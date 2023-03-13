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Когда не было соцсетей: фото девушек 90-х, которые только сейчас попали в интернет

Когда не было соцсетей: фото девушек 90-х, которые только сейчас попали в интернет

Автор:
13 марта 2023 13:14
Метки: 90е   девушки   красота   лихие 90е   море   ностальгия   пляж   
3399
19

Этот пост не о самом тяжелом времени в истории России, а о моде и женской красоте. Перед вами фотографии, которые долгие годы пылились на полках, но сегодня настало их время. Самый настоящий пост ностальгии!

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Метки: 90е   девушки   красота   лихие 90е   море   ностальгия   пляж   
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15  комментариев
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20k
Davy Jones 44 минуты назад
Купальники 90х мне до сих пор кажутся более сексуальными, чем современные "колпачки для 3,14зды" они подчеркивали фигуру, а не выставляли все напоказ.
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1k
Шапкин 9 минут назад
5. Выключите уже эту сраную нейросеть!
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52
Александр Шевченко 13 минут назад
Танька, действительно классная.
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5k
мемфрид 16 минут назад
Е*ать не перее*ать...)
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806
ProFanas 24 минуты назад
Опель Кадет...
В те далёкие 90-е, подруга обещала мне подарить Кадета...
Обманула!
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20k
Davy Jones Полчаса назад
Я не виноват, фишки глюканули, зарепостили несколько раз пост
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566
Дмитрий Полчаса назад
Девчонки на девчонок похожи, а не на муклы с гудками вместо губ и гудроновыми бровями.
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36k
Aleks 42 минуты назад
Все натуральное... Эхх, были времена, девушки выглядели по разному.
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348
Dima 43 минуты назад
одно и тоже -!
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20k
Davy Jones 44 минуты назад
Купальники 90х мне до сих пор кажутся более сексуальными, чем современные "колпачки для 3,14зды" они подчеркивали фигуру, а не выставляли все напоказ.
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20k
Davy Jones 44 минуты назад
Купальники 90х мне до сих пор кажутся более сексуальными, чем современные "колпачки для 3,14зды" они подчеркивали фигуру, а не выставляли все напоказ.
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31k
Slonyash 50 минут назад
Некоторые фотки из подборки уже раза два или три были тут.
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