FISHKINET
Сообщество Юмор 16565 постов • 3517 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Мифы и байки, в которые мы верили в детстве

Мифы и байки, в которые мы верили в детстве

Автор:
10 марта 2023 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   байки из детства   забавно   истории из жизни   мифы   мифы из детства   фото   
1000
14

Будучи детьми, мы всегда верили в байки. Причём пересказывали их из года в год, от двора к двору. Некоторыми нас пугали родители в воспитательных целях. Пользователи Твиттера поделились своими историями из детства.

×
×

  • А мне в детстве родители сказали, что если материться, то язык почернеет. Я не верила, пока во время болезни не выпила мукалтин и не посмотрела на свой язык. Он реально потемнел. Тут-то родительская страшилка и возымела эффект. С тех пор бранных слов от меня никто не слышал...

А во что в детстве верили вы?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   байки из детства   забавно   истории из жизни   мифы   мифы из детства   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Ysik Полчаса назад
Про пупок было подобное. Родителям не поверил, начал ковырять и видимо какой-то нерв задел, помню как всего скрутило, запомнил надолго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 6 минут назад
Всё это, обычные манипуляции детским поведением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 9 минут назад
Чёрная рука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пуриц Жорж 11 минут назад
У нас говорили что если наступишь на люк, надо обязательно почесаться. Иначе кто то из близких умрёт . За 50 лет- но когда наступаю чешусь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
doker 16 минут назад
И в чём бабушка не права?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44182



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сергей Жуков поздравил посетительниц кафе с 8 марта и спел для них песню
Сергей Жуков поздравил посетительниц кафе с 8 марта и спел для них песню
30+ заброшек, от которых захватывает дух
30+ заброшек, от которых захватывает дух
Набирающие популярность в сообществах
День Зажигания Маяка
День Зажигания Маяка
Tesla не виновата в громком ДТП со погибшими в Китае
Tesla не виновата в громком ДТП со погибшими в Китае
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего не случится

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#в мире#дети#Россия#истории#соцсети#кража#женщины
#Юмор#животные#люди#интересно#Ynews#полиция#картинки#США#грузия#Мемы
#Прикол#история#Приколы#подборка#Жизнь#забавно#Прошлое#природа#девушки#своими руками
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Пародист копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, высмеивая каждую деталь Пародист копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, высмеивая каждую деталь "С доходом от 1 млн": меркантильные девушки и их запросы "С доходом от 1 млн": меркантильные девушки и их запросы 17 комичных восковых фигур знаменитостей 17 комичных восковых фигур знаменитостей 15 вырезок из старинных газет, которые покажут, над чем смеялись наши прадеды 15 вырезок из старинных газет, которые покажут, над чем смеялись наши прадеды 16 странных подарков, которые получали и дарили пользователи Фишек - и запомнили их навсегда 16 странных подарков, которые получали и дарили пользователи Фишек - и запомнили их навсегда

На что жалуетесь?

Вернуться