15 вырезок из старинных газет, которые покажут, над чем смеялись наши прадеды

В доинтернетовские времена газеты и журналы были куда ценнее, чем сейчас. На хрупких страничках, которые уже на следующий день могут стать нектуальными, содержалась целая жизнь.
И как и блуждая по интернету, переходя от одной ссылки к другой, можно наткнуться на нечто внезапное, так и листая старые журналы и газеты, люди часто натыкались на что-то необычное. Забавная реклама? Кликбейтные заголовки? Странные объявления о знакомствах? Всё это было уже тогда.
Дореволюционная реклама геркулеса
Наглядное влияние геркулесовой каши на человеческий организм.
Несравненный рыбий жир найден! Слава богу!
Неочевидная реклама угля
Года идут, а ничего не меняется
Сейчас в такой живем) Только нас пока шесть дураков)
В дореволюционных газетах любили шутить над гомеопатами
Из журнала «Осколки», 1900 год. Кто скрывается за псевдонимом «Шарик» непонятно, почему комар — неизвестно.
Юмор дореволюционных газет был весьма суров
Когда не было тиндера
Звучит даже немного угрожающе
Ещё один пример изящной рекламы
Ой, не знаю, что там за сигары, я их обычно в ящике на шпингалет закрываю, а вот лучшие шпингалеты делают на Фабрике №3, по адресу ул. Цурюпы, 15, телефон 9-18, факс 4-12, добавочный 03, самовывоз из Нижнего Тагила.
А теперь немного вырезок из советских газет. Журнал «Физкультура и спорт», 1928 г.
Советская радиоактивная вода
Не всё так страшно. Просто после открытия радиоактивности некоторые производители под влияниям новой моды давали товарам названия в честь радия, хотя в составе его и не содержалось. Так минеральная вода «Боржоми» 1929 года стала «радиоактивной».
Хочется возразить, но…
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