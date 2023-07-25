Из 80-х с любовью: как выглядели советские девушки того времени

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Этот пост по достоинству оценят те, чья молодость выпала на 80-е года XX века. Стандартны красоты били иными. Именно их, с неподдельной теплотой и ностальгией, сегодня вспоминают многие мужчины.
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4. Участницы международного конкурса красоты проходящего в СССР - "Мисс Очарование 89", Москва 1989 год
5. Студентка делает макияж в перерыве между упражнениями в секции атлетической гимнастики учебно-спортивного комплекса сельскохозяйственного техникума в Краснодаре, 1989 год
8. Конкурс красоты «Осенняя красавица- 89» в женской колонии для несовершеннолетних. Рязань, 1989 год
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Метки: 80-е СССР девушки конкурс красоты красота ностальгия
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