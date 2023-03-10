Мифы и байки, в которые мы верили в детстве

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Будучи детьми, мы всегда верили в байки. Причём пересказывали их из года в год, от двора к двору. Некоторыми нас пугали родители в воспитательных целях. Пользователи Твиттера поделились своими историями из детства.
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2. Пользователи активно включились и рассказали о своих детских страхах и мифах, в которые они верили
- А мне в детстве родители сказали, что если материться, то язык почернеет. Я не верила, пока во время болезни не выпила мукалтин и не посмотрела на свой язык. Он реально потемнел. Тут-то родительская страшилка и возымела эффект. С тех пор бранных слов от меня никто не слышал...
А во что в детстве верили вы?
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