В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора

Император Клавдий известен тем, что во время его правления между 41 и 54 годами нашей эры к Римской империи добавилась Северная Африка.

Археологическая миссия, возглавляемая доктором Мамдухом Эль-Дамати, бывшим министром древностей и профессором археологии Каирского университета Айн-Шамс, работала к востоку от храма Дендера в южной провинции Кена.

Внутри двухэтажной хижины был обнаружен бассейн из красного кирпича и раствора. Статуя сфинкса, изготовленного из известняка, находилась внутри него.