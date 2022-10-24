Как в центре Москвы, где сейчас находится храм, построили самый большой бассейн в СССР

А вы знали, что на месте православного храма в Москве раньше был огромный открытый бассейн? Давайте окунемся в историю и проплывем по волнам фактов из прошлого.
Строительство бассейна началось в 1958 году. Всего за несколько лет в центре Москвы появилось излюбленное место местных. С 1960-х бассейн принимал москвичей, которые там не только отдыхали, но и занимались спортом.
Бассейн работал круглый год, даже зимой. Он быстро полюбился москвичам, ведь купаться там можно было не только на дорожках, но и вообще в любом месте, ведь пространства было много.
Однако в 1991 году количество посетителей резко уменьшилось. Посетителей почти не было, содержание такой громадины оказалось затратным и не выгодными. С первыми холодами бассейн перестали подогревать, затем он закрылся, а воду просто слили.
На месте бассейна приняли решение построить храм. Уже в 1999 году там появился кафедральный собор Русской православной церкви Храм Христа Спасителя.
Решение, к слову, не было спонтанным: дело в том, что еще в XVI веке на этом месте стоял монастырь, сгоревший в 1547 году.
А в каком самом большом бассейне когда-либо купались вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я в нем купался.
РФ: все для попов.
На месте бассейна был Храм Христа спасителя. После того как его взорвали коммунисты - там решили построить там дворец советов, самый большой и высокий в мире дворец советов..и даже уже построили уникальный фундамент для него ( проблема всей Москвы в "плавающем" грунте. Это была огромная чаша способная выдержать огромный вес дворца. Фундамент башни представлял собой два концентрических бетонных кольца диаметром 140 и 160 метров. Они располагались на втором известняковом слое на глубине 30 метров. Но прежде, чем заливать бетон, строители вырыли огромный котлован. Для того, чтобы стенки котлована не обрушились под воздействием подпочвенных вод в СССР впервые применили так называемую «битумизацию» грунта – вокруг котлована пробурили 1800 скважин. В каждую скважину вставлялась труба с мелкими отверстиями в стенах. В эти трубы под большим давлением закачивался битум, нагретый до температуры в 200 градусов. Через отверстия в трубах битум просачивался в грунт, заполнял все щели и полости и застывал. Вокруг котлована была образована водонепроницаемая завеса. Вернее, почти водонепроницаемая. Но с той водой, которая все же просачивалась в котлован успешно справлялись насосы.
Чтобы решить проблему с грунтовыми водами раз и навсегда – под будущим фундаментом построили своего рода «чашу» из четырех слоев асбестового картона, пропитанного битумом. Теперь можно было приступать к закладке циклопического фундамента. Специально для этой цели неподалеку от стройплощадки построили бетонный завод, оборудованный по последнему слову техники конца тридцатых годов. Последним словом техники в ту пору были огромные автоматические бетономешалки. К месту строительства бетон доставлялся в котлован в металлических «бадьях». В каждую такую бадью помещалось 4 тонны бетона. При помощи подъемного крана «бадьи» опускались в котлован, рабочий выбивал щеколду, удерживающую дно.
и этот фундамент сделали - но началась война и большая часть строителей погиблва в ополчении в битве поза Москву в 1941 году. Затем место пустовало и пустующую чашу , портящую вид центра Москвы было принято залить водой и сделать там самый большой в мире бассейн. Чем это закончилось - автор указал.
Но мало кто знает, а точнее из простых людей никто не знает - а что было на этом месте раньше....
- При вторжении Наполеона в Россию Император Александр I дает обет - воздвигнуть в Москве храм во имя Христа Спасителя. Указ о сооружении был подписан в декабре 1812 года в Вильне, когда последние части разбитой наполеоновской армии были изгнаны из пределов России. Уже в 1837 г. для строительства храма был взорван древний женский Алексеевский монастырь, настоятельница которого прокляла это место, пророчески заявив, что ничего доброго на нем стоять не будет.
Сам монастырь был образован в 14 веке, точнее, в 1358 году.
Назвали монастырь Алексеевским в честь святителя Алексея, но в народе долго его называли сначала Девичьим (потому что женская обитель была тогда всего одна), потом Зачатьевским (по названию главного храма), а затем Старо-Девическим (когда появились более поздние женские монастыри).
За время своего существования монастырь 1 раз был полностью уничтожен землетрясением, 3 раза разграблен и сожжен иноземцами, 3 раза сгорел дотла в пожарах, 1 раз был взорван собственным Императором, 1 раз обесчещен и попран гражданами собственного государства. Ну, и, в дополнение, он 3 раза менял «место жительства».
вот как то так в кратце складывалась история бассейна....
Первый храм начали в 1817, так и не построили, потратив к 1827 году 16 млн рублей(!!!) неизвестно куда.
Второй храм строили больше 40 лет, простоял чуть больше 50-ти,
Дворец советов, загнулся на этапе фундамента, который просуществовал 25 лет
Бассейн продержался 34 года.
Новодел построили за 5 лет, сколько простоит, пока неизвестно.
Но место явно нехорошее...
Если кто помнит, тренера/смотрители гоняли посетителей со словами "с маской нельзя нырять!". Тогда из рядовых граждан никто не врубался, почему нельзя? Что за абсурд?
А эти просто в каждом ныряльщике конкурента видели, думали, что раз ныряет, значит тоже колечки подбирает.
Ещё ни одно уголовное дело в РФ не заведено за фотографирование в любом виде, где в кадр попало иудейское, или буддийское здание для справления религиозной нужды, в отличие от доходных домов христанутых и муслимов.
А бассейн был хороший. Ездил туда из Ленинграда зимой, чтобы искупаться под открытым небом.
В Петербургской синагоге есть даже кассовый аппарат для продажи сувениров и предметов культа. Т.е. эти ребята даже платят налог со своего гешефта.
В отличие от бессребреников от эрь-пе-це
Как можно было похерить такое место в угоду бизнесменам от кгб в черных платьях с золотыми цацками, ума не приложу...
Что за враньё, под вышку и на дорожки, просто так не пускали. Там доступ был только для спортсменов. А не для лошар с улицы. Знаю, что говорю, мы там заплыв сдавали. Соревнование было между ВУЗами Москвы. От каждого ВУЗа было по три человека.