FISHKINET
Сообщество Юмор 16510 постов • 3484 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
15 вырезок из старинных газет, которые покажут, над чем смеялись наши прадеды

15 вырезок из старинных газет, которые покажут, над чем смеялись наши прадеды

Автор:
02 марта 2023 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Прошлое   Юмор   вырезка   газета   забавно   фото   
581
16

В доинтернетовские времена газеты и журналы были куда ценнее, чем сейчас. На хрупких страничках, которые уже на следующий день могут стать нектуальными, содержалась целая жизнь.

И как и блуждая по интернету, переходя от одной ссылки к другой, можно наткнуться на нечто внезапное, так и листая старые журналы и газеты, люди часто натыкались на что-то необычное. Забавная реклама? Кликбейтные заголовки? Странные объявления о знакомствах? Всё это было уже тогда.


Дореволюционная реклама геркулеса

×
×

Наглядное влияние геркулесовой каши на человеческий организм.


Несравненный рыбий жир найден! Слава богу!

Неочевидная реклама угля

Года идут, а ничего не меняется

Сейчас в такой живем) Только нас пока шесть дураков)


В дореволюционных газетах любили шутить над гомеопатами

Из журнала «Осколки», 1900 год. Кто скрывается за псевдонимом «Шарик» непонятно, почему комар — неизвестно.


Юмор дореволюционных газет был весьма суров

Когда не было тиндера


Звучит даже немного угрожающе


Ещё один пример изящной рекламы


Ой, не знаю, что там за сигары, я их обычно в ящике на шпингалет закрываю, а вот лучшие шпингалеты делают на Фабрике №3, по адресу ул. Цурюпы, 15, телефон 9-18, факс 4-12, добавочный 03, самовывоз из Нижнего Тагила.

А теперь немного вырезок из советских газет. Журнал «Физкультура и спорт», 1928 г.


Советская радиоактивная вода


Не всё так страшно. Просто после открытия радиоактивности некоторые производители под влияниям новой моды давали товарам названия в честь радия, хотя в составе его и не содержалось. Так минеральная вода «Боржоми» 1929 года стала «радиоактивной».

Хочется возразить, но…

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Прошлое   Юмор   вырезка   газета   забавно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Ваня Час назад
насчет пива не могу не согласиться, действительно улучшает аппетит перед обедом, и не только перед...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
hunterzed 15 минут назад
Фредди Крюгер на Олимпийских играх по фигурному катанию 1928 года в Амстердаме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 Час назад
"Грязно-колонизаторские дела"...)))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

270352



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2»
Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2»
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Ford запатентовал необычную технологию, которая очень понравится банкирам
Ford запатентовал необычную технологию, которая очень понравится банкирам
Дрил: Эту обезьяну в Африке любят так же, как мы говядину. Почему охота на «дикое» мясо может обернуться людям боком?
Дрил: Эту обезьяну в Африке любят так же, как мы говядину. Почему охота на «дикое»...
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После встречи с котом

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#факты#подборка#аварии#удивительно#истории#познавательно#знаменитости
#интересно#в мире#животные#Жизнь#история#США#Ynews#наука#красота#картинки
#Юмор#забавно#интересное#дтп#Россия#авто аварии#дом#шоу бизнес#нейросеть#кино
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений 15 весёлых объявлений о продаже зеркал 15 весёлых объявлений о продаже зеркал 18 странных ценников, которые вызывают очень много вопросов, но не дают ответов 18 странных ценников, которые вызывают очень много вопросов, но не дают ответов 17 забавных инструкций, которые, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят 17 забавных инструкций, которые, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят Семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок Семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок

На что жалуетесь?

Вернуться