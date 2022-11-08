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В Египте нашли древний туннель, который может вести к гробнице Клеопатры

В Египте нашли древний туннель, который может вести к гробнице Клеопатры

Автор:
08 ноября 2022 17:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археологическая находка   археология   гробница   египет   история   клеопатра   находка   раскопки   туннель   
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Работающие в Египте археологи считают, что нашли туннель, ведущий к давно утерянной гробнице Клеопатры. Туннель, вырубленный в скале, был обнаружен на глубине 13 метров под храмом Тапосирис Магна, недалеко от древней столицы Александрии. Именно там, как предполагается, были похоронены Клеопатра и ее возлюбленный Марк Антоний.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археологическая находка   археология   гробница   египет   история   клеопатра   находка   раскопки   туннель   
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8  комментариев
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21k
Слепой Пью 3 часа назад
Как всегда, могила окажется разграбленной крайне вороватыми [мат]...
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21k
Альберт Полчаса назад
"В Египте нашли древний туннель, который может вести к гробнице Клеопатры".

Может вести, а может и - нет.
Туннель этот уже давно посещают туристы и никакой гробницы Клеопатры там нет и в помине.
Странно, что инопланетян ещё не приплели.
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7k
amrita Полчаса назад
Сколько еще интересного скрывают пески Египта.
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10k
MakDag 3 часа назад
Слышь, копатели гребаные, чтоб вас там присыпало.
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