Зовите сисадмина: непридуманные офисные истории от сотрудников технических отделов

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Технари в небольших компаниях - это просто невероятные универсалы. Обслуживание техники, настройка сетей, решение проблем с программным обеспечением - всё это входит в их ежедневные трудовые обязанности. Но главная печаль во всём этом - тупорылость коллег по офису и технарей-предшественников.
1. Когда твой предшественник-технарь конкретно забивал на обслуживание сервера
З.Ы. Равнодушные админы говорят, что это "Защитная пыль".
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остальное или полный ПЭ, или абсолютно смертельно
хотя на одной из мегапрошлых работ выделили серверную рядом с пельменным цехом, а вентиляции не сделали, мучная пыль, 2-3 месяца и с процессоров можно было снимать булочки, чем регулярно и занимались