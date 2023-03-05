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Американки оскорбились после поздравления с 8 марта от компании Hershey и призвали к бойкоту бренда

Американки оскорбились после поздравления с 8 марта от компании Hershey и призвали к бойкоту бренда

Автор:
05 марта 2023 11:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: #BoycottHersheys   8 марта   Hershey   видео   поздравление   скандал   
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Женщинам не понравилось, что в поздравительном ролике производитель показал трансгендера, потому что он "тоже женщина".

Американский производитель шоколада и всевозможных сладостей Hershey идёт в ногу с толерантной политикой государства. Недавно бренд сладостей поздравил всех дам с 8 марта и выпустил лимитированную серию шоколадок, на обложке которых красуется накрашенный мужик . Таким образом Hershey решил поздравить самых разнообразных дам с 8 марта, т.к. «трансы тоже девушки». Презентовал этот "шедевр" транс-женщина по имени Фэй Джонстон.



Как сообщают СМИ, Фэй Джонсон - адвокат, феминистка и владелец малого бизнеса. Когда-то этот человек был обычным мужчиной, а потом внезапно всё изменилось. И хотя Джонсон достиг немалых успехов в карьере, став первым трансгендером, вошедшим в совет директоров YWCA Canada, его появление в рекламе Hershey понравилось далеко не всем.


В Твиттере развернулась настоящая битва за традиционные ценности и появился хэштег #BoycottHersheys, которым разгневанные пользователи отмечают свои посты, призывая к бойкоту Hershey.


Женщин возмущает, что какого-то мужика представляют как женщину и, тем самым, оскорбляют саму идею праздника и прекрасный пол.




Дамы призывают бойкотировать продукцию бренда и заявляют, что больше не собираются покупать ни шоколад, ни другие сладости этой компании.


В СМИ признают, что этот бойкот выходит за рамки местечкового скандала, связанного с восьмимартовским поздравлением. Это самая настоящая борьба против того, чтобы транс-женщин причисляли к категории биологических женщин. А ведь в США и других странах тенденция насильственного насаждения инклюзивности набирает обороты.


В 2015 году премия Glamour Awards вызвала негативную реакцию за то, что награду "Женщина года" получил/а Кейтлин Дженнер (урожденная Уильям Брюс Дженнер), а в 2022 году Пенсильванский университет номинировал на премию Национальной спортивной ассоциации колледжей "Женщина года" транс-пловчиху Лию Томас.


Неизвестно, примут ли во внимание Hershey набирающий обороты скандал. По крайней мере, пока производитель его никак не комментирует.

Источник:

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Метки: #BoycottHersheys   8 марта   Hershey   видео   поздравление   скандал   
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29  комментариев
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10k
GROMOZEKA Час назад
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Старожил Минуту назад
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2k
Диагноз 2 минуты назад
"Her s ney" Это не наш (российский) бренд случайно??? А то прямо звучит
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582
Igor Grishaev 9 минут назад
Недавно в Америке арестовали трансгендера за то, что он подсматривал за трансгендершей в туалете для трансгендеров.
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5k
Babangdida 9 минут назад
Правильно сказано, что компания наплевала на сущность праздника и борьбу за равноправие женщин. А бы тоже поддержал бойкот, но я и прежде эту дрянь никогда не покупал.
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15k
_delphin_ 12 минут назад
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14k
Кот Скрипалей 13 минут назад
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4k
Vlamir 14 минут назад
HERSHEY на быстрый русский взгляд читается как "хер с ней",что очень здорово ассоциируется с трансгендером (мужик до того)!
Так что все логично!
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8k
Copycat 14 минут назад
Так всё верно - 8е это международный женский день, т.е. день тех кто родился биологоически женщиной - трансвестит может сделать из себя женщину и сойти за женщину и бох с ним кто не против будет называть его женщиной, НО он никогда не изменит того факта что он родился не женщиной

так что давайте оставим 8е тем кто родился женщинами, а например 2е апреля сделаем международным днем транс-женщин

просто мешать в кучу женщин и транс-женщин это то же самое что и смешивать смартфон и стационарный телефон, ну да и с того и с другого можно звонить, и там и там может быть книга контактов, но они по базе разные (не мастер я аналогий кто придумает лучше милости просим)
а так:
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23k
sssss3 15 минут назад
Идиотки клинические заокеанския!
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12k
Алексей 15 минут назад
Сидит дебил на дебиле и дебилом погоняет - модель демократии и толерантности на западе)))
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31k
Slonyash 18 минут назад
Вот поэтому и так!

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85
виталий александрович Полчаса назад
Я один прочитал херсней?
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1k
iKrek Полчаса назад
Когда пытаешься всем угодить, то всегда херня происходит.
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9k
Хатуль Мадан 41 минуту назад
Можно озаглавить это перефразированным "У вас толерастия отклеилась". Логика торжествует. Потому что трансгендер оно и есть трансгендер. Оно всё что угодно, только не женщина.
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1k
КАКАнгел 41 минуту назад
По факту они заявили что мужчины лучше женщин и даже лучшие женщины это переодетые мужики.
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3k
Константин 44 минуты назад
Я хочу только уточнить - на втором видео (в синей футболке) это кто? Мужик или баба? А то они чет все одинаково +/- выглядят с нарисованными бровями, накачанными губами и остальной косметикой.
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10k
Сережа 47 минут назад
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1k
Сергей 58 минут назад
Абала жаба гадюку.
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3k
kleyman Час назад
Они походу сами не знают против чего еще возмущаться. Нет трансов, сексизм. Транс поздравляет женщин, заявляя что он тоже женщина, сексизм. Йебанулись совсем.
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2k
Василий Афиногенов Час назад
как там по диалектическому материализму?
-За что боролись.на то и напоролись!
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