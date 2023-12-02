Нестандартное применение грудных имплантов позволило сохранить молодому мужчине жизнь

Увеличение и улучшение формы груди с помощью имплантов – рядовая в наши дни операция. Но это не про здоровье, а про женскую красоту и эстетику. Между тем как нестандартный подход к применению этого протеза позволил сохранить жизнь умирающему парню.
Дэйви Бауэр из Миссури увлекался вейпингом, считая его невинной забавой. И зря – возможно именно зависимость спровоцировала болезнь лёгких. По сообщению издания People, в чикагский медцентр 34-летний мужчина попал с пневмонией в мае. Возбудитель оказался устойчив к антибиотикам, и главный орган дыхательной системы буквально работал на последнем издыхании, поскольку был полностью заполнен гнойным содержимым.
Но трансплантация донорского была противопоказана из-за инфекции, которую сначала нужно было устранить. А для этого пришлось бы удалить оба лёгких. Подобного опыта в практике хирургов медицинской организации не было. Но у пациента не было и шансов, он был практически обречён.
И врачи решили рискнуть, понимая, что других возможностей у больного не будет. Анкит Бхарат, возглавляющий отделение торакальной хирургии, понял, что им нужно какое-то креативное решение. Поскольку после удаления лёгких пациента нужно было подключить к искусственным, а в грудную полость на этот период следовало поместить нечто, что бы удерживало сердце в правильном положении и не дало тому остановиться.
Оптимальным вариантом команда посчитала грудные импланты. Операция была не из простых. Сначала из организма откачали всю кровь. Затем надёжно зафиксировали сердце с помощью силиконовых протезов, восстановили кровоток и подключили Дэйви к искусственным лёгким. Этот аппарат представляет собой протез для людей, чьё дыхание затруднено или нарушено.
Состояние пациента улучшилось настолько быстро, что через пару дней после вмешательства его записали в очередь на трансплантацию. Мужчине повезло ещё и в том, что очень скоро нашёлся подходящий донорский орган.
После прохождения реабилитации Бауэр уже может выполнять несложные дела в быту и гулять на улице. Медики пока проводят поддерживающую терапию, но у Дэйви, получившего второй шанс, есть возможность вернуться к нормальной жизни.
Его девушка Сьюзан, поддерживавшая Баэура на всех этапах лечения, подшучивает, что он успел поносить грудные импланты, а ей такой шанс не представился. История доказывает, что порой и в медицине приходится принимать творческие решения. И что здоровью всё же стоит уделять больше внимания. Ведь это слишком ценная штука.
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