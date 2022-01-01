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Душевное поздравление с Новым годом от тёти Аллы с хутора Задонье

Душевное поздравление с Новым годом от тёти Аллы с хутора Задонье (2 фото)

Автор:
01 января 2022 13:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Азов   Задонье   видео   новый год   поздравление   тётя Алла   
668
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Осенью прошлого года Алла Афанасьева прославилась на всю страну своим эмоциональным интервью по поводу коммунальной аварии на хуторе Задонье Азовского района.
Если кто не совсем понял, о чём же шла речь в этот раз, то поясняем – река замёрзла и всех с Новым годом!
 

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Метки: Азов   Задонье   видео   новый год   поздравление   тётя Алла   
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5  комментариев
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Taras Kozalupko Час назад
Вот кого надо включать на тв перед поздравлением от президента
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Вася Александрович 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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