Простушки и модницы, горожанки и провинция, звезды и не очень: архивные снимки наших прекрасных дам из 90-х

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16 сентября 2000 года Александра шла домой в компании своего возлюбленного Константина Чувилина и его друга Радика Ахметова, успешных предпринимателей.

У Константина и Александры была большая разница в возрасте – 16 лет, но это не был роман по расчету. Саша всегда отличалась прямым характером и общалась только с теми, кто ей действительно нравился. В ближайшем будущем пара собиралась сыграть свадьбу. Но тем сентябрьским вечером неизвестные подкараулили их в подъезде, в упор расстреляли всех троих из автоматов и скрылись. На шум выбежали соседи, но было уже поздно. Молодые люди скончались на месте, а Александра умерла по дороге в больницу. Через 2 дня она должна была отметить свой 20-й день рождения.

Преступников так и не нашли.

Победительница конкурса «Мисс Россия» 1996 Александра Петрова со своей мамой, 1997 год.