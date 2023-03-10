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Простушки и модницы, горожанки и провинция, звезды и не очень: архивные снимки наших прекрасных дам из 90-х

Простушки и модницы, горожанки и провинция, звезды и не очень: архивные снимки наших прекрасных дам из 90-х

Автор:
10 марта 2023 21:44
Метки: 90е   милые дамы   мода 90-х   
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Певица Натали со своими юными слушательницами, конец 90-х

***

Девушки из группы «Комбинация». Россия, начало 90-х.

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***

Певица Светлана Владимирская (середина 90-х). Сольную карьеру начала в 1992 году. В будущем она встретилась с продюсером Марком Большим, известным по работе с В.Кузьминым, Ольгой Кормухиной, "Любэ". Впоследствии вышла за него замуж. Самый успешный ее хит – «Мальчик мой». В 1994 году Владимирская была признана певицей года.

В 1998 году, певица неожиданно уехала вместе со своим мужем в Красноярский край, в глухое село Петропавловка. Впоследствии по ОРТ рассказывали, что она была в общине Виссариона.

***

Молодая мама с дочкой отдыхают на пляже, 1990-е годы.

***

Спортзалы и мода на здоровье и спортивную фигуру медленно, но уверенно вытесняла посиделки со спиртным во дворах. Этот процесс нарастал действительно медленно, и только к 2010 году мы увидели бум на фитнес. Спортзалы росли, как грибы – не ходить в фитнес и не знать, с какой стороны подойти к штанге стало, стало дурным тоном.

Одна из пионерок женского фитнеса и спортивного образа жизни, певица Лада Дэнс и фитнес-тренер Александр Никонов (конец 90-х).

***

Светлана Гейман (певица Линда, она же "Ворона-ворона"(с)) с юными фанатками (1996 год).

***

"Стрелки" – проект Леонида Величковского (который ранее был супругом и продюсером Лады Дэнс). В свое время "Стрелки" должны были стать российским вариантом культовой зарубежной группы "Спайс гелз", концепция которойзаключалась в том, что дечонки совершенно разного типажа (разный голос, внешность, стиль) поют на одной сцене. У "Стрелок", на мой вкус, получалось плохо: когда они выступали, казалось, что старшеклассниц выпустили на сцену и они все "кто в лес, кто по дрова". Впрочем, многим песни "Стрелок" нравились.

Максим Галкин признан *(признан иноагентом) в окружении девушек из группы «Стрелки» (конец 90-х).

***


Отдых на берегу реки (озера?), середина 90-х.

***

Подружки на фоне ковра, 1990-е годы.

***

Усталая продавец в продуктовом магазине с весами и счетами. Москва, 30 декабря 1991 года.

***

Как повелось еще с 80-х, работницы торговли были людьми, которым повезло "устроиться в жизни". В их домах всегда была пища, а подчас даже такая, которая и не снилась простым гражданам.

Работницы торговли. Россия, середина 90-х.


***

16 сентября 2000 года Александра шла домой в компании своего возлюбленного Константина Чувилина и его друга Радика Ахметова, успешных предпринимателей.

У Константина и Александры была большая разница в возрасте – 16 лет, но это не был роман по расчету. Саша всегда отличалась прямым характером и общалась только с теми, кто ей действительно нравился. В ближайшем будущем пара собиралась сыграть свадьбу. Но тем сентябрьским вечером неизвестные подкараулили их в подъезде, в упор расстреляли всех троих из автоматов и скрылись. На шум выбежали соседи, но было уже поздно. Молодые люди скончались на месте, а Александра умерла по дороге в больницу. Через 2 дня она должна была отметить свой 20-й день рождения.

Преступников так и не нашли.

Победительница конкурса «Мисс Россия» 1996 Александра Петрова со своей мамой, 1997 год.

***

Девичьи посиделки, середина 90-х.

***

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Метки: 90е   милые дамы   мода 90-х   
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5  комментариев
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65k
doker 6 часов назад
Все НАШИ красивые девчонки из 90х не знали ни фитнеса, ни ЗОЖ, ну, если только утренняя аэробика была.

Не чета этим современным курицам-веганам с утиными губами и обезьяньими задницами.
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48k
Прораб 6 часов назад
"Святые 90-е" Ох и гнусное время было...
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21k
babuby 6 часов назад
Слишком много ошибок!
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