Нестандартные конкурсы красоты и их участницы, вызывающие двоякое впечатление

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Стандарты и эталоны красоты меняются сейчас довольно часто. В данном подборке представлена занимательная порция снимков с различных конкурсов, на которых молодые девушки старались показать себя во всей красе. Какой тип девушек вам более симпатичен?
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6. Клео де Мерод - женщина, возглавившая первый в истории рейтинг красавиц
Французская танцовщица, родившаяся в конце XIX века и ставшая одной из самых знаменитых женщин мира благодаря своей красоте. Получила титул «Царица красоты» французского журнала «Иллюстрасьон», который составил первый в мире рейтинг мировых красавиц в 1896 году.
8. Победительница конкурса красоты «Первая леди КГБ» - Екатерина Майорова. СССР. г. Москва. 1 ноября 1990 года
11. Бетти Бросмер — первая красавица 1950-х годов, звезда обложек и прообраз девушек пин-ап. Выиграла более 50 конкурсов красоты. Именно ее пропорции считались эталонными
12. Национальный конкурс красоты "Мисс Черная Америка". Данный конкурс проводится как протест против расовой дискриминации, Атлантик-Сити 1968 год
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