Отказ от миллиардов ради миллионов

«Это круто! Срочно патентуй, пока не украли!» Такая реакция на мало-мальски ценную идею – в наши дни норма. Ведь патент – это гарантия для правообладателя. В том числе финансовая. Но бывают в жизни исключения. И такие исключения, которые меняют мир.
В 1906 году в городе Белостоке Гродненской губернии Российской империи родился мальчик Альберт Саперштейн. Времена стояли неспокойные, город неоднократно переходил из рук в руки. И в 1915 году семья перебралась в Штаты.
Мальчик выучил язык буквально за несколько месяцев, успешно окончил школу города Патерсона и при поддержке состоятельного дяди поступил в Школу медицины при Нью-Йоркском университете, а затем и в университет, чтобы освоить денежную профессию стоматолога. Примерно в этот период юноша сменил имя на Альберт Брюс Сейбин.
Студенту нравилась учёба. Но его мировоззрение полностью поменялось, когда в университете начали читать новый курс – микробиологию. Он решил изменить профиль и сразу остался без финансовой поддержки родственника. Но Сейбин не унывал: пошёл работать лаборантом и между делом разработал методику, которая значительно ускорила процесс определения типа пневмонии.
Вся аудитория сотрясалась от хохота, когда выпускнику попался на экзамене билет с вопросом «Типирование пневмонии по методу Сейбина». Повезло так повезло. После окончания университета Сейбин получил докторскую степень. И примерно в это же время – в 1931 году в городе вспыхнула эпидемия полиомиелита. Хотя Альберт уже взялся на исследование пневмонии, наставник посоветовал ему обратить внимание именно на эту болезнь. И не зря.
Сейбин полностью погрузился в тему. Тем более что эпидемии повторялись всё чаще. И причиной, как ни парадоксально, стало улучшение качества жизни. Если раньше полиомиелитом заболевали в раннем детстве и практически без проблем переносили его с приобретением иммунитета, то с развитием технологий и гигиены болезнь стала поражать детей постарше и даже взрослых. С серьёзными осложнениями и нередко со смертельным исходом.
Но это не значит, что снова надо возвращаться к антисанитарным условиям жизни. В 1940 году Сейбин выяснил, что болезнь передаётся не воздушно-капельным путём, а орально-фекальным – через грязные игрушки, руки, предметы быта попадает в пищеварительную систему. Доктор сумел доказать её кишечную этиологию и получить ослабленные формы вируса, способные обеспечить долгий иммунитет.
Доказательство определило и форму прививки. Чтобы не пугать маленьких пациентов шприцами, иглами и другими медицинскими штуками, лекарство им давали вкусное – кусочек сахара, пропитанный вакциной.
Как истинный учёный, он опробовал вакцину на себе. Не побоялся дать её собственным дочерям Эми и Деборе. А с 1957 года начались испытания сразу в шести странах – СССР, Чили, Голландии, Японии, Мексике и Швеции. Спустя три года вакцина получила разрешение на использование в Штатах.
Сейбин мог бы заработать на своём изобретении миллиарды. Но сознательно не стал этого делать – отказался от оформления патента, чтобы сделать средство доступным даже в беднейших странах. Подарок детям всего мира – так назвал вакцину её скромный создатель.
Вакцинные штаммы Альберт передал Всемирной организации здравоохранения и сконцентрировался на вирусологии раковых опухолей. Болезнь не обошла стороной и самого доктора: ему пришлось столкнуться с восходящим параличом. Но Сейбин поборол свой недуг и продолжил работу. Ведь впереди было ещё столько планов.
Учёный, выбравший вместо миллионов долларов миллионы человеческих жизней, умер в Вашингтоне в 1993 году. На могиле доктора нет фундаментального обелиска, пафосного памятника или роскошной статуи. Лишь скромное чёрное надгробие.
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