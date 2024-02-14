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В Британии нашли птичье яйцо римских времён, сохранившее жидкий желток

В Британии нашли птичье яйцо римских времён, сохранившее жидкий желток

Автор:
14 февраля 2024 15:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вот это ДА   археологическая находка   археология   древний артефакт   древность   необычная находка   ну и ну   птичье яйцо   
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На раскопках в Беррифилдсе (Бакингемшир) был найден редкий и интересный артефакт: птичье яйцо в крапинку, датируемое римскими временами. Примечательно то, что яйцо сохранило внутри жидкий желток и белок — и это спустя 1700 лет.


Яйцо шириной около 4 см находилось в яме, залитой водой, что, как полагают, и помогло ему так хорошо сохраниться.







Дана Гудберн-Браун, археолог из DGB Conservation, провела микротомографию яйца, подтвердившую, что оно все еще наполнено жидкостью и имеет воздушный пузырь.


«Это был волнующий момент, когда мы впервые увидели воздушный пузырь внутри, а затем решили перевернуть яйцо и посмотреть еще раз, чтобы увидеть, будет ли пузырь двигаться, что и произошло», — рассказала Дана.



«Мы решили, что лучше не предпринимать никаких инвазивных действий с яйцом, ведь оно такое редкое, а его содержимое, возможно, представляет огромную научную ценность. Яичная скорлупа пористая, и все, что наносится на ее поверхность, может также загрязнить внутреннее содержимое».


Яичную скорлупу находили и в других местах римской эпохи в Великобритании, но никогда не находили целого яйца, тем более с сохранившейся внутри жидкостью.


Найденное яйцо было одним из четырёх, обнаруженных во время раскопок в Беррифилдсе в период с 2007 по 2016 год в преддверии строительства нового жилого комплекса. Они были частью целой коллекции выкопанных артефактов, в которую также входили плетеная корзина, гончарные сосуды, монеты, кожаная обувь и кости животных.


Однако три яйца разбились, испустив «сильный запах тухлого яйца», который присутствующие назвали незабываемым и невероятно сернистым.


По словам Даны Гудберн-Браун, яйцо, скорее всего, сохранилось в результате того, что находилось в яме с водой. «Органические материалы и жидкости обычно не выживают в глубине веков, за исключением особых обстоятельств, например, если они запечатаны глиной или грязью и в них не циркулирует кислород», — объяснила она.


Оксфордская археологическая служба, которая руководила раскопками, говорит, что кто-то мог положить яйца в корзину и опустить их в римский колодец «на удачу», подобно современным колодцам желаний. В римском обществе яйца символизировали плодородие и возрождение.


Недавно яйцо было доставлено в лондонский Музей естественной истории для получения экспертного заключения Дугласа Рассела, старшего хранителя птичьих яиц и гнезд. По словам Рассела, это очень интересный и, возможно, уникальный объект. Существуют и более древние яйца с содержимым (например, мумифицированные птичьи яйца, найденные в катакомбах священных животных в Верхнем Египте), но это самое старое из птичьих яиц, сохранившихся непреднамеренно.


«Будет очень интересно посмотреть, сможем ли мы использовать современные методы визуализации и анализа, чтобы пролить свет на то, какой именно вид отложил яйца, и на их потенциальное археологическое значение», — сказал Дуглас Рассел.


Сейчас яйцо хранится в музее Discover Bucks в Эйлсбери. Исследователи намерены извлечь его жидкое содержимое, не разбивая скорлупу, хотя как именно это будет сделано, пока неясно. Один из вариантов — сделать тонкий надрез в скорлупе, чтобы вылить/выдуть содержимое, но это нужно выполнить очень аккуратно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Вот это ДА   археологическая находка   археология   древний артефакт   древность   необычная находка   ну и ну   птичье яйцо   
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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15k
Ivan Минуту назад


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7k
Евгений Д 22 минуты назад
Сомневаюсь что за 1700 лет в яйце что то путнее осталось
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21k
scorpick 24 минуты назад
Только не жрите его, пжлста!
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39k
Александр 46 минут назад
Британские ученые доказали, что у Римлян быыли яйца!
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7k
alex 59 минут назад
Угу. Потом из яйца вылупится динозавр, которого сьедят китайцы и опять карантин
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6k
Атомный Крот Час назад
Под курицу подложить - пускай высиживает. Может, эпиорнис вылупится.
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Alex DM-BALTIC 2 часа назад
Интересно - протухло или нет..
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