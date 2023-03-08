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«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина поздравила дам с 8 марта

«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина поздравила дам с 8 марта

Автор:
08 марта 2023 14:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 8 марта   Концерт   Юлия Чичерина   европейцы   женщины   мужчины   поздравление   
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Заодно сравнила наших мужиков с европейцами.

Юлия Чичерина уже не раз высказывалась в поддержку последних событий и ездила на Донбасс. Давала концерты, помогала с гуманитарной помощью.

А сегодня она поздравила всех наших прекрасных девушек с 8 марта - Международным Женским Днём:

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Метки: 8 марта   Концерт   Юлия Чичерина   европейцы   женщины   мужчины   поздравление   
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19  комментариев
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вятский квасЪ Час назад
чердак у нее знатно протек

синька и герыч - зло
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−14
Otis777 Полчаса назад
Эта старая и морщинистая обезьяна считает себя женщиной? Репертуар не менялся 20 лет. Резкое обострение З-патриотизма, как шанс хоть как-то напомнить о себе? Меняю эту шаболду на Земфиру
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0
Andrey Andriashin Otis777 59 секунд назад
И вы будете старым и морщинистым ,это называется - старение,оно у всех людей наступает. Ваш дебилизм можно понять,но нельзя принять.Меняйте кого хотите,слушайте кого хотите,но свой скудный ум и дебилизм не надо показывать.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 36 минут назад
11 содомитов пока
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3k
Anatoly Tananykhin 41 минуту назад
Концерт в лесу, это очень круто.
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58
Sergel Fman 46 минут назад
Старую деву училку напоминает.
Такой же крокодил...
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499
сергей ремизов Час назад
Даже таких ,кто то поздравляет с 8 Марта. Хотя любое создание , имеет право на счастье.
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Slonyash Час назад
Это ж Вадим Самойлов! Уважаю!
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Крокоди́л 2 часа назад
Красивая , не то что дочка Путина...
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Крокоди́л 2 часа назад
Че она такая старая?..,.
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АнтонПолднев 2 часа назад
Красотка. А можно перевести, и в Нью Йорк Таймс. Думаю обмороки неизбежны...
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