Каспийское море вместо Лазурного берега: фотоподборка с пляжей близь Махачкалы

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Геополитическая ситуация вновь вмешалась в планы россиян, привыкших проводить отпуска вне свой страны. Направление Дагестана сейчас в ТОПе у туристов, поэтому в социальных сетях появилось огромное количество фотографий девушек в откровенных бикини, так не свойственных для Махачкалы.
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3. Здесь пока не такая развитая инфраструктура, как в Сочи. Много диких мест. Это и привлекает туристов
5. Тот случай, когда другие комментарии излишни. Просто девушки, пляж и очень красивое море
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В любом случае - это ведь совсем не все девушки на фото.