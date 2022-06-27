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Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора

Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора

Автор:
27 июня 2022 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   айтишник   и так сойдет   прикол   работа   сисадмин   системный администратор   смех   типичный сисадмин   
4558
16
Сисадминам скучать на работе не приходится - это факт. Только посмотрите на ситуации, в которые они ежедневно попадают. Заряд хорошего настроения на целый день вам обеспечен!
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Источник:

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Метки: Юмор   айтишник   и так сойдет   прикол   работа   сисадмин   системный администратор   смех   типичный сисадмин   
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20  комментариев
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−10
bon woo 2 часа назад
половина фото к сисадминам вообще не относятся
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11k
Kostick 2 минуты назад
йолки палки... битроникс, как же не вспомнить, дескджет 690с) год 96. еще и в магазине говорили, что надо в ментовке регить, но не обязательно.
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7k
Николай Полчаса назад
на 6 зря пальнулся, щас роскомнадзор найдет его и все, закроют интернет...
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23k
Сибиряк 43 минуты назад
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972
Шурман 43 минуты назад
Таким паяльником и жалом только в жопе ковырять , сейчас кто то без фена еще паяет ? . Я допустим такое жало только кому то в жопу могу вставить .
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1k
Шапкин Час назад
Будни .уёвого сисадмина
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9k
Янус Полуэктович Час назад
Комментарий к фото
зелёная (шестая) жила перекусана. интернета вообще не должно быть.
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0
Владислав Янус Полуэктович Час назад
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Только если обжали не по B типу)
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
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Я уж и не вспомню, когда видел рабочий принтер с LPT разъёмом...
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10
iskra AIRON_FIRST 54 минуты назад
Комментарий к фото
У меня дома сейчас такой используется, "лазер джет". Правда, работает только с семёркой виндой, десятка его не видит. А в остальном претензий нет, печатает четко, заправка почти бесплатная.
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120
Olldd AIRON_FIRST 52 минуты назад
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Дык, подводный принтер, судя по разъёму. Его без акваланга хрен увидишь.
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
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за такое обращение с обжимкой надо бить нещадно ногами, несмотря на то, что обжимник - г@вно
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