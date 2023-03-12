«Тарзан пришёл к вам»: чиновники из Тверской области замутили стриптиз на 8 марта

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Но когда видос попал в интернет, они не обрадовались.
В Тверской области своеобразно отметили 8 марта. Чиновники Сонковского района наблюдали персонажа, наряженного в костюм стриптизёра. Тот отплясывал под песню «Sex bomb» и веселил всех присутствующих.
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Пока тверские чиновники этот видос никак не прокомментировали.
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Удивляет, что кто-то из них СНИМАЛ это на телефон (вот серьезно - вы потом это пересматривать будете?) и ВЫЛОЖИЛ В ИНТЕРНЕТ.... Это ж каким дебилом (дебилкой) надо быть.....
А потом удивляемся, от куда у нас такие Аленушки.