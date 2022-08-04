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Богини Сочи: россиянки, которые в 2022 году променяли Средиземное море на Чёрное

Богини Сочи: россиянки, которые в 2022 году променяли Средиземное море на Чёрное

Автор:
04 августа 2022 20:49
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Адлер   Чёрное море   девушки   загар   красота   молодость   отдых   отпуск   пляж   
2076
19
Из-за ситуация с международными перелётам (они сейчас очень дорогие), многие, привыкшие к заграничным курортам девушки, отправились на отечественный юг. Что из этого получилось, на примере Сочи, смотрите в данной подборке.
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Источник:

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Метки: Адлер   Чёрное море   девушки   загар   красота   молодость   отдых   отпуск   пляж   
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16  комментариев
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22k
Добрый Алабай Час назад
Интересно, почему почти все бабы при фотографировании принимают какие-то дикие, неестественные позы?
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Вадим Полчаса назад
Был я там недавно. Раньше люди ездили на море за загаром, а сейчас опу в инсту закинуть!
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Катерина Акентьева 36 минут назад
И ни одной коровы из бодипозитива! Ахтунг=))
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60k
SAndre 39 минут назад
"Богини" - это от слова "убогие"?
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14k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 42 минуты назад
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6k
Tim_G 52 минуты назад
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1k
DDM 53 минуты назад
Удивительно, но натуральные выиграли у татуированных 10:5. По нынешним временам неплохо!
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10k
Vacony 56 минут назад
номер 4 это что такое ? чуть глаза не вылезли...
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504
Аристарх Севидов Час назад
Им бы к ревматологу сходить, заклинило же в одной позе
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23k
Felis Domesticus Час назад
Шли как-то по пляжу в Сочи, потом жена спрашивает, заметил ли я девушку топлес. До сих пор простить не могу, что не показала ...
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11k
Алексей 2 часа назад
Бабы как бабы...царЫцы то где ???
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3k
SandMANn 2 часа назад
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6k
Tim_G 2 часа назад
Задроты, начинайте sh...tstorm!
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