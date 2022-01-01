Душевное поздравление с Новым годом от тёти Аллы с хутора Задонье

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Осенью прошлого года Алла Афанасьева прославилась на всю страну своим эмоциональным интервью по поводу коммунальной аварии на хуторе Задонье Азовского района.
Видео моментально разлетелось по сети, и на проблему обратили внимание соответствующие органы, а тётя Алла наконец-то получила долгожданную воду. В канун Нового года журналисты решили навестить её и взять ещё одно интервью с поздравлениями для жителей России.
Если кто не совсем понял, о чём же шла речь в этот раз, то поясняем – река замёрзла и всех с Новым годом!
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