они по базе разные (не мастер я аналогий кто придумает лучше милости просим)
а так:
-За что боролись.на то и напоролись!