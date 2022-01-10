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Привет из 90-х и нулевых: архивные фото любимых звезд из прошлого

Привет из 90-х и нулевых: архивные фото любимых звезд из прошлого (16 фото)

Автор:
10 января 2022 19:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 2000е   90е   архивные фото звезд   звезды   знаменитости   нулевые   фото   шоу бизнес   
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Современные знаменитости развлекают миллионную аудиторию, регулярно публикуя в соцсетях моменты из своей жизни. Их обожают фанаты, ведь благодаря интернету создается впечатление, что можно стать частью их каждого дня. Раньше такого не было. И звезды были словно душевнее.

Сегодня мы решили вспомнить то, какими зарубежные звезды были в 90-е и 2000-е. И снимки какие-то атмосферные, живые и не постановочные, даже если и постановочные. Или мне так только кажется?

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А какие вам больше нравятся знаменитости: прошлых лет или современные?

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Метки: 2000е   90е   архивные фото звезд   звезды   знаменитости   нулевые   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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Mixan 2 часа назад
Я думал наши будут ..А этих я как то не очень ,уж извините
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Alex 6 минут назад
Боб Сагет RIP
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498
Вадим В. Новоженов 9 минут назад
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Frank Borman Час назад
Вау! Кульные пикчеры. Аж захотелась сожрать гамбургер и запить кокой.
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