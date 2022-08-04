Богини Сочи: россиянки, которые в 2022 году променяли Средиземное море на Чёрное

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Из-за ситуация с международными перелётам (они сейчас очень дорогие), многие, привыкшие к заграничным курортам девушки, отправились на отечественный юг. Что из этого получилось, на примере Сочи, смотрите в данной подборке.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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