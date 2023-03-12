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«Тарзан пришёл к вам»: чиновники из Тверской области замутили стриптиз на 8 марта

«Тарзан пришёл к вам»: чиновники из Тверской области замутили стриптиз на 8 марта

Автор:
12 марта 2023 18:36
Сообщество : Жить в России
Метки: 8 марта   персонаж   праздник   стриптиз   тверь   чиновники   
1480
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Но когда видос попал в интернет, они не обрадовались.

В Тверской области своеобразно отметили 8 марта. Чиновники Сонковского района наблюдали персонажа, наряженного в костюм стриптизёра. Тот отплясывал под песню «Sex bomb» и веселил всех присутствующих.

Пока тверские чиновники этот видос никак не прокомментировали.

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Метки: 8 марта   персонаж   праздник   стриптиз   тверь   чиновники   
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19  комментариев
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22k
SolomonA Час назад
Удивляет не сам факт - ну в принципе у всех бывают корпоративы и там творится дичь (иначе нахрен он нужен - такой корпоратив). Да и тут никакой растраты гос. средств - мужики сканулись по 100 рублей - вот и тарзан, а то и кто-то из коллег нарядился.
Удивляет, что кто-то из них СНИМАЛ это на телефон (вот серьезно - вы потом это пересматривать будете?) и ВЫЛОЖИЛ В ИНТЕРНЕТ.... Это ж каким дебилом (дебилкой) надо быть.....
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8k
Axel 2 минуты назад
Тетки вроде довольные...
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7k
klop 8 минут назад
Из некоторых комментаторов, можно полицию нравов создавать как в Иране. Моралисты мля! Тьфу!
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8k
Serjio 19 минут назад
Пошлятина.
А потом удивляемся, от куда у нас такие Аленушки.
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4k
Слава 20 минут назад
Почитал комменты типа "твари", "дичь". А в чем суть проблемы? Почему мужики не могут скинутся и пригласить клоуна на 8 марта?
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435
Вася Васильев 21 минуту назад
тупые скоты гуляют на государственные деньги..
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5k
мемфрид Полчаса назад
Быдло, оно и в Африке быдло
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57k
Крокоди́л Полчаса назад
Почему с запада берут самое худшее?
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1k
Alex 39 минут назад
Твари...
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22k
homerchik 43 минуты назад
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5
Александр 45 минут назад
Какой стриптиз? Там клоун в костюме. Кто то хочет лайков?
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10k
Сергей 47 минут назад
Народ приходил, показал: денег нет, одни задолженности.
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40k
Сергей 53 минуты назад
Вот твари, что творят в Твери. И тарзан дебил, а кто его пригласил ещё дебильнее.
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22k
Сталкер Час назад
Дичь.
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7k
SandMANn Час назад
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31k
Андрей Иванов Час назад
Ну а чем ещё чиновникам похвастаться. Не интеллектом же
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August

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