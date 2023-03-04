17 комичных восковых фигур знаменитостей

Изготовление восковой фигуры музеем или галерей может стать большим событием для многих знаменитостей. Ещё бы, это почти как памятник, но только более красивый и детализированный. К сожалению, иногда эти статуи получаются не такими хорошими, как хотелось бы. Возможно, скульптор был не в настроении или фотография, служившая для образца фигуры, попалась не особо удачная. Кто уже об этом узнает?