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Зовите сисадмина: непридуманные офисные истории от сотрудников технических отделов

Зовите сисадмина: непридуманные офисные истории от сотрудников технических отделов

Автор:
09 марта 2023 16:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   айтишник   и так сойдет   офис   сисадмин   системный администратор   системщик   смех   
1503
15

Технари в небольших компаниях - это просто невероятные универсалы. Обслуживание техники, настройка сетей, решение проблем с программным обеспечением - всё это входит в их ежедневные трудовые обязанности. Но главная печаль во всём этом - тупорылость коллег по офису и технарей-предшественников.

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Метки: Прикол   Юмор   айтишник   и так сойдет   офис   сисадмин   системный администратор   системщик   смех   
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2  комментария
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Andrey 9 минут назад
вот единственное что улыбнуло, это контейнер из прошлого, у меня таких много
остальное или полный ПЭ, или абсолютно смертельно
хотя на одной из мегапрошлых работ выделили серверную рядом с пельменным цехом, а вентиляции не сделали, мучная пыль, 2-3 месяца и с процессоров можно было снимать булочки, чем регулярно и занимались
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Richard

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