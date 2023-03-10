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Как выглядели бы сегодняшние гербы рыцарских орденов

Как выглядели бы сегодняшние гербы рыцарских орденов

Автор:
10 марта 2023 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   герб   забавно   орден   рыцарь   фото   
487
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Повседневная жизнь порою такая скучная. А так хочется ненадолго стать, например… средневековым рыцарем! Доблестным кавалером какого-нибудь очень крутого рыцарского ордена.

Возможно, так и подумал художник из Екатеринбурга Павел Югринов и пофантазировал на тему того, как выглядели бы гербы сегодняшних рыцарских орденов. Но то ли все львы и орлы уже заняты, то ли эти звери показались художнику слишком скучными, и в расход пошли другие животные. В итоге шалость удалась, и подписчики художника предложили свои варианты мемных рыцарских гербов.

А в какой рыцарский орден вступили бы вы?


Для самых хитреньких и всех, у кого лапки

×
×

Ааа! Мой котик!)


Самый неотвратимый и быстро приближающийся орден


На иконку firefox.


Орден для тех, кто уже не выдерживает


Хотел было позанудствовать, что кукуха едет в геральдически неправильную сторону, но вдруг понял, что с учётом девиза сторона как раз правильная.


Орден самых яростных и раздражительных воинов


Только для самых храбрых (и для любителей фильмов Гайдая)


Тот, кто считает зайца робким и беззащитным, никогда не видел этого грызуна в бою.


Для любителей кутежа по пятницам и не только


А рядом должен быть вассал — рыцарь целой овцы)


Для тех, кто просто устал


Какое всё классное — глаза разбегаются. Куда вступить?


Только для самых мудрых и наблюдательных


Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро!

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   герб   забавно   орден   рыцарь   фото   
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3  комментария
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Интересный табачок у этого ХУДОжника...
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65k
doker Полчаса назад
Звание и девиз придумайте сами

Но этот Орден очень многочисленный.
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28k
Levyathan 2 часа назад
Автор, не пиши больше
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