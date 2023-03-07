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16 странных подарков, которые получали и дарили пользователи Фишек - и запомнили их навсегда

16 странных подарков, которые получали и дарили пользователи Фишек - и запомнили их навсегда

Автор:
07 марта 2023 07:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   подарили подарок   подарки   странный подарок   фото   
2343
17

Зима богата на различные праздники. Естественно, финансов не всегда хватает на хорошие презенты, поэтому в ход идёт фантазия. Пользователи Фишек поделились, какие им делали странные и оригинальные подарки. Больше комментариев можно посмотреть в Дзене и на сайте.

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Завтра 8 Марта, значит, грядёт очередная порция необычных подарков. А что вы дарили или вам такое, что запомнилось на всю жизнь?

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Метки: Прикол   забавно   подарили подарок   подарки   странный подарок   фото   
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11  комментариев
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2k
Froll Час назад
Лучший подарок это деньги.Одариваемый сам купит что ему надо.Если конечно не планируешь подарить что то весёло-юморное.
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28k
Ваня 12 минут назад
мне на др бывшая подарила а-а-а-а-громенный печеночный торт вместо свечек (35 шт) торчали сосиски... было очень душевно...
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469
Геннадий Хамидулин 38 минут назад
Постоянно дарили пластмассовых крокодилов.....
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2k
Lena 40 минут назад
Нам тут свекровь, на очередную годовщину свадьбы, со словами "На. С вашим днем." подарила 4 плетеных резиновых коврика под тарелки, и добавила "Там было 8, но вам столько не нужно"
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15
Александр Кузькин 44 минуты назад
В 60-70 годы, на 8 марта и дни рождения дарили искусственные цветы, очень отдалённый посёлок. У бабушки до сих пор стоят в вазе, хотя выцвели.
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2k
STRiX 50 минут назад
Жена попросила менструальную чашу на 8 марта, какую-то не дешёвую, немецкую... Куда деваться, купил =)
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66k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Помню, как в 1-м классе мне мальчик подарил на 8 марта открытку и написал "Желаю счастья в личной жизни".
Я тогда не поняла, почему мама с папой так смеялись.
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442
Victor 2 часа назад
мне одна родственница любит подарить одежду, которую я не ношу.. кормлю моль...
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Спелая кукурузинка

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