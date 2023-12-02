Нестандартное применение грудных имплантов позволило сохранить молодому мужчине жизнь

Но трансплантация донорского была противопоказана из-за инфекции, которую сначала нужно было устранить. А для этого пришлось бы удалить оба лёгких. Подобного опыта в практике хирургов медицинской организации не было. Но у пациента не было и шансов, он был практически обречён.

И врачи решили рискнуть, понимая, что других возможностей у больного не будет. Анкит Бхарат, возглавляющий отделение торакальной хирургии, понял, что им нужно какое-то креативное решение. Поскольку после удаления лёгких пациента нужно было подключить к искусственным, а в грудную полость на этот период следовало поместить нечто, что бы удерживало сердце в правильном положении и не дало тому остановиться.