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Как в центре Москвы, где сейчас находится храм, построили самый большой бассейн в СССР

Как в центре Москвы, где сейчас находится храм, построили самый большой бассейн в СССР

Автор:
24 октября 2022 16:06
Сообщество : Жить в России
Метки: 90е   СССР   бассейн   в 90   самый большой бассейн в ссср   храм зриста спасителя   
3324
8

А вы знали, что на месте православного храма в Москве раньше был огромный открытый бассейн? Давайте окунемся в историю и проплывем по волнам фактов из прошлого.

Строительство бассейна началось в 1958 году. Всего за несколько лет в центре Москвы появилось излюбленное место местных. С 1960-х бассейн принимал москвичей, которые там не только отдыхали, но и занимались спортом.


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Бассейн работал круглый год, даже зимой. Он быстро полюбился москвичам, ведь купаться там можно было не только на дорожках, но и вообще в любом месте, ведь пространства было много.



Однако в 1991 году количество посетителей резко уменьшилось. Посетителей почти не было, содержание такой громадины оказалось затратным и не выгодными. С первыми холодами бассейн перестали подогревать, затем он закрылся, а воду просто слили.


На месте бассейна приняли решение построить храм. Уже в 1999 году там появился кафедральный собор Русской православной церкви Храм Христа Спасителя.


Решение, к слову, не было спонтанным: дело в том, что еще в XVI веке на этом месте стоял монастырь, сгоревший в 1547 году.

А в каком самом большом бассейне когда-либо купались вы?

Источник:

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Метки: 90е   СССР   бассейн   в 90   самый большой бассейн в ссср   храм зриста спасителя   
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46  комментариев
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
"А вы знали, что на месте православного храма в Москве раньше был огромный открытый бассейн?"
------
Я в нем купался.
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22
Boka 9 секунд назад
"Однако в 1991 году количество посетителей резко уменьшилось" Ну конечно, русские коммерсанты любят слететься на все готовенькое, а потом про**ать все от жадности и некомпетентности
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4k
Frank Borman 15 минут назад
СССР: все для людей.
РФ: все для попов.
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12k
кира 18 минут назад
Бассейн - это спорт, спорт - это здоровье! Бассейн приносил пользу и удовольствие сотням тысяч людей. А скольким принес пользу храм-новодел? Нет, я не против веры. Кто верует - Бога ради. Верующим лучше ходить в намоленные не оскверненные места. Это сейчас не храм, а коммерческое предприятие.
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1k
neskaju20 22 минуты назад
И это было прекрасно. Я не хочу никого оскорбить в чувствах, но храмов много, да и не обязательно в храм ходить, если реально веришь. А вот бассейнов, особенно открытых и таких кайфовых нет.
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49k
Сергей Полчаса назад
автор не с того начал.
На месте бассейна был Храм Христа спасителя. После того как его взорвали коммунисты - там решили построить там дворец советов, самый большой и высокий в мире дворец советов..и даже уже построили уникальный фундамент для него ( проблема всей Москвы в "плавающем" грунте. Это была огромная чаша способная выдержать огромный вес дворца. Фундамент башни представлял собой два концентрических бетонных кольца диаметром 140 и 160 метров. Они располагались на втором известняковом слое на глубине 30 метров. Но прежде, чем заливать бетон, строители вырыли огромный котлован. Для того, чтобы стенки котлована не обрушились под воздействием подпочвенных вод в СССР впервые применили так называемую «битумизацию» грунта – вокруг котлована пробурили 1800 скважин. В каждую скважину вставлялась труба с мелкими отверстиями в стенах. В эти трубы под большим давлением закачивался битум, нагретый до температуры в 200 градусов. Через отверстия в трубах битум просачивался в грунт, заполнял все щели и полости и застывал. Вокруг котлована была образована водонепроницаемая завеса. Вернее, почти водонепроницаемая. Но с той водой, которая все же просачивалась в котлован успешно справлялись насосы.
Чтобы решить проблему с грунтовыми водами раз и навсегда – под будущим фундаментом построили своего рода «чашу» из четырех слоев асбестового картона, пропитанного битумом. Теперь можно было приступать к закладке циклопического фундамента. Специально для этой цели неподалеку от стройплощадки построили бетонный завод, оборудованный по последнему слову техники конца тридцатых годов. Последним словом техники в ту пору были огромные автоматические бетономешалки. К месту строительства бетон доставлялся в котлован в металлических «бадьях». В каждую такую бадью помещалось 4 тонны бетона. При помощи подъемного крана «бадьи» опускались в котлован, рабочий выбивал щеколду, удерживающую дно.
и этот фундамент сделали - но началась война и большая часть строителей погиблва в ополчении в битве поза Москву в 1941 году. Затем место пустовало и пустующую чашу , портящую вид центра Москвы было принято залить водой и сделать там самый большой в мире бассейн. Чем это закончилось - автор указал.
Но мало кто знает, а точнее из простых людей никто не знает - а что было на этом месте раньше....
- При вторжении Наполеона в Россию Император Александр I дает обет - воздвигнуть в Москве храм во имя Христа Спасителя. Указ о сооружении был подписан в декабре 1812 года в Вильне, когда последние части разбитой наполеоновской армии были изгнаны из пределов России. Уже в 1837 г. для строительства храма был взорван древний женский Алексеевский монастырь, настоятельница которого прокляла это место, пророчески заявив, что ничего доброго на нем стоять не будет.
Сам монастырь был образован в 14 веке, точнее, в 1358 году.
Назвали монастырь Алексеевским в честь святителя Алексея, но в народе долго его называли сначала Девичьим (потому что женская обитель была тогда всего одна), потом Зачатьевским (по названию главного храма), а затем Старо-Девическим (когда появились более поздние женские монастыри).
За время своего существования монастырь 1 раз был полностью уничтожен землетрясением, 3 раза разграблен и сожжен иноземцами, 3 раза сгорел дотла в пожарах, 1 раз был взорван собственным Императором, 1 раз обесчещен и попран гражданами собственного государства. Ну, и, в дополнение, он 3 раза менял «место жительства».

