Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора

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Сисадминам скучать на работе не приходится - это факт. Только посмотрите на ситуации, в которые они ежедневно попадают. Заряд хорошего настроения на целый день вам обеспечен!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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(хотя к сисадминству как уже заметили это вообще не относится)