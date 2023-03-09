Зовите сисадмина: непридуманные офисные истории от сотрудников технических отделов

Технари в небольших компаниях - это просто невероятные универсалы. Обслуживание техники, настройка сетей, решение проблем с программным обеспечением - всё это входит в их ежедневные трудовые обязанности. Но главная печаль во всём этом - тупорылость коллег по офису и технарей-предшественников.