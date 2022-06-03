Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности

Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги

Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов

Без слез не взглянешь, или один день из жизни СТО

В это сложно поверить, но перед вами типичные будни СТО: смекалка и слабоумие

Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор

Юмор не для всех, или свежая порция кладбищенских шуток