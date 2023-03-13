Когда не было соцсетей: фото девушек 90-х, которые только сейчас попали в интернет

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Этот пост не о самом тяжелом времени в истории России, а о моде и женской красоте. Перед вами фотографии, которые долгие годы пылились на полках, но сегодня настало их время. Самый настоящий пост ностальгии!
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13. О звёздах того времени. Будущая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Найник со своим другом. 1999 год
15. Победительница конкурса "Мисс Россия - 1996" Александра Петрова со своей мамой. В 2000 году девушка была убита
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