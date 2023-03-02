15 вырезок из старинных газет, которые покажут, над чем смеялись наши прадеды

И как и блуждая по интернету, переходя от одной ссылки к другой, можно наткнуться на нечто внезапное, так и листая старые журналы и газеты, люди часто натыкались на что-то необычное. Забавная реклама? Кликбейтные заголовки? Странные объявления о знакомствах? Всё это было уже тогда.

Дореволюционная реклама геркулеса