В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора

Египетская археологическая миссия из Университета Айн-Шамс при проведении раскопок обнаружила статую улыбающегося сфинкса внутри известняковой хижины римской эпохи. Артефакты были найдены в храме Дендера в провинции Кена в 450 км от столицы Каира. По мнению специалистов, сфинкс может изображать римского императора Клавдия.
Император Клавдий известен тем, что во время его правления между 41 и 54 годами нашей эры к Римской империи добавилась Северная Африка.
Археологическая миссия, возглавляемая доктором Мамдухом Эль-Дамати, бывшим министром древностей и профессором археологии Каирского университета Айн-Шамс, работала к востоку от храма Дендера в южной провинции Кена.
Внутри двухэтажной хижины был обнаружен бассейн из красного кирпича и раствора. Статуя сфинкса, изготовленного из известняка, находилась внутри него.
Голову сфинкса венчает Немес — царский головной убор, изображающий кобру, который носили древнеегипетские фараоны. Кобра вылеплена над бровью сфинкса, как это было принято для королевских статуй.
Статуя намного меньше, чем знаменитый Сфинкс в комплексе пирамид Гизы, высота которого составляет 20 метров.
Статуя действительно красива, и царские черты переданы довольно точно, — говорит Эль-Дамати. — Сфинкс улыбается, есть даже ямочки на щеках. На лице следы жёлтой и красной краски.
Под сфинксом была найдена римская стела с текстом, записанным в двух видах: иероглифами и демотическим письмом.
Археологи планируют продолжить свою работу в Дендере. По мнению специалистов, небольшой храм, посвящённый Исиде, был построен римским императором Нероном, предшественником Клавдия. Этот храм, возможно, соединён подземным путем с другим храмом на восточной стороне комплекса, посвящённым древнеегипетскому богу Гору.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Археологи раскопали четыре новые комнаты древнего дома в Помпеях
- В Египте нашли древний туннель, который может вести к гробнице Клеопатры
- В Египте нашли могилу древнего полководца
- «Открытие, которое перепишет историю»: в Италии нашли два десятка 2000-летних бронзовых статуй в отличном состоянии
- В древних египетских гробницах найдены тела с золотыми языками