В Киеве девушка забралась на дорожный знак и станцевала для полицейских

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Стражи порядка совершенно безучастно наблюдали за движениями стриптизерши, не пытаясь препятствовать ее выступлению.
В центре Киева очевидцы наблюдали занятную картину: на дорожном шесте, как на пилоне, девушка в нижнем белье исполняла занятные пируэты. За ее танцем наблюдали трое стражей порядка.
Покружившись, танцовщица ловко спрыгнула со столба и стала одеваться. Что сподвигло жительницу Киева к танцам на улице, остается загадкой.
Видео происходящего, которое очевидцы выложили в Телеграм-канале KIEVMAP, подписано просто: "Обычный день в центре". Судя по абсолютно спокойным и безучастным лицам полицейских, для них подобное в самом деле не является чем-то из ряда вон выходящим.
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Метки: видео киев обычный день полиция стриптиз
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