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"С доходом от 1 млн": меркантильные девушки и их запросы

"С доходом от 1 млн": меркантильные девушки и их запросы

Автор:
06 марта 2023 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   девушка просит подарки   девушки   девушки и их запросы   забавно   мерканильные   содержанки   фото   
4470
15

В этом мире каждый выживает и зарабатывает, как может. Некоторые барышни предпочитают использовать мужчин в качестве источника финансов. Предлагаем узнать истории из первых уст.

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А как вы считаете, быть меркантильным человеком это плохо или здравая позиция в современном мире?

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Метки: Прикол   девушка просит подарки   девушки   девушки и их запросы   забавно   мерканильные   содержанки   фото   
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46  комментариев
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12k
Kostick 2 часа назад
я так хохотался©) лям, и 35 годиков? мадмуазель себя слишком переоценивает.
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1k
lihaci 3 минуты назад
Ну запросы девушек объяснить можно. Мне другое интерестно узнать, а что мужчина получит за содержание такой куклы? Писечку? Так проститутка дешевле обойдется, и мастерства у неё больше, и мозг не делает и всегда на все готова.
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32k
Юр21 5 минут назад
Хотелки - это фигня, почему не написали почём час!
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13k
Мистер Фикс 15 минут назад
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7k
Maximvs 16 минут назад
А вот здесь прям социал-дарвинизм во всей красе. Вы все быдло убогое, а я вся такая красивая в белом пальто стою.
Мамочка в хрущевке вырастила - это преступление? Или мама все это время на горбу тащила?
Я вот тоже закончил провинциальный гуманитарный недовуз (в ее оценке). Но окончил что школу с золотой медалью, что вуз с красным. Сейчас в месяц имею очень нормальные деньги. Сама то барышня много квартир заработала?
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31k
Slonyash 19 минут назад
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29k
Aqueronte Полчаса назад
Так случилось что я работаю в довольно молодом коллективе и да, большинство девочек 20+ не пойдут встречаться с бедными. Они красивые, ухоженные и хотят найти богатого парня. Более того, многим это удаётся, не прям миллионеры но очень обеспеченные пацаны, айфоны, поездки в дорогую заграницу, шмотки и все такое.
Пацаны, учитесь зарабатывать.
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57k
Morder Полчаса назад
Время такое настает. Кто не подготовился мне их искренне жалко.Америка во всем виновата....
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29k
Григорий Полчаса назад
Виртуально у нас 3 ляма баксов, а в реале две бл.яди и старый педик.
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8k
Copycat 42 минуты назад
у меня нет миллионного дохода понятное дело нет, но у меня уже сейчас есть претензия в плане что бы жениться мне не достаточно что бы это была просто какая то женщина, мне не надо что бы она была "пассивом" - типа сидит на шее, а я с неё только секс я давно не подросток который половым членом думает. Невеста должна соответствовать - умная, что бы была владела какой нибудь хорошей профессией которая состыковывается с тем чем я занимаюсь, например первое что может быть - знала бухучет и была хорошим бухгалтером - т.е. что бы мы вместе могли продуктивно и совместно улучшать наше благосостояние, ну и следом так как я человек спортивный то и она тоже не должна быть в физическом плане не запущенной, и конечно нормальное здоровье тоже важно

мне и 30ти летним холостяком быть норм, для меня это точно лучше чем взять в жены кого попало и потом через пару лет разбежаться - тупо зря потратить годы
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12k
Ivan 46 минут назад
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18k
Дмитрий 48 минут назад
Однажды прочёл в какой-то умной книжке, что соизмеримость доходов -- одна из основ гармоничных отношений. И для этой "гармонии" доход женщины должен составлять как минимум половину дохода мужчины. Так что никаких проблем нет: хочешь мужика с доходом в миллион, так будь добра сама зарабатывать хотя бы полмиллиона в месяц. И будет тебе счастье.
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15k
kotovski 50 минут назад
за номер 4 полностью согласен,много раз наблюдал как подвыпивший гоблин пытался подкатить к ухоженнойни стильной мадам и получив отказ, был очень удивлен...
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10k
Б.Касторский 50 минут назад
Такое ощущение, что вокруг все святые без требований. Парни ищут лишь богатый внутренний мир, а на внешний вид плевать. Женщины явно ищут только умных и работящих, а остальное приложится (с)
У всех людей есть какие-то требования, просто у некоторых фантазия ограничивается лишь материальными благами. Осуждать за это? Глупо, на такое способен только дурак.
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10k
GROMOZEKA Час назад
Ричер был прав

Ссылка youtu.be
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3k
Денис Час назад
..ляди обыкновенные.
В естественной среде обитания.
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43k
Aleksandr Час назад
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−5
пуй есть х уй ! Час назад
шлюшня и пиз да рвань !
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4k
Денис Час назад
Самое интересное что 90% этих "девушек" искренне не понимают,что с такими как они ни один здравый человек не захочет строить серьезные отношения. Да. Мужикам нравятся красивые мордашки,тугие сиськи и круглые попцы на длинных ногах. Но как по мне то влюбляются и любят не за это. Остальные 10% вышедшие в тираж откровенные шлю.хи.
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14k
banzai7 Час назад
Это какие-то неправильные проsтитyтки. Зачем делают вид "Я не такая".
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52k
dima423 Час назад
Да очевидно, что 99% этих баб жизнь на место поставит все равно, приземлит так сказать)) И кстати как бы они не писали про то, что ищут богатого и щедрого, а все равно увидят красавчика и перед ним ноги бесплатно раздвинут))
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