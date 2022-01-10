Привет из 90-х и нулевых: архивные фото любимых звезд из прошлого

2531
16
Современные знаменитости развлекают миллионную аудиторию, регулярно публикуя в соцсетях моменты из своей жизни. Их обожают фанаты, ведь благодаря интернету создается впечатление, что можно стать частью их каждого дня. Раньше такого не было. И звезды были словно душевнее.
Сегодня мы решили вспомнить то, какими зарубежные звезды были в 90-е и 2000-е. И снимки какие-то атмосферные, живые и не постановочные, даже если и постановочные. Или мне так только кажется?
×
×
А какие вам больше нравятся знаменитости: прошлых лет или современные?
Источник:
Ссылки по теме:
- Знаменитости, которые подарили своей команде дорогие подарки
- Дуэйн "Скала" Джонсон сделал матери роскошный подарок
- 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники
- Как изменились 15 звезд, от которых в 90-е и 2000-е все были без ума
- Знаменитости, которые просто обожают своих собак
48
Понравилось48
Новости партнёров