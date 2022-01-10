Привет из 90-х и нулевых: архивные фото любимых звезд из прошлого

Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото)

Знаменитости, которые подарили своей команде дорогие подарки

Как изменились 15 звезд, от которых в 90-е и 2000-е все были без ума

Звезды и индейки: самые странные фото знаменитостей

Знаменитости, которые просто обожают своих собак

10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники