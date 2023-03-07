16 странных подарков, которые получали и дарили пользователи Фишек - и запомнили их навсегда

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Зима богата на различные праздники. Естественно, финансов не всегда хватает на хорошие презенты, поэтому в ход идёт фантазия. Пользователи Фишек поделились, какие им делали странные и оригинальные подарки. Больше комментариев можно посмотреть в Дзене и на сайте.
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Завтра 8 Марта, значит, грядёт очередная порция необычных подарков. А что вы дарили или вам такое, что запомнилось на всю жизнь?
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Я тогда не поняла, почему мама с папой так смеялись.