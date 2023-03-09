Незапатентованное Солнце: человек, потерявший миллиарды, но спасший детство

После войны Национальный фонд детского паралича выделил средства для изучения возбудителей полиомиелита. Перед рабочей группой ставилась единственная задача – изучить врага, понять, что он собой представляет.

Но уже в ходе работы доктор пришёл к выводу, что проект – это отличная возможность не только изучения и классификации возбудителей, но и создания вакцины, которая действительно сможет помочь в спасении жизней.

Доктор выделил группу вирусов, умертвил их с помощью формалина и использовал как основу для препарата, который обладал способностью стимулировать в организме выработку защитных антител, способных противостоять возбудителю.