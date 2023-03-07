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В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора

В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора

Автор:
07 марта 2023 13:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Сфинкс   археологическая находка   археология   древний артефакт   египет   раскопки   римская империя   
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Египетская археологическая миссия из Университета Айн-Шамс при проведении раскопок обнаружила статую улыбающегося сфинкса внутри известняковой хижины римской эпохи. Артефакты были найдены в храме Дендера в провинции Кена в 450 км от столицы Каира. По мнению специалистов, сфинкс может изображать римского императора Клавдия.

Император Клавдий известен тем, что во время его правления между 41 и 54 годами нашей эры к Римской империи добавилась Северная Африка.


Археологическая миссия, возглавляемая доктором Мамдухом Эль-Дамати, бывшим министром древностей и профессором археологии Каирского университета Айн-Шамс, работала к востоку от храма Дендера в южной провинции Кена.


Внутри двухэтажной хижины был обнаружен бассейн из красного кирпича и раствора. Статуя сфинкса, изготовленного из известняка, находилась внутри него.

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Голову сфинкса венчает Немес — царский головной убор, изображающий кобру, который носили древнеегипетские фараоны. Кобра вылеплена над бровью сфинкса, как это было принято для королевских статуй.


Статуя намного меньше, чем знаменитый Сфинкс в комплексе пирамид Гизы, высота которого составляет 20 метров.

Статуя действительно красива, и царские черты переданы довольно точно, — говорит Эль-Дамати. —  Сфинкс улыбается, есть даже ямочки на щеках. На лице следы жёлтой и красной краски.

Под сфинксом была найдена римская стела с текстом, записанным в двух видах: иероглифами и демотическим письмом.


Археологи планируют продолжить свою работу в Дендере. По мнению специалистов, небольшой храм, посвящённый Исиде, был построен римским императором Нероном, предшественником Клавдия. Этот храм, возможно, соединён подземным путем с другим храмом на восточной стороне комплекса, посвящённым древнеегипетскому богу Гору.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Сфинкс   археологическая находка   археология   древний артефакт   египет   раскопки   римская империя   
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2  комментария
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9k
SSD Час назад
Сейчас прочитают надпись, вскроют храм, сожрут от туда какого нибудь жука и вуаля - новая пандемия готова)
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5k
Котэ 47 минут назад
может я в хижинах ни чего не понимаю... двух этажная, каменная, с бассейном и сфинксами внутри... хижина?
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