Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности

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Этот пост создан специального для того, чтобы целиком и полностью погрузить вас в мир системных администраторов. Мягко говоря, ребята живут необычно. Заряд хорошего настроения вам обеспечен - факт!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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