Для специалистов она стала символом победы, для верующих – злом, попирающим законы божьи. А для родителей любимой и долгожданной дочерью.
Эта семья образовалась как и миллионы молодых семей до этого. Жители Британии Питер и Лесли полюбили другу друга, узаконили отношения. А потом стали думать о малыше.
Но все попытки зачать оказывались безрезультатными. А их за 9 лет супруги Браун предприняли бессчётное количество. Когда Лесли поставили диагноз бесплодие, она рыдала, впадала в истерики и просила мужа найти себе нормальную женщину, пока ещё есть время.
Но в результате многократного посещения медицинских учреждений супруги познакомились с гинекологом Патриком Стептоу и профессором Робертом Эдвардсом. Медики как раз занимались разработкой методик искусственного оплодотворения. И предложили Браунам попробовать себя в качестве подопытных.
Правда, врачи не сказали супругам всей правды. До них уже было предпринято более 50 попыток ЭКО. И все, за исключением одной беременности, оказавшейся внематочной, оказались безуспешными.
В конце осени 1977 года у супругов взяли биологический материал, соединили яйцеклетку со сперматозоидом в лаборатории и подсадили эмбрион женщине. Он прижился без осложнений и с первого раза.
После того, как информация просочилась в прессу, журналисты атаковали пару. Во избежание осложнений Лесли стала на учёт под другим именем. В обстановке строгой секретности пришлось принимать и роды. Когда врачи решили, что пора делать кесарево, то велели мужчине демонстративно покинуть здание под пристальным прицелом камер, а потом незаметно вернуться назад.
Ночью 25 июля 1978 года на свет появилась здоровая девочка, которой счастливые родители дали имя Луиза Джой. Символичное, поскольку joy в переводе значит «радость».
Несмотря на круглосуточную охрану, которую приставили к матери, информация о появлении чудо-девочки всё же попала в СМИ. Мнение общества разделилось на две примерно равных части. Одни слали Браунам открытки с поздравлениями, а другие адресовали проклятия за попрание божьих законов. Ведь дитя из пробирки противоречит замыслу высшего разума. Как-то по почте даже пришла посылка, внутри которой лежала разбитая пробирка и поделка в виде зародыша, залитая бутафорской кровью.
Хейтеры более или менее успокоились лишь тогда, когда кардинал Альбино Лучани публично заявил, что дитя имеет право на спокойную частную жизнь, поскольку для его родителей это был единственный способ обзавестись детьми.
Луиза росла обычной девочкой и ничем не отличалась от сверстников. Единственным отличием было пристальное внимание к её жизни. С негативом малышка столкнулась в школе, когда родители уже не могли постоянно быть рядом. Всё ещё были люди, которые не понимали процессов ЭКО, высмеивали школьницу и обвиняли её в том, что Луиза чуть ли не робот, собранный в лаборатории.
Она старалась держаться и не реагировать на нападки. Тем более что к тому времени на свет появилось уже более 30 детей, зачатых в пробирке. Сестра девочки стала таким сороковым по счёту ребёнком.
Из интервью Луизы:
Да, Боб Эдвардс и Патрик Стептоу, а также мои мама и папа подвергались критике, когда я родилась, но иногда требуется время, чтобы приобрести знания и доверие. Сегодня я думаю, что подавляющее большинство людей считают ЭКО совершенно нормальным процессом, если у них нет возможности завести ребенка естественным способом. Были огромные споры о морали, стоящей за созданием человека таким образом, и опасения, что это может привести ко всем видам проблем со здоровьем, но это были спекуляции. Успех ЭКО в настоящее время не подлежит сомнению, и его влияние на семьи никогда не может быть выражено словами. Во всем мире появилась надежда, и это самое замечательное, что можно увидеть.
В этом году женщине исполнится 45 лет. Луиза замужем. Двух сыновей она зачала, выносила и родила обычным естественным способом. С детьми связана и профессиональная деятельность «девочки из пробирки»: долгое время она работала няней.
Интерес к женщине всё ещё остается высоким. Но она привыкла к публичности и спокойно на неё реагирует. Единственное, о чём Луиза сожалеет, что Эдвардс и Стептоу слишком поздно получили признание своих заслуг. Так, Эдвардс получил Нобелевскую премию за вклад в развитие искусственного оплодотворения в 2010 году. То есть через 32 года после, так сказать, успешного завершения первого эксперимента. И на тот момент был уже слишком стар и болен, чтобы самостоятельно получить награду.
Сейчас таких людей по всему миру миллионы. И это нельзя игнорировать. Но вопрос морали, стоящий за таким способом рождения человека, продолжает оставаться открытым и злободневным.
Как вы считаете, является ли ЭКО обычной медицинской процедурой и шансом обзавестись собственным ребёнком? Или не стоит вмешиваться в замысел природы, поскольку это чревато не только теологическими спорами, но и проблемами со здоровьем у таких детей?
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И кто посмеет осудить этих родителей?
Тут либо трусы надеть, либо крестик снять.
Действительно заслуженная нобелевка на все 100%.
PS Есть одно сомнение. Если бесплодие будет передаваться по наследству, рано или поздно, большинство людей станет неспособным к деторождению без ЭКО.
Соответственно, при наступлении катаклизмов, когда ЭКО станет невозможным, мы можем просто вымереть как биологический вид...
Если если для людей это единственный способ родить, то конечно это благо.
Если сказать проще - Бог это творец жизни (жизнедавец) и любой кто помогает сохранить, приумножить жизнь и её качество (но не в ущерб другим) это по сути, сподвижник в богоугодных делах. И наоборот, тот кто уничтожает, уменьшает жизнь, или ухудшает её качество для многих, повышая его единицам - это по сути богоненавистник
Содомского греха в их поведении нет, они мужчина и женщина, находились В БРАКЕ, то что подкачало здоровье - ну бывает, наука как смогла помогла.
Мне кажется конкретно в их случае "религиозный" запрет - это натягивание совы на глобус, ввиду того что эдак можно и банальную импотенцию не пытаться лечить, типа бог вот так порешил и точка.
Вот если будут попытки клепать людей в лабораториях минуя родителей, как игрушки лего на конвейере - вот это уже будет херня какая-то. А так - так нет.
Лед тут конечно тонкий, эдак могут и однополые пары начать в медицину играть - но это вот уже как раз нарушение, потому что трансгендерщина и проч. - это не более чем расстройство личности, область сферы применения психиатрии, а вовсе не пластической хирургии, коей некоторые любят баловаться.
Если кто-то из мужиков считает себя женщиной, самолетом, Наполеоном или собакой - с этим к психиатру, а не куда-то там в институт репродуктивной медицины. Больные на голову люди должны лечиться, а не пытаться размножить еще таких же больных.
Пару дней назад, был пост о том, что на мышах уже добились результата.