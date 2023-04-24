Исцеляющая любовь, благодаря которой итальянского доктора причислили к лику святых

После школы Джузеппе легко поступил в медицинский университет, где помимо профильных дисциплин изучал иностранные языки, психологию и другие науки, стремясь объединить воедино официальную медицину и исцеление духовное.

После получения диплома молодой мужчина работал помощником доктора в местной больнице. И практически с первых дней продемонстрировал не только профессионализм, но и отличные организаторские способности: быстро сориентировался при извержении Везувия (1906 год) и организовал эвакуацию так, что не пострадал ни персонал, ни больные.

Одновременно с работой Джузеппе продолжал обучение, заинтересовавшись таким направлением как инфекционные болезни. И в 1911 году успешно использовал накопленный опыт во время вспышки холеры в Неаполе.