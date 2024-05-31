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Из жизни сисадмина: работа, быт и боль

Из жизни сисадмина: работа, быт и боль

Автор:
31 мая 2024 18:53
Сообщество : Юмор
Метки: it   Прикол   Юмор   айтишник   сисадмин   смех   
1241
18

Очередная подборка неожиданностей из жизни системных администраторов, к которым никого не готовили. Этим ребятам есть что вам сегодня показать.

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Метки: it   Прикол   Юмор   айтишник   сисадмин   смех   
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4  комментария
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214
Igor (Игорь) Час назад
Тупые картинки и такие же подписи.
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692
Yurkin 6 минут назад
фотки с тематического тг канала, а в нем фотки с буржуйского интернета.
х-ня, к реальности отношения никакого не имеет.
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735
Bassreflex 16 минут назад
Комментарий к фото
А при чем тут сисадмин?
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484
sniperok 20 минут назад
на 4-м фото видно же, что прикрепили на залупокартон вот и свалился
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1060 постов (1106 в горячем)

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