вот как то так в кратце складывалась история бассейна....
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21k
sanchesS80 Полчаса назад
Лучше бы крышу сделали над бассейном.
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3k
cnob7 37 минут назад
слышь, кукуруза, ты для кого сейчас эту новость открыть решила? для твоих-ровесников-школьников?
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14k
Голос Вселенной 52 минуты назад
Один раз довелось в нем купаться. Правда, очень смутно помню, был очень молод....
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20k
ЦСКА 57 минут назад
Первый Храм Христа Спасителя был освящен и открыт в 1883-м году и разрушен в 1931-м. На его месте должен был вырасти огромный "дворец советов"! В 1939-м Заложили фундамент, но начавшаяся война перечеркнула планы осуществления мегадорого проэкта! В отлитом фундаменте несостоявшегося "Дворца советов" в 1958-м году и началось строительство бассейна "Москва"!
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2k
KoToBuBeN 57 минут назад
Верните бассейн!
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3k
vasilykopkov 59 минут назад
По легенде на этом месте был женский монастырь, который разрушили ещё при царях. В народе сохранилось предание, что игуменья, недовольная сносом исторических построек и переносом Алексеевской обители, прокляла строителей и предрекла: «Сему месту быть пусту». Пока проклятье сбывается:
Первый храм начали в 1817, так и не построили, потратив к 1827 году 16 млн рублей(!!!) неизвестно куда.
Второй храм строили больше 40 лет, простоял чуть больше 50-ти,
Дворец советов, загнулся на этапе фундамента, который просуществовал 25 лет
Бассейн продержался 34 года.
Новодел построили за 5 лет, сколько простоит, пока неизвестно.
Но место явно нехорошее...
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8k
Garpia121 Час назад
Очень жаль. Замечательный бассейн был. Ходила туда в детстве с родителями.
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126k
Аааа Час назад
Еще там мафия была на обслуживании. Доставали утерянные посетителями кольца и цепочки, сдавали их армянам и грузинам. За два месяца "работы" можно было жигули купить.
Если кто помнит, тренера/смотрители гоняли посетителей со словами "с маской нельзя нырять!". Тогда из рядовых граждан никто не врубался, почему нельзя? Что за абсурд?
А эти просто в каждом ныряльщике конкурента видели, думали, что раз ныряет, значит тоже колечки подбирает.
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3k
Daimos Час назад
От храма еще меньше пользы. Даже для верующих.
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48
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Отличный бассейн был, после школы в него бегали. Зря конечно снесли и этот сраный офис на месте бассейна построили. Зря.
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48
Сигизмунд Лазаревич Игорь 46 минут назад
Знаете игоряша, нам как-то так получилось, что синагог хватает. Мы люди скромные у нас не принято большие офисы для этого строить.
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48
Сигизмунд Лазаревич The Dude Полчаса назад
Неужели в Ленинграде не было открытых бассейнов? У меня в детстве всегда было три абонемента в бассейны, в Москву в Чайку и в бассейн на стадионе Динамо. Всё три были на воздухе и все три круглогодичные.
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9k
Игорь 2 часа назад
.....Решение, к слову, не было спонтанным: дело в том, что еще в XVI веке на этом месте стоял монастырь, сгоревший в 1547 году..... - а дебилу-автору известно, что после монастыря на этом месте стоял прообраз нынешнего храма?
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431
Kra Игорь Час назад
Да...вот как-то автор забыл упомянуть, что до бассейна на этом месте почти 100 лет до 1931 уже стоял Храм )
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14k
Ser 2 часа назад
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6k
workmen77 2 часа назад
Даже представить страшно, сколько тратилось энергии на подогрев такого объема воды.
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50
Трактор Митя 2 часа назад
Я бы сказал, общественный бассейн поинтересней, чем храм, которые сейчас стоят, куда ни плюнь в борьбе за пожертвования паствы.
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1k
Lexx 2 часа назад
---ведь купаться там можно было не только на дорожках, но и вообще в любом месте ---

Что за враньё, под вышку и на дорожки, просто так не пускали. Там доступ был только для спортсменов. А не для лошар с улицы. Знаю, что говорю, мы там заплыв сдавали. Соревнование было между ВУЗами Москвы. От каждого ВУЗа было по три человека.
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Спелая кукурузинка

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