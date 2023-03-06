"С доходом от 1 млн": меркантильные девушки и их запросы

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В этом мире каждый выживает и зарабатывает, как может. Некоторые барышни предпочитают использовать мужчин в качестве источника финансов. Предлагаем узнать истории из первых уст.
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А как вы считаете, быть меркантильным человеком это плохо или здравая позиция в современном мире?
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Мамочка в хрущевке вырастила - это преступление? Или мама все это время на горбу тащила?
Я вот тоже закончил провинциальный гуманитарный недовуз (в ее оценке). Но окончил что школу с золотой медалью, что вуз с красным. Сейчас в месяц имею очень нормальные деньги. Сама то барышня много квартир заработала?
Пацаны, учитесь зарабатывать.
мне и 30ти летним холостяком быть норм, для меня это точно лучше чем взять в жены кого попало и потом через пару лет разбежаться - тупо зря потратить годы
Мои доходы все на стройку идут
У всех людей есть какие-то требования, просто у некоторых фантазия ограничивается лишь материальными благами. Осуждать за это? Глупо, на такое способен только дурак.
Я написал, что требования лишь в финансовой сфере ограниченные, а не остальные.
Получается, что весь Ваш грозный порыв сдулся? Меньше истерите и не додумывайте за собеседником. А то приплели и ЛГБТ.
И да, а кто Вы такой, что бы давать оценку и определение института брака? Меньше пафоса и живите своей жизнью.
В естественной среде обитания.