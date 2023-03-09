Незапатентованное Солнце: человек, потерявший миллиарды, но спасший детство

Джонас Эдвард Солк (1914 – 1995). Имя этого человека не слишком известно. Между тем как ему обязаны жизнью сотни тысяч людей из разных стран.
Фанатично преданный своему делу, доктор Солк изобрёл вакцину от полиомиелита. И рискнул опробовать её на себе и своих собственных детях, чтобы другие смогли жить.
После окончания колледжа Джонас увлёкся медициной. И его интересовала именно теоретическая сторона вопроса, наука. Парень поступил в медицинскую школу при университете Нью-Йорка. И после её окончания в 1939 году полностью погрузился в науку. Его страстью стала вирусология.
До Солка этой темой мало кто занимался. И довольно поверхностно. Даже само определение «вирусология» придумал Джонас. Спустя несколько лет активных исследований совместно с коллегой Томасом Френсисом доктор изобрёл и протестировал вакцину против гриппа. Она оказалась эффективной, но останавливаться на достигнутом врач не хотел.
После войны Национальный фонд детского паралича выделил средства для изучения возбудителей полиомиелита. Перед рабочей группой ставилась единственная задача – изучить врага, понять, что он собой представляет.
Но уже в ходе работы доктор пришёл к выводу, что проект – это отличная возможность не только изучения и классификации возбудителей, но и создания вакцины, которая действительно сможет помочь в спасении жизней.
Доктор выделил группу вирусов, умертвил их с помощью формалина и использовал как основу для препарата, который обладал способностью стимулировать в организме выработку защитных антител, способных противостоять возбудителю.
Мужчина настолько горел идеей и верил в успех, что испробовал новинку не только на себе, но и своих детях. Испытания прошли успешно. При двойной вакцинации эффективность составляла 90%, а если препарат вводился трижды, то это гарантировало 99% выработки антител.
После начала кампании по вакцинации в 1956 году уже спустя 5 лет она продемонстрировала поразительные результаты – показатели заболеваемости детей в Штатах упали на 96%! Это была победа.
Вакцину Солка стали использовать и в других странах. А создатель был удостоен множества престижных наград. Но самой желанной для него стала возможность открыть и возглавить собственный институт, занимающийся биологическими исследованиями.
Спустя несколько лет вакцину заменили на более усовершенствованную. Но это никак не умаляет вклада Солка, ставшего первооткрывателем в этой сфере. Занимался он и созданием вакцины против онкологических заболеваний.
Доктор Солк сознательно отказался патентовать своё изобретение. Хотя по самым скромным расчётам патент принёс бы ему порядка 7 миллиардов долларов. Аргументировал свой отказ истовый учёный, влюблённый в своё дело, сравнением разработки с небесным светилом. «Разве можно патентовать Солнце?», – удивился доктор вопросу и больше к нему не возвращался.
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