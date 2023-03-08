«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина поздравила дам с 8 марта

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Заодно сравнила наших мужиков с европейцами.
Юлия Чичерина уже не раз высказывалась в поддержку последних событий и ездила на Донбасс. Давала концерты, помогала с гуманитарной помощью.
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А сегодня она поздравила всех наших прекрасных девушек с 8 марта - Международным Женским Днём:
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