Каспийское море вместо Лазурного берега: фотоподборка с пляжей близь Махачкалы

Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера

11 фишек из Китая, доказывающих, что они живут в параллельной...

Ежедневно сорок две минуты под землей: удивительные люди метро Москвы

Любители оставлять отзывы в интернете на всё подряд снова удивили

Просто гифки, всякие и разные

В столичном парке группа подростков избила незнакомого мужчину

15 до боли знакомых примеров посуды из СССР, дизайн которой...

Когда пришёл работать на стройку

"Пусть в её честь называют спортзал в Испании": глава Дагестана...

40 случаев, когда реальность превзошла ожидания

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 июля

Провалы на работе, которые трудно не заметить

13 людей, которые наговорили всякого, пока отходили от наркоза

Неудачный день водителя бетономешалки

Косатки: кровожадные дельфины, которых воспитывают бабушки

Европе пришёл Харон. Антициклон из Сахары несёт вторую волну...

Китайцы восхитились принтом "Спасскцемент" и теперь носят сумки с...

Российским чиновникам запретят пользоваться iPhone и другой...