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Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности

Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности

Автор:
03 июня 2022 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Юмор   айтишник   и так сойдет   прикол   сисадмин   системный администратор   смех   
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Этот пост создан специального для того, чтобы целиком и полностью погрузить вас в мир системных администраторов. Мягко говоря, ребята живут необычно. Заряд хорошего настроения вам обеспечен - факт!
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Источник:

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Метки: Веселые   Юмор   айтишник   и так сойдет   прикол   сисадмин   системный администратор   смех   
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1  комментарий
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Mamin Sibiriak 14 минут назад
Нормальное решение. Сломалась защелка коннектора, клиент поджал его шурупом - с этой стороны закоротить ничего невозможно.
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