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Нестандартные конкурсы красоты и их участницы, вызывающие двоякое впечатление

Нестандартные конкурсы красоты и их участницы, вызывающие двоякое впечатление

Автор:
17 января 2023 18:27
Метки: девушки   история   конкурс красоты   красота   мисс   ностальгия   победительницы   ретро   
843
16
Стандарты и эталоны красоты меняются сейчас довольно часто. В данном подборке представлена занимательная порция снимков с различных конкурсов, на которых молодые девушки старались показать себя во всей красе. Какой тип девушек вам более симпатичен?
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Источник:

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Метки: девушки   история   конкурс красоты   красота   мисс   ностальгия   победительницы   ретро   
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4  комментария
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2k
MPEG-8 Полчаса назад
Помню Машу Калинину в журнале Бурда.
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2k
SHAGREEN 3 минуты назад
Насколько же ипанутая нация.
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22k
sssss3 20 минут назад
Комментарий к фото
крайний справа вродя мужик????
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