FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1303 поста • 219 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Нестандартное применение грудных имплантов позволило сохранить молодому мужчине жизнь

Нестандартное применение грудных имплантов позволило сохранить молодому мужчине жизнь

Автор:
02 декабря 2023 16:16
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Дэйви Бауэр   грудной имплант   доктор   здоровье   интересно   лёгкие   медицина   орган   решение   трансплантация   
1485
7

Увеличение и улучшение формы груди с помощью имплантов – рядовая в наши дни операция. Но это не про здоровье, а про женскую красоту и эстетику. Между тем как нестандартный подход к применению этого протеза позволил сохранить жизнь умирающему парню.

Дэйви Бауэр из Миссури увлекался вейпингом, считая его невинной забавой. И зря – возможно именно зависимость спровоцировала болезнь лёгких. По сообщению издания People, в чикагский медцентр 34-летний мужчина попал с пневмонией в мае. Возбудитель оказался устойчив к антибиотикам, и главный орган дыхательной системы буквально работал на последнем издыхании, поскольку был полностью заполнен гнойным содержимым.

×
×

Но трансплантация донорского была противопоказана из-за инфекции, которую сначала нужно было устранить. А для этого пришлось бы удалить оба лёгких. Подобного опыта в практике хирургов медицинской организации не было. Но у пациента не было и шансов, он был практически обречён.

И врачи решили рискнуть, понимая, что других возможностей у больного не будет. Анкит Бхарат, возглавляющий отделение торакальной хирургии, понял, что им нужно какое-то креативное решение. Поскольку после удаления лёгких пациента нужно было подключить к искусственным, а в грудную полость на этот период следовало поместить нечто, что бы удерживало сердце в правильном положении и не дало тому остановиться.

Оптимальным вариантом команда посчитала грудные импланты. Операция была не из простых. Сначала из организма откачали всю кровь. Затем надёжно зафиксировали сердце с помощью силиконовых протезов, восстановили кровоток и подключили Дэйви к искусственным лёгким. Этот аппарат представляет собой протез для людей, чьё дыхание затруднено или нарушено.

Состояние пациента улучшилось настолько быстро, что через пару дней после вмешательства его записали в очередь на трансплантацию. Мужчине повезло ещё и в том, что очень скоро нашёлся подходящий донорский орган.

После прохождения реабилитации Бауэр уже может выполнять несложные дела в быту и гулять на улице. Медики пока проводят поддерживающую терапию, но у Дэйви, получившего второй шанс, есть возможность вернуться к нормальной жизни.

Его девушка Сьюзан, поддерживавшая Баэура на всех этапах лечения, подшучивает, что он успел поносить грудные импланты, а ей такой шанс не представился. История доказывает, что порой и в медицине приходится принимать творческие решения. И что здоровью всё же стоит уделять больше внимания. Ведь это слишком ценная штука.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Дэйви Бауэр   грудной имплант   доктор   здоровье   интересно   лёгкие   медицина   орган   решение   трансплантация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Владимир Час назад
Имя донора Микола? Или Мухаммед из Газы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Звёздный странник 3 минуты назад
Мне одному показалось, что он похож на актёра Орландо Блума?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
655
Руслан 16 минут назад
Представляете, сколько у нас нынешних малолеток и до 40 не дотянет из-за этих сраных вейпов?.. ((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Валерий 17 минут назад
накурился парень на всю оставшуюся жизнь. Напомнило анекдот:
- Скажите, а если парашют не раскроется, долго падать придется?
- Всю оставшуюся жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Дядюшка Ау 56 минут назад
Это какая же у него страховка? Obamacare в действии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Старичок Час назад
так а где фото с имплантами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Pravednik84 Час назад
А я говорил, что сиськи спасут человечество!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50411



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тяжёлая жизнь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#автомир#Прикол#люди#дети#Москва#позитив#Автовсячина
#Юмор#история#животные#машина#природа#полиция#Китай#ДТП#СССР#познавательно
#в мире#интересное#забавно#факты#Еда#аварии#авто аварии#здоровье#США#находка
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Селезёнка? Дайте две! Селезёнка? Дайте две! Девушка делает свой первый вдох после пересадки лёгких Девушка делает свой первый вдох после пересадки лёгких Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps Малоизвестные факты о важном органе – языке Малоизвестные факты о важном органе – языке Незапатентованное Солнце: человек, потерявший миллиарды, но спасший детство Незапатентованное Солнце: человек, потерявший миллиарды, но спасший детство

На что жалуетесь?

Вернуться