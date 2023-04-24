Исцеляющая любовь, благодаря которой итальянского доктора причислили к лику святых

Если брать современников в принципе, то мало кто удостоился такой чести – быть причисленным к лику святых. Но Джузеппе прославился умением поразительно точно ставить диагноз, принял участие в создании инсулина. А ещё он никогда и никому не отказывал в помощи. Вне зависимости от наличия денег.
Будущий медик появился на свет в многодетной состоятельной семье в городе Беневенто в 1880 году и был шестым ребёнком из девяти. Отец работал судьёй, мать занималась детьми и домом. К подростковому возрасту Пеппе, как ласково называли мальчика родные, полностью сформировал своё воззрение в части религии. И вполне мог стать духовным лицом, поскольку среди родных юноши было много монахов и настоятелей.
И он, вероятно, избрал бы этот путь, если бы не случай. Один из старших братьев Пеппе вернулся из армии с травмой. Альберто постоянно мучили головные боли. И Джузеппе всеми силами старался помочь. И так выбрал свою стезю.
После школы Джузеппе легко поступил в медицинский университет, где помимо профильных дисциплин изучал иностранные языки, психологию и другие науки, стремясь объединить воедино официальную медицину и исцеление духовное.
После получения диплома молодой мужчина работал помощником доктора в местной больнице. И практически с первых дней продемонстрировал не только профессионализм, но и отличные организаторские способности: быстро сориентировался при извержении Везувия (1906 год) и организовал эвакуацию так, что не пострадал ни персонал, ни больные.
Одновременно с работой Джузеппе продолжал обучение, заинтересовавшись таким направлением как инфекционные болезни. И в 1911 году успешно использовал накопленный опыт во время вспышки холеры в Неаполе.
Когда началась война, Москати порывался уйти на фронт. Но его не отпустили: медики нужны были и в тылу. Тем более что молодой доктор пользовался не меньшим по сравнению с маститыми коллегами авторитетом. Джузеппе возглавил военный госпиталь.
В послужном списке доктора ещё одно необычное назначение. В 20-х он стал руководителем уникального в своём роде проекта. На базе больницы для неизлечимо больных имелся женский монастырь, часовня и анатомический театр, где начинающие хирурги практиковались вскрывать трупы.
Примечательно, что с приходом Москати обречённых в хосписе стало меньше. Поскольку доктор находил подход к болезням, устранял симптоматику, облегчал состояние. А во многих случаях, как, к примеру, с сахарным диабетом, так и вовсе позволил людям жить практически полноценной жизнью.
Доктор славился умением поразительно точно ставить диагноз. Никогда не брал платы выше, чем положено. А бедняков принимал и без денег. Вместе с рецептом пациенты получали ненавязчивое напутствие посетить храм.
Личной жизни у доктора не было. И не только в силу тотальной занятости. Джузеппе ещё в юности дал обет целомудрия. И потому не женился, не знал женщин, не завёл детей. С бытовыми вопросами ему помогала одна из сестёр.
Доктор мог бы сделать ещё много. Но ушёл из жизни довольно молодым. Ему исполнилось только 46 лет. По отзывам родным, у мужчины не было никаких серьёзных недугов. Вероятно, сказалась колоссальная нагрузка и ответственность, которую «святой врач из Неаполя» ощущал за каждого из своих пациентов.
Проститься с доктором пришло столько народу, что полицейским пришлось перекрывать уличное движение. Через четверть века католическая церковь причислила его к лику святых. Официально причиной стала следующая история: Москати вылечил от лейкемии юношу Джузеппе Фуско. А матери больного парня было видение, в котором она видела человека в белом халате. И впоследствии опознала в нём Москати.
Доктор стал удивительным примером человека, который не разграничивал веру и науку и условием исцеления телесного считал и чистоту души.
В 2007 году был снят фильм «Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь», посвящённый неаполитанскому святому.
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