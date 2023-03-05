Американки оскорбились после поздравления с 8 марта от компании Hershey и призвали к бойкоту бренда

Как сообщают СМИ, Фэй Джонсон - адвокат, феминистка и владелец малого бизнеса. Когда-то этот человек был обычным мужчиной, а потом внезапно всё изменилось. И хотя Джонсон достиг немалых успехов в карьере, став первым трансгендером, вошедшим в совет директоров YWCA Canada, его появление в рекламе Hershey понравилось далеко не всем.

В Твиттере развернулась настоящая битва за традиционные ценности и появился хэштег #BoycottHersheys, которым разгневанные пользователи отмечают свои посты, призывая к бойкоту Hershey.

Женщин возмущает, что какого-то мужика представляют как женщину и, тем самым, оскорбляют саму идею праздника и прекрасный пол.