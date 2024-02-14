В Британии нашли птичье яйцо римских времён, сохранившее жидкий желток

«Мы решили, что лучше не предпринимать никаких инвазивных действий с яйцом, ведь оно такое редкое, а его содержимое, возможно, представляет огромную научную ценность. Яичная скорлупа пористая, и все, что наносится на ее поверхность, может также загрязнить внутреннее содержимое».

Яичную скорлупу находили и в других местах римской эпохи в Великобритании, но никогда не находили целого яйца, тем более с сохранившейся внутри жидкостью.

Найденное яйцо было одним из четырёх, обнаруженных во время раскопок в Беррифилдсе в период с 2007 по 2016 год в преддверии строительства нового жилого комплекса. Они были частью целой коллекции выкопанных артефактов, в которую также входили плетеная корзина, гончарные сосуды, монеты, кожаная обувь и кости животных.

Однако три яйца разбились, испустив «сильный запах тухлого яйца», который присутствующие назвали незабываемым и невероятно сернистым.

По словам Даны Гудберн-Браун, яйцо, скорее всего, сохранилось в результате того, что находилось в яме с водой. «Органические материалы и жидкости обычно не выживают в глубине веков, за исключением особых обстоятельств, например, если они запечатаны глиной или грязью и в них не циркулирует кислород», — объяснила она.