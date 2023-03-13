Но все попытки зачать оказывались безрезультатными. А их за 9 лет супруги Браун предприняли бессчётное количество. Когда Лесли поставили диагноз бесплодие, она рыдала, впадала в истерики и просила мужа найти себе нормальную женщину, пока ещё есть время.

Но в результате многократного посещения медицинских учреждений супруги познакомились с гинекологом Патриком Стептоу и профессором Робертом Эдвардсом. Медики как раз занимались разработкой методик искусственного оплодотворения. И предложили Браунам попробовать себя в качестве подопытных.