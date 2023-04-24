FISHKINET
Сообщество RealFishki 1445 постов • 140 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Исцеляющая любовь, благодаря которой итальянского доктора причислили к лику святых

Исцеляющая любовь, благодаря которой итальянского доктора причислили к лику святых

Автор:
24 апреля 2023 16:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Джузеппе Москати   Церковь   врач   доктор   душа   медицина   наука   неаполь   объединение   святой   
1030
7

Если брать современников в принципе, то мало кто удостоился такой чести – быть причисленным к лику святых. Но Джузеппе прославился умением поразительно точно ставить диагноз, принял участие в создании инсулина. А ещё он никогда и никому не отказывал в помощи. Вне зависимости от наличия денег.

Будущий медик появился на свет в многодетной состоятельной семье в городе Беневенто в 1880 году и был шестым ребёнком из девяти. Отец работал судьёй, мать занималась детьми и домом. К подростковому возрасту Пеппе, как ласково называли мальчика родные, полностью сформировал своё воззрение в части религии. И вполне мог стать духовным лицом, поскольку среди родных юноши было много монахов и настоятелей.

×
×

И он, вероятно, избрал бы этот путь, если бы не случай. Один из старших братьев Пеппе вернулся из армии с травмой. Альберто постоянно мучили головные боли. И Джузеппе всеми силами старался помочь. И так выбрал свою стезю.

После школы Джузеппе легко поступил в медицинский университет, где помимо  профильных дисциплин изучал иностранные языки, психологию и другие науки, стремясь объединить воедино официальную медицину и исцеление духовное.

После получения диплома молодой мужчина работал помощником доктора в местной больнице. И практически с первых дней продемонстрировал не только профессионализм, но и отличные организаторские способности: быстро сориентировался при извержении Везувия (1906 год) и организовал эвакуацию так, что не пострадал ни персонал, ни больные.

Одновременно с работой Джузеппе продолжал обучение, заинтересовавшись таким направлением как инфекционные болезни. И в 1911 году успешно использовал накопленный опыт во время вспышки холеры в Неаполе.

Когда началась война, Москати порывался уйти на фронт. Но его не отпустили: медики нужны были и в тылу. Тем более что молодой доктор пользовался не меньшим по сравнению с маститыми коллегами авторитетом. Джузеппе возглавил военный госпиталь.

В послужном списке доктора ещё одно необычное назначение. В 20-х он стал руководителем уникального в своём роде проекта. На базе больницы для неизлечимо больных имелся женский монастырь, часовня и анатомический театр, где начинающие хирурги практиковались вскрывать трупы.

Примечательно, что с приходом Москати обречённых в хосписе стало меньше. Поскольку доктор находил подход к болезням, устранял симптоматику, облегчал состояние. А во многих случаях, как, к примеру, с сахарным диабетом, так и вовсе позволил людям жить практически полноценной жизнью.

Доктор славился умением поразительно точно ставить диагноз. Никогда не брал платы выше, чем положено. А бедняков принимал и без денег. Вместе с рецептом пациенты получали ненавязчивое напутствие посетить храм.

Личной жизни у доктора не было. И не только в силу тотальной занятости. Джузеппе ещё в юности дал обет целомудрия. И потому не женился, не знал женщин, не завёл детей. С бытовыми вопросами ему помогала одна из сестёр.

Доктор мог бы сделать ещё много. Но ушёл из жизни довольно молодым. Ему исполнилось только 46 лет. По отзывам родным, у мужчины не было никаких серьёзных недугов. Вероятно, сказалась колоссальная нагрузка и ответственность, которую «святой врач из Неаполя» ощущал за каждого из своих пациентов.

Проститься с доктором  пришло столько народу, что полицейским пришлось перекрывать уличное движение. Через четверть века католическая церковь причислила его к лику святых. Официально причиной стала следующая история: Москати вылечил от лейкемии юношу Джузеппе Фуско. А матери больного парня было видение, в котором она видела человека в белом халате. И впоследствии опознала в нём Москати.

Доктор стал удивительным примером человека, который не разграничивал веру и науку и условием исцеления телесного считал и чистоту души.

В 2007 году был снят фильм «Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь», посвящённый неаполитанскому святому.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Джузеппе Москати   Церковь   врач   доктор   душа   медицина   наука   неаполь   объединение   святой   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Человек с большой буквы !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido 2 часа назад
Как таких людей не хватает на нашей земле !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81302



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 апреля
30 добрых, безумных и просто душераздирающих фото со страниц мировой истории
30 добрых, безумных и просто душераздирающих фото со страниц мировой истории
Набирающие популярность в сообществах
Художник Николай Солодов. Акварель
Художник Николай Солодов. Акварель
Каким был Омск в 80-е
Каким был Омск в 80-е
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#автомобили#картинки#Россия#Приколы#дтп#люди#интервью
#Юмор#Прикол#Фотографии#животные#автомир#машина#интересное#кино#США#Автовсячина
#СССР#в мире#шоу бизнес#интересно#подборка#наука#аварии#Китай#авто аварии#Реакция
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана «Одни из нас. Начало»: в Индии грибок-убийца впервые в истории заразил человека «Одни из нас. Начало»: в Индии грибок-убийца впервые в истории заразил человека Пол Брэгг: зожник или аферист? Пол Брэгг: зожник или аферист? Испанец попал в больницу с редким заболеванием: врачи нашли у него червей под кожей Испанец попал в больницу с редким заболеванием: врачи нашли у него червей под кожей От этих болезней вы бы точно умерли 100 лет назад От этих болезней вы бы точно умерли 100 лет назад Учёные заново пересчитали органы и нашли новые Учёные заново пересчитали органы и нашли новые

На что жалуетесь?

Вернуться