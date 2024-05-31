Из жизни сисадмина: работа, быт и боль

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Очередная подборка неожиданностей из жизни системных администраторов, к которым никого не готовили. Этим ребятам есть что вам сегодня показать.
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