Отказ от миллиардов ради миллионов

Мальчик выучил язык буквально за несколько месяцев, успешно окончил школу города Патерсона и при поддержке состоятельного дяди поступил в Школу медицины при Нью-Йоркском университете, а затем и в университет, чтобы освоить денежную профессию стоматолога. Примерно в этот период юноша сменил имя на Альберт Брюс Сейбин.

Студенту нравилась учёба. Но его мировоззрение полностью поменялось, когда в университете начали читать новый курс – микробиологию. Он решил изменить профиль и сразу остался без финансовой поддержки родственника. Но Сейбин не унывал: пошёл работать лаборантом и между делом разработал методику, которая значительно ускорила процесс определения типа пневмонии.