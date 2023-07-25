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Из 80-х с любовью: как выглядели советские девушки того времени

Из 80-х с любовью: как выглядели советские девушки того времени

Автор:
25 июля 2023 19:32
Метки: 80-е   СССР   девушки   конкурс красоты   красота   ностальгия   
1480
16

Этот пост по достоинству оценят те, чья молодость выпала на 80-е года XX века. Стандартны красоты били иными. Именно их, с неподдельной теплотой и ностальгией, сегодня вспоминают многие мужчины.

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Метки: 80-е   СССР   девушки   конкурс красоты   красота   ностальгия   
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3  комментария
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37k
Александр Час назад
Ну что за безвкусица! Где утиные губы? Где кардашьяновая жопа и силиконовое вымя? Где красота то???? Ги одного трансгендера и все белые. Как это вообще постить можно???
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1k
Igor Grishaev 8 минут назад
Хорошо выглядели советские девушки . Силикона не было ни в одной части тела.
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5k
Babangdida 55 минут назад
Приятно смотреть на грудь, губы и попки, нетронутые силиконом.
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