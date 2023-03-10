Как выглядели бы сегодняшние гербы рыцарских орденов

Возможно, так и подумал художник из Екатеринбурга Павел Югринов и пофантазировал на тему того, как выглядели бы гербы сегодняшних рыцарских орденов. Но то ли все львы и орлы уже заняты, то ли эти звери показались художнику слишком скучными, и в расход пошли другие животные. В итоге шалость удалась, и подписчики художника предложили свои варианты мемных рыцарских гербов.

А в какой рыцарский орден вступили бы вы?

Для самых хитреньких и всех, у кого лапки