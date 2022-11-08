"В Египте нашли древний туннель, который может вести к гробнице Клеопатры".

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Работающие в Египте археологи считают, что нашли туннель, ведущий к давно утерянной гробнице Клеопатры. Туннель, вырубленный в скале, был обнаружен на глубине 13 метров под храмом Тапосирис Магна, недалеко от древней столицы Александрии. Именно там, как предполагается, были похоронены Клеопатра и ее возлюбленный Марк Антоний.
Туннель, который называют «геометрическим чудом», простирается почти на 1500 метров, имеет высоту около двух метров и, как говорят, напоминает туннель Евпалиноса на греческом острове Самос, почитаемый как одно из самых важных инженерных сооружений классического мира.
Археолог Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго более десяти лет была убеждена, что последний египетский фараон Клеопатра и ее возлюбленный Марк Антоний были погребены в храме, и уверена, что найденный туннель может привести ученых к этому открытию.
Археолог Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго более десяти лет была убеждена, что последний египетский фараон Клеопатра и ее возлюбленный Марк Антоний были погребены в храме, и уверена, что найденный туннель может привести ученых к этому открытию.
Возможно, великое открытие ждет где-то в конце этого туннеля
Храм Тапосирис Магна, название которого означает «великая гробница Осириса», расположен недалеко от египетского города Александрия, который в древности был столицей страны.
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Специалисты считают, что Клеопатра планировала похоронить себя и Антония в храме под названием Тапосирис Магна, чтобы воспроизвести древнюю легенду об Изиде и Осирисе
Мартинес полагает, что есть большая вероятность, что Клеопатра похоронена именно там. И если это так, то обнаружение останков последнего египетского фараона станет «самым важным открытием 21 века».
Клеопатра правила с 51 г. до н.э. по 30 г. до н.э. , вплоть до дня своей смерти. Она была царицей Египта и последней и самой известной из династии Птолемеев.
Храм Тапосирис Магна, название которого означает «великая гробница Осириса», расположен недалеко от древнеегипетской столицы Александрии. На снимке: внутренний вид к югу от храма Осириса в Тапосирис Магна.
Кэтлин Мартинес, проработавшая в храме Тапосирис Магна более 15 лет, ранее рассказывала National Geographic: «Клеопатра вела переговоры с Октавианом, чтобы позволить ей похоронить Марка Антония в Египте. Она хотела быть похороненной вместе с ним, потому что хотела воспроизвести легенду об Изиде и Осирисе. Истинное значение культа Осириса в том, что он дарует бессмертие. После их смерти боги позволили бы Клеопатре жить с Антонием в другой форме существования, чтобы у них была вечная жизнь вместе».
На фото выше две мумии, найденные два года назад в запечатанной гробнице в Тапосирис Магна, где продолжаются раскопки, чтобы обнаружить могилу Клеопатры.
Мартинес также обнаружила внутри храма несколько важных артефактов, в том числе монеты с изображениями и именами королевы Клеопатры, Александра Македонского и ряд обезглавленных статуй, а также статуи богини Изиды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews археологическая находка археология гробница египет история клеопатра находка раскопки туннель
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Может вести, а может и - нет.
Туннель этот уже давно посещают туристы и никакой гробницы Клеопатры там нет и в помине.
Странно, что инопланетян ещё не приплели.