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17 комичных восковых фигур знаменитостей

17 комичных восковых фигур знаменитостей

Автор:
04 марта 2023 09:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   Юмор   восковая фигура   забавно   знаменитости   умора   фото   
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Изготовление восковой фигуры музеем или галерей может стать большим событием для многих знаменитостей. Ещё бы, это почти как памятник, но только более красивый и детализированный. К сожалению, иногда эти статуи получаются не такими хорошими, как хотелось бы. Возможно, скульптор был не в настроении или фотография, служившая для образца фигуры, попалась не особо удачная. Кто уже об этом узнает?

Однако даже на такие промахи лучше смотреть с юмором. От восковых фигур, получившихся не лучшим образом, ни в коем случае не стоит избавляться. Также не нужно думать, что они чем-то плохи. Благодаря им мы имеем возможность беззаботно посмеяться над комичными персонажами, которые становятся ещё смешнее, если сравнить их с неповторимыми оригиналами.


Певица Майли Сайрус

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Певица Тейлор Свифт

Вполне возможно стоит придумать музей, где будут выставляться именно неудавшиеся восковые фигуры известных личностей и персонажей. Наверняка он будет пользоваться большим спросом!


Певец Джастин Бибер


Модель Наоми Кэмбелл


Певица Бейонсе


Певица Мадонна


Актёр Леонардо ДиКаприо

Музей мадам Тюссо — одно из самых известных учреждений, где выставляются подобные восковые фигуры. Чтобы создать скульптуру художники берут с тела около 150 замеров. Однако далеко не всегда кропотливость приводит к хорошему результату. Конечно, со временем неудачных работ стало значительно меньше, чем, например, ещё 10 лет назад.


Певица Леди Гага


Принц Уильям


Актриса Дженнифер Энистон


Актёр Харрисон Форд


Актёр Мел Гибсон


Певица Селин Дион

Подумаешь, не угадали с пропорциями! С каждым может случиться. Зато смехота какая получилась!


Актриса Анджелина Джоли


Актриса Камерон Диас

У Диас, конечно, ослепительная улыбка. Но не настолько же! А ещё этот пронзительный взгляд. Он немного пугает!


Рок-музыкант Мик Джаггер

Актёр Том Круз

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Метки: Прикол   Юмор   восковая фигура   забавно   знаменитости   умора   фото   
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1  комментарий
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Андрей Понамарев 37 минут назад
Гибсон, Диас, Джаггер и Круз вполне похожи, остальное кошмар
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