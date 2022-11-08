"В Египте нашли древний туннель, который может вести к гробнице Клеопатры".

Кэтлин Мартинес, проработавшая в храме Тапосирис Магна более 15 лет, ранее рассказывала National Geographic: «Клеопатра вела переговоры с Октавианом, чтобы позволить ей похоронить Марка Антония в Египте. Она хотела быть похороненной вместе с ним, потому что хотела воспроизвести легенду об Изиде и Осирисе. Истинное значение культа Осириса в том, что он дарует бессмертие. После их смерти боги позволили бы Клеопатре жить с Антонием в другой форме существования, чтобы у них была вечная жизнь вместе».