FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3041 пост • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Киеве девушка забралась на дорожный знак и станцевала для полицейских

В Киеве девушка забралась на дорожный знак и станцевала для полицейских (3 фото)

Автор:
02 августа 2021 07:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   киев   обычный день   полиция   стриптиз   
855
3
Стражи порядка совершенно безучастно наблюдали за движениями стриптизерши, не пытаясь препятствовать ее выступлению.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   киев   обычный день   полиция   стриптиз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−17
Zlaja ptica 57 минут назад
Вообще-то, полицейские должны были купюры в трусы совать. Но в них генетически заложено купюры только отбирать. Вот и стоят в растерянности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Александр Полминуты назад
Вот же гады, стоят и безучастно наблюдают. Нет бы день в трусы совать ей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lihaci 21 минуту назад
А почему стражи порядка должны "реагировать"? Танцевать не запрещено законом, имущество не портит, не хамит и не оскорбляет никого. Да одежды на ней не много, но ведь главное-то прикрыто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
692
Прямой Эффект 37 минут назад
"Стражи порядка совершенно безучастно наблюдали за движениями стриптизерши, не пытаясь препятствовать ее выступлению."
А почему, собственно, они должны были "препятствовать"? Она нарушал какой-то украинский закон? Совершенно российская реакция - НИЗЗЯ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Батончик с маком 41 минуту назад
Может она их отвлекает пока её подельники творят свои чёрные делишки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Очевидное-Невероятное 47 минут назад
А знак то хорош..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) "Таких убивать надо": "яжотец" решил отомстить за сына, нокаутировав 10-летнего ребенка "Таких убивать надо": "яжотец" решил отомстить за сына, нокаутировав 10-летнего ребенка В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги "Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из Батуми удивляется задержанию "Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из Батуми удивляется задержанию Пара грабителей навестила булочную в Бразилии, но не ожидала, что у посетителя окажется пистолет Пара грабителей навестила булочную в Бразилии, но не ожидала, что у посетителя окажется пистолет
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

753118



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр
4
59
Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр
Фото наших любимых актеров в молодости
4
97
Фото наших любимых актеров в молодости
﻿
Матрасы-антистресс для женщин
Матрасы-антистресс для женщин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Россия#подборка#кино#спорт#страна#ретро#прикол#европа
#интересно#фотографии#животные#картинки#олимпиада#история#мемы#эстетика#в мире
#люди#Юмор#факты#gif#прикольные#фильм#позитив#Разное#Автомобиль

На что жалуетесь?

Вернуться