Как выглядели бы сегодняшние гербы рыцарских орденов

Повседневная жизнь порою такая скучная. А так хочется ненадолго стать, например… средневековым рыцарем! Доблестным кавалером какого-нибудь очень крутого рыцарского ордена.
Возможно, так и подумал художник из Екатеринбурга Павел Югринов и пофантазировал на тему того, как выглядели бы гербы сегодняшних рыцарских орденов. Но то ли все львы и орлы уже заняты, то ли эти звери показались художнику слишком скучными, и в расход пошли другие животные. В итоге шалость удалась, и подписчики художника предложили свои варианты мемных рыцарских гербов.
А в какой рыцарский орден вступили бы вы?
Для самых хитреньких и всех, у кого лапки
Ааа! Мой котик!)
Самый неотвратимый и быстро приближающийся орден
На иконку firefox.
Орден для тех, кто уже не выдерживает
Хотел было позанудствовать, что кукуха едет в геральдически неправильную сторону, но вдруг понял, что с учётом девиза сторона как раз правильная.
Орден самых яростных и раздражительных воинов
Только для самых храбрых (и для любителей фильмов Гайдая)
Тот, кто считает зайца робким и беззащитным, никогда не видел этого грызуна в бою.
Для любителей кутежа по пятницам и не только
А рядом должен быть вассал — рыцарь целой овцы)
Для тех, кто просто устал
Какое всё классное — глаза разбегаются. Куда вступить?
Только для самых мудрых и наблюдательных
Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро!
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- 15 вырезок из старинных газет, которые покажут, над чем смеялись наши прадеды
- 16 оригинальных и забавных объявлений
- 17 внезапных посланий на чеках
Но этот Орден очень многочисленный.