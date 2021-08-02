В Киеве девушка забралась на дорожный знак и станцевала для полицейских

Видео происходящего, которое очевидцы выложили в Телеграм-канале KIEVMAP, подписано просто: "Обычный день в центре". Судя по абсолютно спокойным и безучастным лицам полицейских, для них подобное в самом деле не является чем-то из ряда вон выходящим.